Эта деталь делает образ неряшливым: о чем должна заботиться каждая модница

Уход за кутикулой проще, чем может показаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ухоженные красивые руки — это не только модный цвет лака, но еще и здоровая аккуратная кутикула. Часто именно она становится главной проблемой: то пересыхает, то травмируется, то нарастает уже через неделю после посещения салона. Это всё портит впечатление даже от самого дорогого покрытия. Дипломированный мастер маникюра Любовь Горбунова рассказала, как ухаживать за кутикулой дома, чтобы руки всегда выглядели как после салона.

Зачем вообще нужна кутикула

Многие считают кутикулу помехой, от которой нужно избавиться любой ценой. На самом деле это важная часть защитного барьера — она закрывает ростковую зону (матрикс) от проникновения бактерий, грязи и химических веществ. Грамотный уход должен быть не попыткой полного удаления кутикулы, а деликатное поддержание ее здоровья.

Главные ошибки в домашнем уходе

Многие совершают одну и ту же ошибку — срезают кутикулу под корень без предварительной подготовки. Так травмируются живые клетки и получается обратный эффект: кутикула нарастает быстрее, становится жесткой и появляются заусенцы.

Также не стоит обкусывать заусенцы и отрывать сухую кожицу. Это может привести к глубоким ранкам и гнойным воспалениям.

Еще одна ошибка — никогда не увлажнять кутикулу. Без этого даже самый аккуратный маникюр будет выглядеть неопрятно.

Как ухаживать за кутикулой

Поддерживать кутикулу в порядке проще, чем лечить последствия неправильного ухода. Дипломированный мастер маникюра Любовь Горбунова подчеркивает: уход не меняется в зависимости от того, есть покрытие на ногтях или нет.

— Достаточно отодвинуть апельсиновой палочкой отросшую кутикулу и при необходимости маникюрными ножницами срезать излишки, — рассказывает эксперт.

Мастер отмечает: одно из важных правил ухода — использование масел для кутикулы или кремов.

Перед тем, как отодвинуть отросшую кутикулу апельсиновой палочкой, следует подержать руки 3–5 минут в теплой воде с морской солью или нанести на основание ногтей ремувер. Сдвигать кутикулу нужно осторожно, двигаясь от центра к боками, без сильного давления. Срезать — только те сухие кусочки кожи, которые явно отделились и имеют белый оттенок.

Что выбрать для ухода?

Сегодня нейл-магазины предлагают огромный спектр вариантов уходовых средств. Выбирать стоит те, где высокое содержание витамина Е и жирных кислот. Отлично питают продукты, в составе которых есть масла виноградной косточки, миндаля или жожоба.

Если кожа сильно пересушена, можно попробовать более плотные продукты — бальзамы с пчелиным воском или масляные карандаши с экстрактами ромашки и календулы. Они создают на поверхности защитную пленку, которая работает несколько часов.

Кремы для рук лучше выбирать без минеральных масел в составе и с мочевиной в низкой концентрации — они эффективнее удерживают влагу.

Не стоит забывать про область под ногтями: сухость там приводит к ломкости и расслаиванию.

Также Любовь советует обратить внимание на сухое масло, которое быстро впитывается и не оставляет глянцевые следы. Использовать его можно после каждого мытья рук.

— Я покупаю средства в маникюрных магазинах. Они хорошие по составу, питают и быстро впитываются. Но в целом если есть в составе оливковое масло, д-пантенол, алоэ, масло жожоба, то можно и дешевый крем взять, он будет работать, — говорит эксперт.