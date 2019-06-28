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Спорт

«Пенсии не хватает»: ярославец продаёт автографы легенд хоккея Харламова и Третьяка

Снимок ЦСКА сделан в Германии в 1973 году. И стоит очень дорого

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Фотография команды ЦСКА сделана в Германии в 1973 году

Фото: Youla.ru

В Ярославле выставили на продажу ретрофотографию хоккейной команды ЦСКА, сделанную в 1973 году. Кадр является настоящим раритетом, он был сделан в Германии во время сборов легендарной команды, в составе которой играли звёзды Валерий Харламов и Владислав Третьяк. На оборотной стороне фотокарточки собраны автографы знаменитостей.

Фото с автографами легенд хоккея 

Продаёт фотографию ярославский пенсионер и хоккейный фанат Ринат. Стоимость — 20 тысяч рублей. 

— Я служил тогда в Германии, а ЦСКА там проводили сборы. Они там сфотографировались и подписались, — рассказал 76.RU Ринат. — Я на пенсии, не хватает денег. Жалко расставаться, ну ладно, что поделать. 

Фотокарточка ламинированная, сделана она в немецком городе Вюнсдорф. 

В 1973 году армейский клуб выиграл чемпионат СССР, а нападающий команды Валерий Харламов стал лучшим хоккеистом. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер 1
28 июн 2019 в 11:26

Тёще тоже не хватает средств. Думает над кредитной картой, но мы ведь знаем что это долговая яма из которой не выбраться.