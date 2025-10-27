«Все возможно»: 19-летняя логист стала «Мисс Ярославль — 2025». Смотрим фото красотки

Маргарита Аксёнова стала «Мисс Ярославль — 2025» Источник: Надя Голган

В Ярославле выбрали победительницу конкурса «Мисс Ярославль — 2025». Финал соревнования прошел 25 октября в КСК «Вознесенский». Корону получила 19-летняя Маргарита Аксёнова.

По образованию она специалист в сфере логистики. Но сейчас развивается как модель — активно участвует в съемках и показах.

«Мне нравится быть разной, примерять разные роли и образы», — рассказала девушка в визитной карточке.

Красотка ведет активный образ жизни — занимается спортом, танцами, даже осваивала актерское мастерство. А еще она любит готовить и читать книги. Своей главной опорой Маргарита считает семью, которая поддерживает ее во всех начинаниях.

«Но не менее важной поддержкой для меня является мое собственное я, стержень, который помогает мне преодолевать трудности и не сворачивать с пути», — подчеркнула Маргарита.

1-ой Вице Мисс Ярославль стала Карина Балабаева, 2-ой Вице Мисс Ярославль — Мария Богданова Источник: Надя Голган

Интересно, что раньше девушка не участвовала в конкурсах красоты. Но в этот раз решила попробовать, чтобы раскрыть свой потенциал.

«Это даст мне большой толчок в развитии модельной картеры, новый опыт, новые возможности и новые знакомства», — пояснила свое решение Маргарита.

Победительница уверена, что все в жизни возможно. Главное, по ее словам, гореть своей идеей, ставить цели и идти к ним, несмотря на препятствия.