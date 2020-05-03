Ярославский «Локомотив» продолжает готовиться к новому сезону. Вчера стало известно, что тренерский штаб «железнодорожников» возглавит 49-летний Андрей Скабелка. Кроме того, клуб подписал контракты с несколькими игроками. Новобранцем «Локомотива» стал защитник Денис Баранцев. 28-летний экс-капитан нижегородского «Торпедо» подписал контракт на два года.
На два сезона подписал контракт канадский голкипер Эдвард Паскуале.
— До перехода в стан «железнодорожников» вратарь один сезон защищал цвета «Барыса», — рассказали в хоккейном клубе «Локомотив». — В минувшем чемпионате КХЛ Паскуале одержал в общей сложности 28 побед в 51 игре за клуб из Нур-Султана и в среднем пропускал 1,95 шайбы за игру. В карьере 29-летнего Эдди Паскуале есть титул обладателя Кубка Колдера (чемпиона Американской хоккейной лиги, 2017 год) и приз Гарри Холмса (2019 год) как члену самой надежной вратарской бригады в АХЛ.
Защита ярославцев усилилась обладателем Кубка Гагарина в 2018 году в составе «Ак Барса» финном Атте Охтамаа.
— 32-летний игрок у себя на родине становился чемпионом (2008 год) и дважды (2009, 2019 год) серебряным призером СМ-лиги вместе с клубом «Кэрпэт», — рассказали в ярославском клубе. — Весной прошлого года в составе сборной Финляндии хоккеист выиграл чемпионат мира, еще дважды завоевывал серебряные награды мировых первенств (2014, 2016 год). В прошлом сезоне Охтамаа также выступал в составе «Барыса».
Его контракт с «Локомотивом» будет действовать один сезон.
В Ярославль возвращается защитник Зият Пайгин.
— Игрок уже выступал в форме «Локомотива» в сезонах