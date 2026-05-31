Рано потерял маму, в армии остался без ног. Кто такой Руслан Набиев — человек, который первым взошел на Эверест на руках

На экспедицию Набиев закладывал два месяца

Впервые о Рустаме Набиеве заговорили в 2015 году — он выжил под тоннами бетона после обрушения четырех этажей казармы в Омске. После этой трагедии парень лишился ног. Но кто же знал, что сегодня мир снова о нём заговорит, но уже как о первом человеке, который взошел на вершину мира, Эверест, на руках? Можно было догадаться, учитывая, что до этого он уже трижды «взял» Эльбрус — и тоже стал первым человеком, покорившим его без ног.

У каждого «первого» за спиной тяжелое прошлое. Так было и с Рустамом. Сначала предательство отца, следом — трагедия в армии. Но обо всём по порядку. UFA1.RU попытался разобраться, как альпинисту и блогеру удалось добиться успеха вопреки всему, и что так закалило его характер.

«Мы жили скромно, даже бедно — тетя воспитывала нас одна»

У 34-летнего Рустама есть старший брат — Ильнур. Если старший маму хоть немного помнит, то у младшего не осталось воспоминаний о ней вовсе. Ему было всего полтора года, когда в сентябре 1993 года их отец Ильгиз задушил маму мальчиков — ее звали Раушания. Рустам не может сказать точно, что стало причиной убийства — якобы кто-то сказал плохое про его жену, он в это поверил, впал в состояние аффекта и своими руками сотворил трагедию.

Ильнур и Рустам Набиевы были совсем маленькими, когда погибла их мама

— В детстве у меня была злоба. Я хотел его вот тоже убить, честно. Я прямо говорил, когда я был маленький, что вырасту и отомщу. Ну, со временем это всё проходило, и отца я простил, вот честно. Мы с ним очень хорошо общались. Я ему помогал всегда, и он мне помогал всегда. Я ничего сейчас не могу изменить, если бы даже очень сильно хотел…, — рассказывал мужчина в интервью Ирине Шихман*.

Мама Рустама

Однако пути отца и сына в конце концов всё равно разошлись — в 2020 году. По словам Рустама, он поделился с папой радостной новостью — купил машину, адаптировал ее под себя, чтобы можно было водить, обходясь без ног. Сначала отец поздравил, а позже написал короткое сообщение: «Ты мне больше не сын».

— Он мне ничего не объяснил. Возможно, это и зависть к своему сыну. Ну, хотя, в принципе, я никогда не видел такого, чтобы родитель завидовал своему ребенку. Ну вот, купили машину, я позвонил ему, чтобы поделиться, то есть, чтобы он обрадовался за сына, потому что, ну, в принципе, машина недешевая, как бы. Я хотел просто, чтобы он мной возгордился как-то. Ну, мне было важно ему это сообщить, — вспоминает параальпинист.

Отец Рустама умер в 2022 году

Но вернемся в прошлое. Мама умерла, отец — в тюрьме. Мальчишек к себе на воспитание взяла их тетя по отцу Рида. У нее уже были два родных сына и всего 5 тысяч рублей зарплаты на всю семью. Особенно тяжелые времена настали, когда муж Риды умер. Тогда Рустам был в пятом классе. Но женщина не хотела отказываться от мальчишек, ведь сама выросла сиротой и знала, каково это.

Рустам до 6 лет считал и называл ее мамой, пока бабушка не рассказала ему правду, что его настоящая мама умерла.

— После того, как я приехал от бабушки к себе домой, передо мной встала проблема — как теперь обращаться к маме, которая вовсе не мама? Помимо нас, у тети двое своих сыновей. Так вот, когда мне нужно было ее позвать, я обращался через них, говоря: «Позови свою маму». Я прекрасно понимал, что своими действиями и поведением делал тете только больно. Ночами частенько слышал, как она плакала, — делился Рустам.

Рустам признавался, что тогда душила обида — и на отца, и на тетю. Казалось, что она всю жизнь его обманывала. Но со временем он понял простую вещь: мать — не только та, кто родила, но и та, кто вырастила.

К слову, со своей будущей женой, Индирой, он был знаком с самого детства: жили в соседних домах в одной деревне, учились в одной школе — сколько знакомы, столько же он ее добивался. Девочка была из зажиточной семьи: ее папа возглавлял местный колхоз, мама работала бухгалтером. А Рустам — сирота без гроша за душой.

Рустам мысленно прощался с любимой девушкой, лежа под обломками казармы

Тем не менее, парень старался ухаживать за девушкой — дарил цветы, подарки. Та его считала лишь другом.

— Вроде как начнет ко мне тепло относиться, поймет, что я неровно к ней дышу, подпустит, согласится встречаться, а на следующее утро как молния ударила: присылает сообщение, мол, нет, сердцу не прикажешь. Это было ее такое выражение тупое, которое бесило прямо. Постоянно так говорила, — вспоминал Рустам.

Когда Индира закончила школу и приехала в Уфу поступать, они стали видеться чаще. Но в 2015 году Рустама призвали в армию. К тому моменту он уже получил диплом и после службы собирался работать инженером.

Трагедия, которая перевернула жизнь

По признаниям Набиева, он сам попросился в армию — попал в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ в поселке Светлом города Омска. Через 17 дней Рустам и его сослуживцы приняли присягу. А на следующий день в 22:39 произошла главная и, надеемся, последняя трагедия в жизни парня.

Рустам в тот вечер был после наряда: вернулся, подошел к своему койко-месту у окна — неожиданно к спящим ворвался дежурный и приказал всем бежать. Однако было поздно — не успел Рустам повернуть голову, как на него и его товарищей обрушилась вся казарма: четыре этажа сложились за полторы секунды.

Момент обрушения

— Я провалился вниз, вообще не понимал, что произошло. Была долгая тишина, потом уже начались крики о помощи моих товарищей, которые тоже оказались под завалами. Под завалом я пролежал 7 часов. То есть меня достали самым последним из живых. Вот за это время, конечно же, я пережил массу различных эмоций от паники и до принятия ситуации, что да, я сейчас умру. Но самое сложное, наверное, было слышать других людей, как они звали на помощь и потом слышать, как они умирали, — рассказывал Рустам о трагедии в интервью Оскару Конюхову.

Когда спасатели поняли, что под завалами есть еще один живой солдат, то попросили его подождать — добраться до него было трудно. Рустаму пришлось экономить воздух — свободного пространства перед лицом практически не было, максимум десять сантиметров, он лежал буквально впритык к плите.

— Умирать не страшно было. Страшно было не оставить после себя ничего. То есть я понимаю, что мне 24 года, я сейчас умру, и после меня абсолютно ничего не останется, — тогда что-то в голове перемкнуло.

Когда Рустама достали из-под завалов, у него уже начался некроз тканей. Врачи говорили, мол, ноги — 100% ампутация, руки — под вопросом. В Москву его везти отказались, состояние было нетранспортабельным. В Омской больнице предлагали отцу пока что и ноги сыну не ампутировать — дабы похоронить парня с ними, настолько они не верили, что он выживет. Тогда Ильгиз зашел в кабинет к главному врачу, ударил кулаком по столу и сказал: «Везите сына в Москву, всю ответственность беру на себя. Если умрет по дороге — никаких претензий. Но везите».

В итоге парень стал тем Рустамом, каким теперь его знают во всём мире. Он очень боялся, что от него отвернутся родные и девушка, но в итоге они стали для него еще большей поддержкой.

Индира прошла со своим любимым через непростые жизненные испытания

В ту роковую ночь из 40 человек в живых осталось только 26. 23 молодых солдата погибли сразу под обломками, еще один скончался позже в госпитале. Виновные в деле пытались уйти от ответственности — здесь мы описали все подробности дела: кто виновен, кто погиб и что говорят родственники погибших.

Блог и альпинизм

Набиев тем временем набирал популярность в соцсетях. Идея стать блогером пришла к нему после того, как один из постов неожиданно стал привлекать много подписчиков. Сейчас в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) на него подписаны 2,3 миллиона человек.

Мужчина искал и пробовал себя во многом — даже в бодибилдинге, но в итоге влюбился в альпинизм. Мир услышал о нём как о рекордсмене, когда Рустам первым в мире взошел на Эльбрус на руках. Он тогда не верил, что это сделает, однако всё, как и всегда, решил случай.

Блогер признается: горами он никогда не увлекался. Горы — это красиво, да, но не более того. Всё изменилось в 2019 году, когда он наткнулся в социальных сетях на видеорепортаж о том, как группа альпинистов пыталась поднять на Эльбрус Ксению Безуглову. Девушка попала в автокатастрофу, получила повреждение позвоночника и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Проект, насколько помнит Набиев, тогда не реализовался.

Но сама идея зацепила. Он подумал: «Я тоже на инвалидной коляске. Почему бы и мне не попробовать?» Не откладывая в долгий ящик, он написал автору репортажа Иоанну Чечневу. Сообщение отправил осенью 2019 года, а ответ пришел только весной 2020-го.

Позже Иоанн объяснил, почему молчал — он просто не знал, что ответить. Как отказать человеку, который без ног, но хочет штурмовать Эльбрус? С Ксенией не сложилось, и он боялся, что с Рустамом тоже ничего не выйдет. Ему нужно было время, чтобы созреть для этого решения.

Спустя год он все-таки нашел Рустама в переписке и спросил: «Мечта взойти на Эльбрус еще осталась?» Рустам ответил: «Да, я готов», — и тут же прилетел.

Это решение перевернуло его жизнь. Едва ли не вся страна следила за тем, как он добивается своей цели.

— Вот уже 4 года я пытаюсь доказать, что люди с инвалидностью могут больше, чем другие, что мы сильные и независимые от обстоятельств люди. И поэтому я бросаю себе новый вызов: я намерен покорить одну из самых высоких вершин нашей страны — Эльбрус, 5642 метров. Насколько мне известно, безногих людей там еще не было, — говорил Рустам 6 лет назад.

В итоге он, как мы уже говорили, стал первым человеком, который самостоятельно и без ног взошел на Эльбрус. После этого он покорил Манаслу, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа в Аргентине, Арарат.

Рустам на вершине горы Эльбрус

— Для особо одаренных, которые думают, что я присвоил себе звание первого человека с инвалидностью, который смог взойти на гору Эльбрус. Диванные критики, приведите свои мозги в порядок, я никогда такого не говорил. Таких людей было достаточно, но не было тех, кто поднимался на вершину самостоятельно НА РУКАХ, — с критиками альпинист обходится резко.

Эверест

Блогер решил не останавливаться на достигнутом и решил покорить самую желанную гору всех альпинистов — Эверест. В его команде два человека, не считая самого Рустама и шерпов: Роман Абилдаев и Иоанн Чечнев (тот самый Иоанн, который поверил в Рустама еще на этапе Эльбруса).

О своем пути он честно и откровенно рассказывал в соцсетях — говорил, что перед поездкой закрыл все личные и финансовые вопросы. Например, оплатил строящийся дом целиком, чтобы эти заботы не легли на плечи Индиры и она ни в чём не нуждалась.

Горы — место повышенной опасности, напоминал он, всякое может случиться, и есть вещи, которые не зависят от человека, как бы он ни верил в свои силы. Поэтому каждый раз перед отъездом Рустам составляет завещание — так было и в случае с Эверестом. Это не значит, что он едет умирать, объяснял он, а просто подстраховка, которая дает ему спокойствие.

Сначала Набиев и его команда взошли на гору Мера Пик — эдакая акклиматизация, время организму, чтобы привыкнуть. Это важно для того, чтобы не страдать в пути на Эверест — или, по крайней мере, страдать не так сильно.

— Ночью меня накрыла «горняшка». Это нормальная история на самом деле. Дали подышать кислородом <…> У меня всегда сатурация низкая была, но при этом я всегда нормально бродил по горам, ничего не мешало. Но сегодня какие-то ужасные головные боли вагоном прошлись по мне. Эти головные боли — просто что-то с чем-то. Давно я такого не ощущал. Очень больно, ужасно больно…, — рассказывал у себя в блоге Набиев уже во время восхождения на Джомолунгму.

Из-за сложных условий закрыли путь через ледопад Кхумбу — один из самых опасных участков маршрута, по которому планировал подниматься блогер. Параспортсмен тогда на некоторое время замолчал в соцсетях, подписчики забеспокоились. Но подъем открыли и Набиев продолжил свой путь.

20 мая Рустам Набиев завершил восхождение на Эверест, которое начал еще в апреле. Он стал первым человеком, который поднялся на вершину этой горы только на руках.

— У меня получилось! Я на вершине мира! Плачу сейчас. Не знаю, то ли от радости, то ли от того, что живой, то ли от того, что космически устал… Просто плачу без остановки, — написал Рустам у себя в соцсетях.

Вот он, на вершине

Набиев посвятил это восхождение каждому, кто за ним следил. Этим поступком, пояснил он, хотел сказать одно: пока в человеке теплится жизнь, нужно бороться до конца.

27 мая Рустам благополучно вернулся домой, в Уфу. И его там встречали как настоящего героя — совершенно заслуженно.