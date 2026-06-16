НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

8 м/c,

ю-з.

 743мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,14
EUR 83,73
Последствия черного дождя
Пострадала при налете БПЛА
Советы по стройке от Цифрового бати
Угроза опасности БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Пробка из-за ДТП
Пожар после атаки БПЛА
Где прошел черный дождь: онлайн
Афиша на неделю
Спорт Подойдут даже новичкам: простые упражнения для стройных ног и крепких ягодиц — их можно делать дома у телевизора

Подойдут даже новичкам: простые упражнения для стройных ног и крепких ягодиц — их можно делать дома у телевизора

Только самые эффективные движения — тренеры показали правильную технику на видео

135
Такие упражнения можно делать и с собственным весом, и с отягощениями | Источник: Василина Любимова / 59.RUТакие упражнения можно делать и с собственным весом, и с отягощениями | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Такие упражнения можно делать и с собственным весом, и с отягощениями

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

«Такие ноги надо прятать», — вовсе не та фраза, которую хочется услышать в свой адрес. Если вы к сезону шорт и коротких юбок оказались не совсем готовы, то наше видео — то, что доктор прописал. NGS.RU попросил продвинутых спортсменов показать несколько простых упражнений для тренировки ног, которые сможет выполнить даже новичок — чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова и инструктор тренажерного зала Алина Власова с радостью согласились.

Публикуем видео с инструкцией: как прокачать ноги, бедра и ягодичные мышцы легко и просто.

Проверьте свои силы

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Ягодичный мостик

Для этого упражнения вам понадобится коврик. Укладываемся на спину, ноги согнуты в коленях на ширине таза, руки вдоль тела. Главная задача — поднять таз на выдохе максимально высоко и опустить вниз, не касаясь коврика. Мышцы должны быть постоянно в напряжении. Старайтесь не подключать спину — поднимайте таз только за счет мышц ягодиц.

Упражнение даст «разделение» бедра и ягодичной мышцы, попа станет более подтянутой и упругой. Ягодичный мостик можно выполнить как без веса, так и с утяжелителями — достаточно 10–15 повторений, чтобы почувствовать напряжение в мышцах.

Отведение ноги вверх

Становимся на четвереньки и делаем подъемы одной ногой — в тренажерах похожая техника называется глют-отведением.

«Что важно: представим, что у вас на стопе стоит стакан воды. И нам нужно просто опускать и поднимать ногу вверх так, чтобы этот стакан не пролился, — объяснила Дарья Мануйленкова. — Буквально 10–15 повторений — и вы поймете, что ягодицы даже может начать жечь».

Для усиления эффекта от упражнения можно воспользоваться утяжелителями, которые крепятся вокруг щиколотки. Они помогут создать дополнительную нагрузку.

Отведение ноги в сторону

Третье упражнение — продолжаем стоять на четвереньках. Положение тела не меняется, при этом очень важно держать поясницу стабильной и не прогибаться.

Итак, поехали: отводим бедро в сторону и вверх. Колено не разгибаем — работает только тазобедренный сустав. Увеличить нагрузку при работе можно фитнес-резинкой: наденьте ее на обе ноги чуть выше колен — и отводить бедро станет гораздо сложнее.

Выпады с места

Заключительное, четвертое упражнение — выпады с места. Со слов эксперта, техника включает большие группы мышц, поэтому позволяет сжигать калории гораздо быстрее.

Исходное положение: делаем широкий шаг вперед, руки можно держать на поясе. После опускаемся в выпад: таз идет строго вниз и строго вверх. И тут очень важно следить за коленом опорной «передней» ноги.

«Нагружается задняя поверхность бедра и ягодица. Если вы чувствуете, что нагружается передняя поверхность бедра, — проверьте уровень колена: не выходит ли оно на носок», — предупреждает тренер.

Кстати, важный нюанс: Дарья Мануйленкова напомнила, что перед тренировкой нужно размяться. А после силовой нагрузки стоит провести растяжку.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХрипушинаАнастасия Хрипушина
Анастасия Хрипушина
Корреспондент
Спорт Фитнес Тренировка Похудение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Рекомендуем