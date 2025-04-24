«Нервы на пределе»: показываем кадры решающего матча «Локомотива» в Ярославле

«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечер 23 апреля выдался нервным для болельщиков ярославского «Локомотива». В 19:30 началась решающая седьмая игра (6+) 1/4 плей-офф против омского «Авангарда». При счете в серии 3:3 команды боролись за выход в полуфинал.

Ранее мы публиковали подробный разбор матча: «Локомотив» активно начал игру, было много атак. От ярославской команды голами отличились Александр Радулов и Егор Сурин. В третьем периоде омичи сравняли счет. В итоге победитель определился лишь во втором овертайме. Победную шайбу забросил Александр Полунин. Окончательный счет — 3:2 в пользу ярославцев. В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (6+).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что игра была тяжелой.

«Нас поколотили хорошо, но парни молодцы, потому что нашли в себе не просто силы, а веру в себя» Игорь Никитин главный тренер «Локомотива»

По словам болельщиков, игра выдалась напряженной — были стычки, травмы, удаления, слезы и радость. Эмоциями после победы команды поделились в нашем телеграм-канале читатели 76.RU:

«Всю валерьянку выпила. Не зря. Ребята, вы лучшие!», — писала Лариса в комментариях.

«Я смотрю, нервы на пределе», — поделилась Наталья.

В этом фоторепортаже показываем эмоциональные кадры со вчерашнего победного матча «Локомотива» против «Авангарда».

Игроки были настроены на матч Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это был решающая игра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игроки начали активно. Атаки на ворота омичей проходили часто Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На воротах «Локомотива» стоял Даниил Исаев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первая шайба была забита игроком «Локомотива» Александром Радуловым Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В один момент ворота омичей не выдержали атак железнодорожников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Авангард» не смог пробить Исаева в первых двух периодах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам Никитина, было множество опасных моментов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рихард Паник получил травму. Его будут оперировать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вторая шайба была забита Егором Суриным. Счет во втором периоде стал 2:0 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Борьба за шайбу была ожесточенной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судьи неоднократно разнимали игроков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В матче обе команды брали перерывы по 30 секунд на обсуждение тактики Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В третьем периоде омичи сравняли счет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики переживали за любимую команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Александр Полунин получил удар клюшкой по лицу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Радулов один из любимчиков у болельщиков «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки рванули отмечать выход в полуфинал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики вскочили с мест после победного гола Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Слезы радости и улыбка не слезали с лиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На трибунах было шумно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Омские болельщики не могли сдержать эмоций после поражения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









