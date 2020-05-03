Ярославский «Локомотив» продолжает готовиться к новому сезону. Вчера стало известно, что тренерский штаб «железнодорожников» возглавит 49-летний Андрей Скабелка. Кроме того, клуб подписал контракты с несколькими игроками. Новобранцем «Локомотива» стал защитник Денис Баранцев. 28-летний экс-капитан нижегородского «Торпедо» подписал контракт на два года.



На два сезона подписал контракт канадский голкипер Эдвард Паскуале.

— До перехода в стан «железнодорожников» вратарь один сезон защищал цвета «Барыса», — рассказали в хоккейном клубе «Локомотив». — В минувшем чемпионате КХЛ Паскуале одержал в общей сложности 28 побед в 51 игре за клуб из Нур-Султана и в среднем пропускал 1,95 шайбы за игру. В карьере 29-летнего Эдди Паскуале есть титул обладателя Кубка Колдера (чемпиона Американской хоккейной лиги, 2017 год) и приз Гарри Холмса (2019 год) как члену самой надежной вратарской бригады в АХЛ.

