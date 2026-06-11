На Ярославскую область надвигается непогода. Когда ожидать стихию

Гроза и дожди ожидаются в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Предупреждение действует до 18:00 11 июня. Об этом сообщили в РСЧС.

«Гроза, местами ливень и град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с ожидаются в отдельных районах Ярославской области в ближайшие часы», — уточнили специалисты экстренных служб.

В РСЧС напомнили, что во время сильного ветра следует особенно внимательно пользоваться газовыми приборами. Чтобы избежать отравления угарным газом, необходимо следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах.

Кроме того, жителей призвали соблюдать осторожность на улице и держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо закреплённых конструкций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Как уточнили 76.RU в Гидрометцентре, в Ярославле 11 июня дожди и грозы не ожидаются.

«Дождь и гроза будут преимущественно на юге региона — в Переславском и Ростовском районах», — уточнили в ЦГМС.