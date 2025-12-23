НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Не спешите надевать красное»: Василиса Володина разрушила миф о главном цвете Нового года

Астролог назвала, что надеть вместо него

244
Не смотрите, что Володина в красном, это она еще не знала, что главный оттенок совсем другой

Пока Рогов и Лисовец наперебой хвалят красный цвет и называют его лучшим выбором для встречи Нового года, у Василисы Володиной совсем другое мнение. Астролог отмечает, что 31 декабря рано искать поддержку у Огненной Лошади, так как ее время еще не наступило. А то, что китайцы будут встречать 2026-й в красном, — это лишь их традиция, а не символ удачи.

— Год Огненной Лошади наступит, к слову, 17 февраля, поэтому не спешите под новогоднюю елочку надевать на себя нечто огненное, красное. Кстати говоря, китайцы любой год празднуют в красном и золотом. И традиция менять цвета одежды под Новый год, 31 декабря, в соответствии с цветом животного — это традиция европейская, — рассказала астролог на канале историка моды Анатоля Вовк.

По европейской астрологии до 20 марта будет идти год под предводительством планеты Венеры. В новогоднюю ночь она будет находиться в земном знаке Козерога. Поэтому, если хочется заручиться поддержкой звезд и привлечь счастье в будущем году, нужно подобрать спокойный земной цвет, но не огненный или водный. Идеальным для этого Василиса Володина считает зеленый.

— Если мы хотим эстетически синхронизироваться с космосом, то нам нужны нежные оттенки зеленого типа «Тиффани», — уточняет Володина.

Ксения Бородина подготовилась к 2026 году, когда это еще не было мейнстримом

В образе также можно использовать небольшую искру в виде золотого, серебряного оттенка или цвета шампанского.

Шампанского на Новый год много не бывает. Золота и красивых женщин тоже

Насколько его будет много, уже на ваше усмотрение: или ограничьтесь лишь украшениями и сумочкой, или соберите полностью золотой образ, а зеленый оставьте для обуви и аксессуаров в волосах.

