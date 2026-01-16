Женственные силуэты, тренч-пузырь и кейп вместо пальто: гид по главным трендам 2026 года

Тренд-аналитик раскрыла модные детали будущего сезона Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Готовьтесь к году гармонии и контрастов, ведь в 2026 году мода предлагает уйти от суеты и ярких всплесков в сторону спокойной эстетики и осознанного выбора. Но это не значит, что гардероб станет скучным. Наоборот, его наполнят умиротворяющие «облачные» оттенки, которые идеально оттенят смелые, гиперженственные силуэты и неожиданные сочетания текстур. Чего конкретно ждать от нового сезона и как подготовить свой гардероб уже сейчас? NGS.RU разбирается вместе с тренд-аналитиком Мариной Воробьевой.

Актуальные цвета 2026 года

Цветом 2026 года институт Panton объявил теплый белый — как чистый холст или утренний туман над водой: легкий, едва уловимый оттенок. «Облачный танцор» станет основой для многих образов в вашем гардеробе.

«Нейтральный белый цвет — он про чистоту, спокойствие, умиротворение и очищение пространства. Его энергия направлена на то, чтобы мир пришел к балансу», — объяснила Марина Воробьева.

Но не думайте, что сезон пройдет в монохроме. Палитра напоминает сменяющие друг друга небесные явления. После «облачного танцора» наступит «грозовое небо» — глубокий серо-голубой. Его разорвут сочные вспышки фуксии и мангового желто-оранжевого. И обратите внимание на дерзкий дуэт: фиолетовый и бирюза в одном луке.

Нашлось место и приятной ностальгии: триумфально возвращается пыльно-розовый. Помните, как мы его любили в 2017–2018 годах?

«Но немного в другом оттенке, более насыщенном», — уточнила Марина Воробьева и дала ключ к комбинациям: оттенок отлично сочетается с коричневым, небесно-голубым и прочими пастельными оттенками.

Драма, спорт и магия кейпа

Забудьте о приталенных пальто. Главные герои сезона — объем и игра пропорций.

«[В тренде будут] объемные укороченные тренчи с заниженной талией. Очень объемные, хорошо держащие форму тренчи-пузыри», — описала Марина Воробьева.

Второй фаворит — стильные, лаконичные ветровки-олимпийки в едином цвете.

Но самый интригующий тренд — кейп. Он больше не аксессуар для церемоний в Букингемском дворце, а полноценная альтернатива пальто.

«Кейпы набирают популярность. Уже появляются и платья с имитацией кейпов, и верхние слои. Это будет классная альтернатива или интересное дополнение к гардеробу», — уверена эксперт.

Это выбор для тех, кто хочет подчеркнуть силуэт и добавить образу загадочности.

Диалог эпох

В 2026-м мода ведет увлекательный диалог, противопоставляя мягкость жесткости, ретро — футуризму.

Сторона первая — гиперженственность. Продолжается эра «леди лайк», но в новой, более театральной интерпретации. В центре внимания — жакеты, вдохновленные 1960-ми.

«В этом году будут актуальны жакеты с пышными укороченными рукавами-буфами и выраженной талией. Оформленный силуэт с подчеркнутой линией талии и бедра, V-образный вырез», — комментирует стилист.

Еще один обновленный силуэт летних костюмов — это жакеты либо блузки, имитирующие жакеты с открытыми плечами.

«Они уже начали появляться. Я думаю, тенденция будет только увеличиваться, потому что это очень женственно и свежо. И так как девушки у нас уже полюбили комплекты с костюмами, особенно с юбкой, я думаю, это очень сильно разнообразит гардероб», — считает стилист.

Юбки годе дополнят эту картину утонченной сексуальности. Женственный силуэт этой юбки подчеркивает талию и мягко расширяется книзу, создавая струящийся А-силуэт.

Сторона вторая — бунтарский шик. Ему соответствуют дерзкие, ультрагламурные вещи.

«Быстро набирают популярность и актуальность жакеты из блестящей кожи, в том числе из блестящей цветной кожи. Это будет вообще супермодно», — заявила тренд-аналитик.

Это прямой намек на эстетику 2000-х, но в более выверенном и роскошном ключе.

На что еще обратить внимание

Бельевой стиль. Пижамная тема перерождается. Теперь это не просто шелк и кружево, а сложный ретрокрой 1920–1940-х годов: атласные халаты, комбинации с завязками, модели с элементами корсета.

Цвета приглушенные, словно выцветшие: лососевый, пыльная роза, таинственный фиолет.

Силуэт barrel — плавная волна, пришедшая на смену экстремальным шароварам. Этот «бочкообразный» крой завоюет не только джинсы, но и элегантные костюмные брюки.

Barrel (баррел) — это стиль, в основном относящийся к джинсам и брюкам с характерным силуэтом «бочки»: объемный в бедрах и коленях, затем он сужается к щиколотке, создавая округлую или «банановую» форму. Силуэт трендовый, актуальный вариант в современной моде.

Трикотаж с использованием баски. Еще один акцент, на который стоит обратить внимание: например, кардиган или свитер с баской — смотрится красиво и необычно. Баска подчеркивает силуэт: талия визуально выглядит тоньше, а линия бедра — выразительнее. Баска определенно сделает вашу теплую базу женственнее.

Восточная нотка — ципао. Азиатская эстетика с характерным воротником-стойкой и боковой застежкой — тренд, вышедший из коллабораций от Adidas в массмаркет. Ищите его в платьях, блузах и даже пальто.

Фартук как арт-объект. Главный тренд — наслоение. Речь не о кухонном текстиле, а о декоративном нагруднике из красивого льна, вельвета или даже кожи, костюмной ткани. Его стоит набросить поверх однотонного платья-комбинации, прямых джинсов с базовой футболкой или объемного кардигана. Это гениальный способ добавить образу скульптурности, практичности и неформального шика.

2026 год предлагает не слепо следовать трендам, а осознанно собирать пазл своего стиля. Сочетайте медитативного «облачного танцора» с блестящей кожей, надевайте объемный тренч-пузырь поверх тончайшего платья в бельевом стиле или добавляйте дерзости элегантному луку с кейпом. Главное — соблюдать баланс.