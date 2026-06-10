«Они готовы платить». Как волейболист из сибирского села покорил чемпионаты Турции, Ирака и ОАЭ

Волейболом герой начал заниматься в селе Гальбштадт Источник: Алексей Карпенко

Волейболист Алексей Карпенко начал карьеру в алтайском селе, а затем сменил множество клубов как в России, так и за рубежом. Он поездил по миру и играл в турецких, иракских и дубайских командах.

В интервью NGS22.RU спортсмен рассказал о различиях в менталитете арабских и российских игроков, впечатлениях от стран Ближнего Востока и своих планах на будущее.

Из маленького села в большой спорт

В 1998 году семья Алексея переехала из Казахстана в алтайское село Гальбштадт. Связывать свою жизнь с волейболом мальчик тогда не планировал. Всё решил случай.

В 2001 году в селе построили спортивный комплекс. Герой, гуляя на летних каникулах, зашел в зал и увидел играющих ребят. Тут-то его и заметил его будущий тренер Николай Проклов.

— С того времени и начался мой путь в волейболе. Мне тогда было 11 лет. Нормальный возраст для старта. Всё зависит от индивидуальных особенностей и задач тренера. Кто-то начинает рано и из-за травм заканчивает, потому что организм не был готов к нагрузкам. А кто-то приходит в осознанном возрасте, в студенчестве, и выходит на профессиональный уровень, — вспоминает игрок.

Талантливого подростка сразу заметили — сначала поставили играть за школьную команду, а потом отправили на районные соревнования. Позже Алексея стали подтягивать во взрослую мужскую команду села. Затем была и районная сборная. А в 2004 году он впервые поехал на краевые соревнования.

Последние четыре года герой играет за границей Источник: Алексей Карпенко

— Там меня заметил мой будущий тренер Валерий Боженарь, он был главным судьей соревнований. Он предложил мне поехать в Барнаул, в училище олимпийского резерва, — поделился герой.

Однако родители подающего надежды спортсмена в город не отпустили: в армию тогда забрали старшего брата героя, и его мать призналась, что не может расстаться сразу с обоими сыновьями. Переезд отложили на год.

После девятого класса Алексей поступил в училище и начал активно тренироваться. В 2005 году его взяли на сборы в Павловск, где приставили к команде Высшей лиги Б.

— Тогда пришло понимание, что я могу конкурировать со старшими ребятами. Так и родилась мысль о профессиональной карьере. После этого была команда университета, а потом меня стали привлекать в Высшую лигу А, — рассказал спортсмен.

От Барнаула до Суперлиги и зарубежья

А дальше были команды из Перми, Оренбурга, Сургута, Ижевска и Новокуйбышевска. За свою карьеру в России Алексей сменил множество клубов. Играл в Суперлиге, в Высшей лиге А.

— Я играл в разных городах, в разных клубах, возвращался в Барнаул, потом опять уезжал. И последние четыре сезона я выступаю за рубежом, — отметил волейболист.

Первое такое предложение Алексей получил из Ирака.

— Поиграть за границей хотелось всегда. Но это всё оставалось на уровне разговоров, мечтаний. Такой цели я себе изначально не ставил. А потом один раз написали зарубежные агенты, второй раз. Потом игроки стали выходить на связь, спрашивать, а интересно ли мне. Мы тогда поговорили с женой и поняли, а почему бы и нет, — поделился герой.

Первой страной, куда отправился герой, стал Ирак Источник: Алексей Карпенко

При этом лететь в Ирак, по словам волейболиста, было волнительно. Алексей вспоминает, что первое осознание того, куда он направляется, пришло к нему уже в самолете.

— Я такой: «Блин, а куда я вообще лечу?» Но по приезде в страну мое мнение о ней кардинально изменилось в лучшую сторону. Это спокойная, дружественная к России страна, в которой за два сезона, что я там играл, ни разу не было каких-то конфликтов на религиозной или на межрасовой почве, — подчеркнул игрок.

По словам спортсмена, его тепло встретили и создали для него комфортные условия.

— Конечно, пришлось столкнуться с определенными запретами. После шести вечера там выставляют блокпосты, начинают проверять документы. С одной стороны, это дискомфорт, что тебя могут остановить, с другой — понимаешь, что полиция всегда на улице и ты в безопасности, — заявил он.

Однажды, по словам Алексея, полицейские его остановили, спросили, кто он и что делает. Услышав же, что он игрок местного клуба, правоохранители заявили, что знают такой, и отпустили его, предупредив, чтобы он не гулял допоздна.

Кроме того, команда уроженца Алтайского края преуспела в национальном чемпионате: они заняли первое место и даже сыграли в азиатском аналоге Лиги Чемпионов.

Все команды, за которые играл герой, добивались успеха Источник: Алексей Карпенко

Дальше были команды из Саудовской Аравии (Аль-Сафа), Бахрейна (Dark Lap) и ОАЭ (Альджазира). Прошедший сезон герой провел в Турции, и не без приключений.

— Сезон выдался нервным: первый клуб, «Туршад», закрылся через два месяца после начала чемпионата, распустив игроков. Я перешел в «Сынгур» — и команда впервые за 30 лет вышла в Эфелер-лигу (турецкую Суперлигу) и завоевала серебро, — рассказал спортсмен.

После Турции Алексей вновь съездил в Ирак на финал чемпионата и выиграл его.

— Приходя в команды, я помогал им выигрывать. Только в Эмиратах, пожалуй, не очень был сезон в плане результативности. Только две серебряные медали смогли завоевать. Я был расстроен, но это больше как спортивная злость подстегивало меня. И действительно, уже играя в следующем году в Турции, я выложился на максимум, и это принесло свои плоды, — отметил герой.

«Для них это хобби»

Первый сезон за границей был сложным, в том числе из-за языкового барьера. В школе Алексей учил немецкий, поэтому с английским было трудно.

— Поздороваться, спросить, как дела, мог. Когда дело касалось бытового плана — было тяжело, — вспоминает он.

Однако со временем, постоянно слыша иностранную речь, он начал и сам понимать и говорить. Теперь знает некоторые выражения на арабском и турецком.

— Они уже, наверное, под кожей. Никогда уже не забуду. Вот так, век живи — век учись, — отметил волейболист.

Для игроков из арабских стран волейбол — это хобби Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Между тем отношение к спорту в арабских странах другое. Если в России для спортсменов волейбол — это профессия, где игроки выкладываются каждый день и у команд одна цель — победа, то на Востоке всё по-другому.

— Для них это хобби. Утром они ходят на работу: кто в полиции, кто в газовой компании, например, трудится. А вечером приходят в спортзал. Побегали, попрыгали, пообщались там и ушли, — рассказал Алексей.

Однако с легионеров, которых по местным правилам допускается по 2–3 человека, спрос выше. Им платят хорошие деньги и, соответственно, ждут от них результатов.

На этой почве, по словам героя, иногда возникают конфликты: легионеры работают 7 дней в неделю, местные приходят 2–3 раза, а потом их критикуют.

— Мы это обсуждали в раздевалке и на собраниях. Приходили к выводу, что все в одной команде и все должны быть как один механизм. Неважно, кто сколько зарабатывает и тренируется, — добавил герой.

«Зарплаты высокие, но карьера коротка»

При этом Алексей признаётся, что, несмотря на успехи, каждый переезд — это стресс, который с годами не уменьшается.

— Переезды за границу — это очень волнительно. Другая религия, менталитет, правила. Подготовка документов, жилья, машины. Много моментов, которые занимают силы и нервы, — отметил спортсмен.

В этом сезоне жена и сын не смогли переехать с Алексеем в Турцию из-за проблем с документами. Но и без этого с годами путешествовать с семьей становится всё сложнее. Сын героя Никита закончил четвертый класс и тоже занимается волейболом. Он уже ездит на соревнования. Жена Наталья занята в сфере недвижимости, поэтому не всегда можно работать дистанционно.

— Они живут на два города, на две страны. Для семьи это тяжело морально. Но, с другой стороны, в такой жизни есть и свои плюсы. Можно посмотреть мир, показать ребенку, насколько разнообразна наша планета, — подчеркнул игрок.

Спортсмен признаётся, что пока не готов заканчивать карьеру Источник: Алексей Карпенко

Поэтому отказываться от контрактов за рубежом Алексей пока не готов. Спортсмен не скрывает, что еще чувствует в себе силы и не готов вешать кроссовки на гвоздь. Да и, помимо этого, за хорошего игрока за границей готовы хорошо платить, особенно сейчас, когда курс валют прыгает.

— Когда ты даешь результат, это отображается в твоем портфолио. Клубы видят: ты помогаешь команде. Они готовы платить, — заявил спортсмен.

Эти деньги Алексей называет компенсацией за короткий век спортсмена.

— Зарплаты высокие, но карьера коротка. Условно, до 40 лет мы можем этим заниматься. После 20–30 лет ежедневных тренировок, прыжков, ударов, падений к 40 годам у нас убитое здоровье. Колени, плечи, спины. И мы хотим это хоть деньгами компенсировать, — подчеркнул он.

«Я не звезда. Но показываю пример»

На вопрос, узнают ли его на улице в селе, Алексей отвечает сдержанно.

— Звездой себя не считаю. Есть ребята, которые круче меня, — играют в топ-клубах Суперлиги, в сборной. Но в родном селе, конечно, я пример для детей. У нас в спортзале есть стенд с выпускниками. Они приходят, смотрят фотографии, футболки. Видят: даже из деревни с населением в 2000 человек можно путем упорства, труда, травм и побед вырваться в другую жизнь, — подчеркивает он.

Алексей и его коллеги — волейболисты из Барнаула и края — периодически ездят в Немецкий район, проводят мастер-классы, дарят мячи.

— Это дорогого стоит. Гораздо больше, чем стучать себе в грудь и говорить, какой я великий, — отметил спортсмен.

В своем родном селе Алексей — пример для подражания Источник: Максим Серков / NGS42.RU

При этом герой подчеркивает, что уровень волейбола в крае с годами растет. Сейчас выпускников алтайской школы, играющих в российских чемпионатах и за рубежом, можно насчитать десятки.

— В Оренбурге встретил друзей по «Университету», выступающих за другие клубы Суперлиги. Сидели, считали — девять действующих игроков Суперлиги оказались воспитанниками алтайского волейбола, — поделился он.

Сам же Алексей планирует еще несколько лет оставаться действующим игроком.

— Пока желание и здоровье позволяют, я не готов вешать кроссовки на гвоздь. Может, еще два-три сезона. 37 лет — это только цифра. Пусть молодежь еще попробует меня обыграть, — подчеркнул игрок.

Сейчас спортсмен поддерживает свою форму и рассматривает варианты на следующий сезон.