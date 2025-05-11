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Весна Обустраиваем дачу Инструкция Помните о заморозках: агроном рассказала, когда высаживать рассаду в открытый грунт

Помните о заморозках: агроном рассказала, когда высаживать рассаду в открытый грунт

Публикуем сроки для самых популярных культур

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5 комментариев
Для защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДля защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Для защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Из-зе теплого конца апреля в этом году многие дачники задумались, а не пора ли высаживать рассаду в открытый грунт. Специалисты предупреждают — важно помнить, что спешка может привести не к более раннему урожаю, а к потере всех растений. Разбираемся вместе с агрономом, кандидатом сельскохозяйственных наук Людмилой Шубиной, когда и что высаживать на огород.

Когда высаживать рассаду

Срок высадки рассады всегда зависят от климатических условий. Если говорить об огороде, то защитить растения от внезапных заморозков можно будет с плотным укрывным материалом. Многие из них обещают защиту даже при понижении в -8 градусов, но обойдется такая покупка дорого. Также всегда стоить помнить, что сильный ветер может просто сорвать укрытия. И не забывайте об угрозе возвратных заморозков — в некоторых регионах она сохраняется вплоть до 10 июня.

— Это кратковременный заход холода, когда температура в приземном слое может понижаться до -5…-7 градусов. Это губительно для многих теплолюбивых культур — перцев, баклажанов, томатов, огурцов, кабачков и других растений, — предупреждает агроном Людмила Шубина.

Поэтому срок высадки всех теплолюбивых культур на огород: с конца мая, а лучше в самом начале июня. Раньше на неделю могут высаживать те дачники, которые уверены в плотности и качестве своего укрывного материала.

Холодостойкие культуры: все виды капусты, лук, морковь, свекла, горох, бобовые, редис, шпинат, щавель могут появиться на огороде уже в районе 10–15 мая без угрозы для своего роста.

Когда сажать огурцы и помидоры в открытый грунт

В этом году весна пришла примерно на две недели раньше срока, поэтому допустимо высаживать томаты на огород уже после 25 мая. С огурцами немного сложнее. При условии, что есть теплая грядка, можно высадить рассаду в самом конце мая.

— Теплая грядка будет защищать корни огурца, которому для хорошего роста нужно +20…+22 градуса. При показателях в +14 градусов и ниже растение начинает погибать. Поэтому пусть огурцы на грядках появятся как можно позже, — отметила специалист.

По лунному календарю садовода лучшие дни для высадки огурцов и томатов в мае: 22, 29, 30-е, в июне: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-е. Не стоит заниматься рассадой 19, 23, 26, 27-го мая.

Когда сажать редиску, укроп и другую зелень

Редис — культура холодостойкая и сеять его можно с конца апреля, в мае и весь агросезон. Чтобы ускорить проращивание, грядку можно накрыть пленкой. Так всходы пойдут быстрее.

Укропу, петрушке и другой популярной зелени нужно, чтобы среднесуточная температура уже была около +10…+14 градусов, а почва прогрелась до +5 градусов.

А вот базилик лучше выращивать через рассаду. Это достаточно туговсхожая культура, которая на этапе сеянцев требует стабильной температуры. Посеять его лучше в первой декаде мая, чтобы в начале июня высадить рассаду на огород.

Когда сажать горох и кукурузу

Горох можно сеять и в первой декаде мая, так как это достаточно холодстойкая культура. Всходы обычно появляются на 10-14 дней, поэтому растению нужно время, чтобы прорасти и адаптироваться.

Кукурузу можно сеять на огород, начиная с середины мая, когда почва прогреется до +12 градусов. Перед посевом и горох и кукурузу стоит замочить в воде на сутки, так культуры быстрее прорастут.

Когда сажать кабачки и тыквы

Многие дачники не выращивают рассаду кабачков и тыкв. Обычно места в квартире не так много, а эти культуры достаточно быстро набирают листовую массу и дают хороший урожай.

— В конце мая можно посеять кабачки и тыквы на огороде. И для ускорения прорастания накрыть пленкой. Хотя всходят они быстро и дружно без этого. Эти культуры не холодостойкие и гибнут при возвратных заморозках, — отметила Людмила Шубина.

Арбузы и дыни лучше выращивать через рассаду. Их нужно посеять в первой декаде мая. Возраст рассады на момент высадки на огород должен быть 30 дней. Ее стоит высаживать не раньше начала июня.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Огурцы Помидоры Томаты Капуста Редиска Горох Кабачки Когда высаживать рассаду Рассада Рассада овощей
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Комментарии
5
Гость
7 мая, 15:12
А когда сажать ананасы и бананы ?
Гость
7 мая, 16:04
В Ярославской области все можно высаживать в середине июня. Проверено.
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