«Не спешите надевать красное»: Василиса Володина разрушила миф о главном цвете Нового года

Пока Рогов и Лисовец наперебой хвалят красный цвет и называют его лучшим выбором для встречи Нового года, у Василисы Володиной совсем другое мнение. Астролог отмечает, что 31 декабря рано искать поддержку у Огненной Лошади, так как ее время еще не наступило. А то, что китайцы будут встречать 2026-й в красном, — это лишь их традиция, а не символ удачи.
— Год Огненной Лошади наступит, к слову, 17 февраля, поэтому не спешите под новогоднюю елочку надевать на себя нечто огненное, красное. Кстати говоря, китайцы любой год празднуют в красном и золотом. И традиция менять цвета одежды под Новый год, 31 декабря, в соответствии с цветом животного — это традиция европейская, — рассказала астролог на канале историка моды Анатоля Вовк.
По европейской астрологии до 20 марта будет идти год под предводительством планеты Венеры. В новогоднюю ночь она будет находиться в земном знаке Козерога. Поэтому, если хочется заручиться поддержкой звезд и привлечь счастье в будущем году, нужно подобрать спокойный земной цвет, но не огненный или водный. Идеальным для этого Василиса Володина считает зеленый.
— Если мы хотим эстетически синхронизироваться с космосом, то нам нужны нежные оттенки зеленого типа «Тиффани», — уточняет Володина.
В образе также можно использовать небольшую искру в виде золотого, серебряного оттенка или цвета шампанского.
Насколько его будет много, уже на ваше усмотрение: или ограничьтесь лишь украшениями и сумочкой, или соберите полностью золотой образ, а зеленый оставьте для обуви и аксессуаров в волосах.
Красный или зеленый?