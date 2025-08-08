«Слишком много одинаковых женщин»: звезды одна за другой «сдувают» грудь, даже Семенович не устояла

Анна Семенович утверждала, что у нее в декольте два восьмикратных бриллианта, но рано или поздно такое богатство становится тяжело носить Источник: ИТАР-ТАСС

Несколько лет назад пышногрудые светские львицы блистали на красных ковровых дорожках, демонстрируя свои формы. Сейчас же все побежали в обратном направлении. Тренд на натуральность распространился не только на макияж и губы, но и на более интимные аспекты. Однако дело не только в моде. Желание уменьшить грудь с четвертого или шестого размера до скромного второго связано с серьезными причинами.

Бьянка

Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, привыкла, что, если она выходит в обтягивающих футболках и узких джинсах, никто не может оторвать от нее взгляд. Но несколько лет назад певица столкнулась с тем, что вместо восторженных комментариев в нее полетела критика из-за лишнего веса. Всего за несколько месяцев из-за гормонального сбоя королева русского народного R&B перестала себя узнавать в зеркале.

— Когда я встала на весы и поняла, что вешу 90 килограммов, я заплакала, — признавалась певица в одном из интервью.

Бьянка обратилась к эндокринологу и занялась своим здоровьем. Певица вылечила свой желудок, села на строгую диету и начала регулярно тренироваться. А чтобы уж наверняка похудеть, она сделала абдоминопластику — перекачала жир из живота в ягодицы. Всего за полгода она сбросила 30 килограмм и вернулась в прежнюю форму, но тело свое не полюбила. В немилость попала большая грудь.

— Дорогие друзья, я записываю это в этот день, но выложу, когда приду на операцию. Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Всё красиво, никаких растяжек, всё прекрасно, но я решила уменьшить грудь, чтобы, когда Татьяна прыгает, не было такого эффекта, — показала грузно подпрыгивающую грудь певица.

Бьянка снова легла под нож хирурга, но на этот раз на маммопластику.

— Мы выполнили редукцию (уменьшение груди), поставили импланты, получили третий размер, как и хотели. Вот такая у нас подтянутая, красивая грудь получилась, — рассказывал доктор после.

Пока Бьянка, судя по всему, не скучает по ушедшим трем размерам и не перестает постить фотографии с отдыха в купальнике.

По словам хирурга и маммолога Михаила Щиголева, поводов для переживаний действительно нет. Если операция по уменьшению груди была проведена деликатно и качественно, то она совсем не скажется на здоровье женщины.

— Уменьшение груди хирургическим способом не оказывает негативного влияния на состояние самой молочной железы и организм в целом. В настоящий момент нет научно доказанных фактов того, что такие операции ведут к увеличению рисков развития рака молочной железы или другой опухолевой патологии, — поделился доктор.

Уменьшение молочных желез может вести к снижению риска развития злокачественной патологии. Михаил Щиголев заместитель главного врача по лечебной работе, зав. отделением амбулаторной хирургии, врач-хирург, маммолог, онколог клиники Нудельмана

Ирина Дубцова

Победительница четвертой «Фабрики звезд» (12+) с 16 лет мечтала о большой груди, но от природы у нее был первый размер. Певица надеялась, что бюст увеличится сам собой после родов, но этого не произошло, и в 2009 году Дубцова взяла дело в свои руки, а точнее, руки хирурга.

— Мне кажется глупым сочинять неубедительное вранье, чтобы объяснить, откуда в моем декольте вместо первого размера вдруг взялся третий, — поделилась своим мнением певица. — Честно говоря, я не считаю, что женщина должна оправдываться за то, что прибегает к помощи пластической хирургии, чтобы улучшить свою внешность. В конце концов, это мое тело, и только я решаю, что мне с ним делать.

За двенадцать лет большая грудь наскучила Дубцовой. Она перестала воспринимать ее как что-то привлекательное, а, напротив, решила, что внушительный бюст добавляет ей лишний объем и визуально старит. Поэтому в 2021 году она вновь обратилась к хирургу — на этот раз к Тимуру Хайдарову.

— Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность, — объясняла свое решение Ирина.

На самом деле Дубцова снова сделала операцию не только из-за своего желания. Пластический хирург Наталья Нудельман поясняет, что после увеличения груди через какое-то время попрощаться с имплантами или установить новые требуется любой женщине.

— Не стоит забывать о том, что имплант — это инородное тело и с ним могут быть связаны разные риски. Молодым девушкам следует понимать, что после установки имплантов в будущем, с годами, еще как минимум одна операция в этой зоне будет, например замена импланта или удаление, — рассказал врач.

Наталья Нудельман — пластический хирург, член РОПРЭХ, директор центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана.

Анна Семенович

Пока одни мечтали об эффектном бюсте, Анна Семенович не знала, что и делать со своим «достоинством». К 13 годам у будущей артистки, по ее словам, был уже второй размер, и это сильно мешало ей заниматься фигурным катанием. Несмотря на постоянные диеты и утягивания, Анна всё же ходила на занятия, только после травмы колена Семенович оставила спорт и подалась на сцену, где не нужно было прятать грудь.

С появлением Семенович в группе «Блестящие» не утихали разговоры о том, что у певицы силиконовая грудь, ведь волшебным образом за десять лет с момента начала карьеры она выросла с третьего размера до девятого. Только позже стало известно, что всему виной генетическая болезнь гигантомастия.

— Я всегда изначально говорила, что грудь своя. И у меня есть в кого быть такой: у моей мамы 12-й размер груди, — откровенно призналась Анна в шоу «Секрет на миллион» (16+).

В 2015 году эффектный бюст перестал быть достоинством, а превратился в тяжкую ношу.

— Это большая проблема. В этом нет ничего классного. В спине есть болезненные ощущения, потому что она всё время напряжена. На животе спать очень неудобно. Я не могу активно заниматься спортом. Я не могу бегать, прыгать — это больно, — делилась певица.

Источник: Сергей Виноградов / ТАСС

Кроме физического дискомфорта певице надоело, что ей нужно переделывать всю одежду, так как для ее размера ничего не шьют. К этому добавлялось эмоциональное давление: везде, где Семенович ни появлялась, сначала видели и обсуждали только ее грудь, а до ее таланта и идей дело могло вообще не доходить.

— Люди не видели меня саму, потому что у них всё внимание только на грудь. 90% моего решения по уменьшению груди — это реакция зрителей. В какой-то момент я была глубоко несчастна. Мне хотелось доказать людям, что я из себя что-то представляю, — признавалась Семенович со слезами на глазах.

После долгожданной операции грудь Анны уменьшилась до пятого размера, но никто этого не видел, ведь певица пропала из медиаполя. Оказалось, что после шестичасовых мук на столе хирурга ей потребовалась еще дополнительная коррекция и много времени на восстановление.

— Я на полгода выпала из жизни практически, сидела дома, и мне невозможно было помыться, нельзя было, я не могла себя помыть сама. Я не могла поднять руки, мне было очень тяжело, я и плакала, и рыдала, — вспоминает певица тяжелый период.

После пережитого грудь Семенович не намерена подчиняться своей хозяйке, к 2019 году она выросла до шестого размера, а после доросла назад до девятого.

Ложиться повторно на операционный стол Семенович не планирует, вместо этого она упростила себе жизнь другим способом. Она запустила собственную линию удобного белья для женщин с пышными формами, а также начала следить за своим питанием и занимается спортом, чтобы хоть немного замедлить увеличение бюста.

— Я сама у себя есть, и я себя сама люблю, — заявляет Анна.

Хирург Наталья Нудельман отмечает, что совсем от большой груди, которой наделила некоторых женщин природа, избавиться сразу не получится даже при большом желании.

— Чрезмерное уменьшение большой груди может привести к диспропорции тела. Поэтому при планировании операции необходимо учитывать особенности фигуры женщины и создавать гармоничный образ, — объясняет доктор.

Врач подчеркивает: при планировании уменьшения груди нужно учитывать один побочный эффект.

— При уменьшении груди велик риск, что в будущем кормление грудью станет невозможным, — сообщила Наталья.

Впрочем, большая грудь также не гарант того, что при появлении малыша у женщины обязательно появится молоко.

— Многие обладательницы слишком большой груди нередко сообщают, что грудное вскармливание и без операций так и не случилось ни после первых, ни после вторых родов, — добавляет Наталья.

Большой размер груди не гарантирует лактацию. Наталья Нудельман пластический хирург, член РОПРЭХ, директор центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана

Екатерина Варнава

Варнава уже с юных лет выделялась не только высоким ростом и острым языком, но и внушительным бюстом. По ее словам, в 16 лет у нее была грудь шестого размера, из-за чего ей приходилось терпеть постоянные насмешки.

— Я была королевой сисек в школе, меня высмеивали… Когда сиськи полезли, всё полезло — щеки, попа. Если бы только сиськи, а я оставалась худой, не было бы вопросов, — вспоминает в одном из интервью Екатерина.

Варнаву от насмешек спасал юмор. Будущая актриса научилась быстро реагировать на колкости и сама шутила над собой. При этом с первого выпуска Comedy Woman (16+) ей доставались роли секс-символов. Эффектная шатенка привлекала внимание зрителей. Но сама она не ценила свою внешность.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman (16+), ТНТ, 2008 год

Как только у Екатерины появились деньги, она начала активно ухаживать за собой: увеличила губы, регулярно посещала косметолога и занялась похудением. К 2016 году ей удалось сбросить 20 килограммов, и тогда она решила уменьшить размер груди.

— У меня на тот момент были «груши» шестого размера, натуральные, замечу я, — пояснила она. — Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь.

Варнава пережила две операции, чтобы покончить с пышным бюстом раз и навсегда.

— Я уменьшила грудь в два раза. Один раз это была неудачная операция, а один раз нормально. В Америке сделали неудачно, а в России удачно, — рассказала Варнава Ксении Собчак.

В 2024 году Варнава сообщила, что стала еще стройнее. Она сбросила 20 килограммов, из-за чего грудь почти исчезла. По словам телеведущей, это произошло из-за стресса от безработицы и депрессии.

— Я очень хорошо теперь понимаю людей, которые говорят про депрессию. Это надо изучать, это очень важно. Раньше я к таким людям относилась несерьезно. Ну типа все депрессии от безделья, найдешь работу — не будет депрессии. Нет, это очень страшно. Когда у людей апатия и депрессия, это приводит к ужасным последствиям, — рассказала Екатерина.

Мария Малиновская

Мария и естественность практически всю ее карьеру шли по разным дорогам. Первую операцию на грудь Малиновская перенесла, когда ей был 21 год. После аборта и развода с мужем модель перестала чувствовать себя уверенно и захотела исправить обвисшую грудь. Она хотела сделать подтяжку, но вместо этого согласилась на предложение доктора поставить импланты.

И без того немаленькая грудь Марии стала еще больше и не такой красивой, как она мечтала.

— Операция прошла не очень успешно, и мне пришлось сделать повторную, — призналась Малиновская.

Источник: Колесникова Наталья / ИТАР-ТАСС

После этого случая модель меняла себя бесчисленное количество раз: подкачивала губы, меняла форму век с помощью блефаропластики и удаляла комки Биша. При этом к груди Мария десять лет не возвращалась вообще. Только когда пришло время менять или убирать импланты, а вокруг пошел тренд на натуральную красоту, Малиновская озвучила:

— Я всегда утверждала, что хочу маленькую грудь.

Путь к мечте и груди второго размера вместо четвертого оказался не так прост. После операции по уменьшению грудь Малиновской оказалась несимметричной.

— Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию, — делилась Мария.

Малиновская стеснялась надевать хоть немного открытую одежду и появляться на людях и серьезно испугалась, что останется такой навсегда. В 2021 году Малиновская последний раз легла под нож хирурга, чтобы завершить эпопею с грудью.

— Моя новая грудь. Она стала намного меньше и, я надеюсь, намного красивее, — верит Малиновская.

По словам модели, она жалеет, что когда-то вообще начала менять себя, и считает, что всё это только из-за травли в детстве и попытки стать идеальной, но не для себя, а для других.