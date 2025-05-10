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Спорт 10 тысяч шагов — норм или стрем? Тренер рассказала, как точно похудеть к лету (запоминайте)

10 тысяч шагов — норм или стрем? Тренер рассказала, как точно похудеть к лету (запоминайте)

Можно ли пить газировку «без калорий» и ужинать после шести вечера?

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Все мы хотим выглядеть к лету круто, но нужно ли для этого пять раз в неделю ходить в зал?

Источник:

Валерия Городецкая / NGS42.RU

«Нужно делать 10 тысяч шагов в день», «После шести не ешь», «А ты считаешь калории?» Спорим, вы много раз слышали это от знакомых или читали подобные советы в интернете? Но реально ли это помогает похудеть к лету и делает нас ближе к идеальному телу? Выдохните, вам сейчас не придется читать огромный текст, чтобы узнать правду. Тренер Дарья Кучерявая кратко (и очень понятно) ответила на все неудобные и важные вопросы в блиц-тренде «Стрем или норм».

Дарья Кучерявая больше 10 лет приводит людей к их идеальной форме: помогает сбрасывать лишний вес и делает из них чемпионов международных соревнований.

Она и сама мастер спорта по пауэрлифтингу и кандидат в мастера спорта по триатлону и плаванию в ластах. С мифами о тренировках и питании тренер знакома не понаслышке. Наши коллеги из NGS42.RU попросили ее рассказать, какие из главных трендов похудения стремные, а какие вполне эффективные или нормальные.

Можно ли пить газировку «без калорий», нужно ли устраивать разгрузочные дни и стоит ли тренироваться по методам из шоу «Большие девочки» (16+), узнаете в ролике выше.

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Лера Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
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