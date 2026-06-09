НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

зап.

 752мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,26
EUR 85,28
ДТП с туристами — кто перевозчик
Пострадала при атаке дрона
Где отдохнуть этим летом
Что с интернетом?
Как следить за своим самочувствием
Вузы Ярославля в списке лучших
Не хватает бензина?
Выгнали с ЕГЭ
Афиша на неделю
Спорт «Хотя бы доехал до дома»: стали известны подробности о смерти экс-футболиста «Шинника»

«Хотя бы доехал до дома»: стали известны подробности о смерти экс-футболиста «Шинника»

Экс-игрок ярославской команды Бен Загре боролся с онкологией

60
Агент Бена Загре рассказал, что известно о его смерти | Источник: Ассоция «ФК „Шинник“» / Vk.comАгент Бена Загре рассказал, что известно о его смерти | Источник: Ассоция «ФК „Шинник“» / Vk.com

Агент Бена Загре рассказал, что известно о его смерти

Источник:

Ассоция «ФК „Шинник“» / Vk.com

Стали известны подробности о болезни бывшего футболиста ярославского «Шинника» — 27-летнего Бена Загре, умершего от онкологии. Его не стало 7 июня 2026 года.

«Мы пытались Бену во всём помочь, он прошёл химиотерапию. Год он протянул, но, слава богу, что он хотя бы доехал до дома и умер в окружении своих близких. Могло дойти всё до того, что Загре мог просто не долететь до Буркина‑Фасо», — рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Матч ТВ».

Он также добавил, что уход Бена из жизни был неизбежен. Врачи уже не давали ему шансов.

Бена безумно жалко. Он всегда улыбался. Если спросить у кого‑то из «Шинника», то вам скажут, что он всегда был доброжелательным человеком. Он был хорошим футболистом и добился бы гораздо больших успехов, однозначно играл бы в Российской Премьер-Лиге. Но, к сожалению, что произошло, то произошло.

Дмитрий Селюк

футбольный агент

Онкологию у Бена обнаружили в июне 2025 года. Тогда, чтобы поддержать спортсмена, борющегося с тяжёлой болезнью, ярославский футбольный клуб «Шинник» перечислил ему все деньги, вырученные от продажи билетов на матчи, на операцию и лечение. В апреле 2026 года футболисту ампутировали ногу.

«Если бы врачи в какой‑то момент были чуть внимательнее, то всё могло быть иначе, а они просто прошляпили. В Ярославле ему сделали операцию и на биопсии нам сказали, что всё нормально, рака у Бена нет. Но затем он обратился в центр Малышевой, и она нас отправила в центр по костям. Там врач сразу сказал, что у Загре рак. После я повёз его в Германию, Португалию, где ему делали химиотерапию — она продлила ему жизнь на год, ему ампутировали ноги, но это не помогло», — сказал Селюк «Матч ТВ».

Бен Загре имел гражданство Буркина-Фасо — государства в Западной Африке. В своей карьере он выступал за датский клуб «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахский «Кайсар». В составе ярославского ФК «Шинник» Бен играл с весенней части сезона 2023/2024, провел 44 матча, в которых забил четыре гола. Бен покинул команду в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Футболист Онкология Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Рекомендуем