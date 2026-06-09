«Хотя бы доехал до дома»: стали известны подробности о смерти экс-футболиста «Шинника»

Агент Бена Загре рассказал, что известно о его смерти Источник: Ассоция «ФК „Шинник“» / Vk.com

Стали известны подробности о болезни бывшего футболиста ярославского «Шинника» — 27-летнего Бена Загре, умершего от онкологии. Его не стало 7 июня 2026 года.

«Мы пытались Бену во всём помочь, он прошёл химиотерапию. Год он протянул, но, слава богу, что он хотя бы доехал до дома и умер в окружении своих близких. Могло дойти всё до того, что Загре мог просто не долететь до Буркина‑Фасо», — рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Матч ТВ».

Он также добавил, что уход Бена из жизни был неизбежен. Врачи уже не давали ему шансов.

Бена безумно жалко. Он всегда улыбался. Если спросить у кого‑то из «Шинника», то вам скажут, что он всегда был доброжелательным человеком. Он был хорошим футболистом и добился бы гораздо больших успехов, однозначно играл бы в Российской Премьер-Лиге. Но, к сожалению, что произошло, то произошло. Дмитрий Селюк футбольный агент

Онкологию у Бена обнаружили в июне 2025 года. Тогда, чтобы поддержать спортсмена, борющегося с тяжёлой болезнью, ярославский футбольный клуб «Шинник» перечислил ему все деньги, вырученные от продажи билетов на матчи, на операцию и лечение. В апреле 2026 года футболисту ампутировали ногу.

«Если бы врачи в какой‑то момент были чуть внимательнее, то всё могло быть иначе, а они просто прошляпили. В Ярославле ему сделали операцию и на биопсии нам сказали, что всё нормально, рака у Бена нет. Но затем он обратился в центр Малышевой, и она нас отправила в центр по костям. Там врач сразу сказал, что у Загре рак. После я повёз его в Германию, Португалию, где ему делали химиотерапию — она продлила ему жизнь на год, ему ампутировали ноги, но это не помогло», — сказал Селюк «Матч ТВ».