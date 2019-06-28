«Пенсии не хватает»: ярославец продаёт автографы легенд хоккея Харламова и Третьяка

Фотография команды ЦСКА сделана в Германии в 1973 году
Фото: Youla.ru
В Ярославле выставили на продажу ретрофотографию хоккейной команды ЦСКА, сделанную в 1973 году. Кадр является настоящим раритетом, он был сделан в Германии во время сборов легендарной команды, в составе которой играли звёзды Валерий Харламов и Владислав Третьяк. На оборотной стороне фотокарточки собраны автографы знаменитостей.
Продаёт фотографию ярославский пенсионер и хоккейный фанат Ринат. Стоимость — 20 тысяч рублей.
— Я служил тогда в Германии, а ЦСКА там проводили сборы. Они там сфотографировались и подписались, — рассказал 76.RU Ринат. — Я на пенсии, не хватает денег. Жалко расставаться, ну ладно, что поделать.
Фотокарточка ламинированная, сделана она в немецком городе Вюнсдорф.
В 1973 году армейский клуб выиграл чемпионат СССР, а нападающий команды Валерий Харламов стал лучшим хоккеистом.