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Лето На Ярославскую область надвигается непогода. Когда ожидать стихию

На Ярославскую область надвигается непогода. Когда ожидать стихию

В ЦГМС рассказали, каких районов региона настигнут гроза и ветер

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Гроза и дожди ожидаются в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГроза и дожди ожидаются в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гроза и дожди ожидаются в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Предупреждение действует до 18:00 11 июня. Об этом сообщили в РСЧС.

«Гроза, местами ливень и град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с ожидаются в отдельных районах Ярославской области в ближайшие часы», — уточнили специалисты экстренных служб.

В РСЧС напомнили, что во время сильного ветра следует особенно внимательно пользоваться газовыми приборами. Чтобы избежать отравления угарным газом, необходимо следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах.

Кроме того, жителей призвали соблюдать осторожность на улице и держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо закреплённых конструкций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Как уточнили 76.RU в Гидрометцентре, в Ярославле 11 июня дожди и грозы не ожидаются.

«Дождь и гроза будут преимущественно на юге региона — в Переславском и Ростовском районах», — уточнили в ЦГМС.

Какая погода будет летом 2026 года в России, рассказал климатолог Владимир Клименко.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
4
Гость
59 минут
Уже как неделю каждый день надвигается, и все надвинутся не может))
Гость
35 минут
С какого места смеяться начинать? Яндекс-погода снова с ярославскими метеорологами ни разу не согласен!
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Гость
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