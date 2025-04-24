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Спорт фоторепортаж «Нервы на пределе»: показываем кадры решающего матча «Локомотива» в Ярославле

«Нервы на пределе»: показываем кадры решающего матча «Локомотива» в Ярославле

Болельщики признаются, вечер был эмоциональным

589
3 комментария
«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечер 23 апреля выдался нервным для болельщиков ярославского «Локомотива». В 19:30 началась решающая седьмая игра (6+) 1/4 плей-офф против омского «Авангарда». При счете в серии 3:3 команды боролись за выход в полуфинал.

Ранее мы публиковали подробный разбор матча: «Локомотив» активно начал игру, было много атак. От ярославской команды голами отличились Александр Радулов и Егор Сурин. В третьем периоде омичи сравняли счет. В итоге победитель определился лишь во втором овертайме. Победную шайбу забросил Александр Полунин. Окончательный счет — 3:2 в пользу ярославцев. В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (6+).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что игра была тяжелой.

<p>Игорь Никитин</p><p>Игорь Никитин</p>

«Нас поколотили хорошо, но парни молодцы, потому что нашли в себе не просто силы, а веру в себя»

Игорь Никитин

главный тренер «Локомотива»

По словам болельщиков, игра выдалась напряженной — были стычки, травмы, удаления, слезы и радость. Эмоциями после победы команды поделились в нашем телеграм-канале читатели 76.RU:

«Всю валерьянку выпила. Не зря. Ребята, вы лучшие!», — писала Лариса в комментариях.

«Я смотрю, нервы на пределе», — поделилась Наталья.

В этом фоторепортаже показываем эмоциональные кадры со вчерашнего победного матча «Локомотива» против «Авангарда».

Игроки были настроены на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки были настроены на матч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки были настроены на матч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это был решающая игра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто был решающая игра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это был решающая игра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки начали активно. Атаки на ворота омичей проходили часто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки начали активно. Атаки на ворота омичей проходили часто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки начали активно. Атаки на ворота омичей проходили часто

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На воротах «Локомотива» стоял Даниил Исаев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа воротах «Локомотива» стоял Даниил Исаев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На воротах «Локомотива» стоял Даниил Исаев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая шайба была забита игроком «Локомотива» Александром Радуловым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервая шайба была забита игроком «Локомотива» Александром Радуловым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая шайба была забита игроком «Локомотива» Александром Радуловым

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В один момент ворота омичей не выдержали атак железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ один момент ворота омичей не выдержали атак железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В один момент ворота омичей не выдержали атак железнодорожников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Авангард» не смог пробить Исаева в первых двух периодах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Авангард» не смог пробить Исаева в первых двух периодах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Авангард» не смог пробить Исаева в первых двух периодах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам Никитина, было множество опасных моментов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо словам Никитина, было множество опасных моментов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам Никитина, было множество опасных моментов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рихард Паник получил травму. Его будут оперировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихард Паник получил травму. Его будут оперировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рихард Паник получил травму. Его будут оперировать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая шайба была забита Егором Суриным. Счет во втором периоде стал 2:0 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторая шайба была забита Егором Суриным. Счет во втором периоде стал 2:0 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая шайба была забита Егором Суриным. Счет во втором периоде стал 2:0

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Борьба за шайбу была ожесточенной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБорьба за шайбу была ожесточенной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Борьба за шайбу была ожесточенной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Судьи неоднократно разнимали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСудьи неоднократно разнимали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судьи неоднократно разнимали игроков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В матче обе команды брали перерывы по 30 секунд на обсуждение тактики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ матче обе команды брали перерывы по 30 секунд на обсуждение тактики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В матче обе команды брали перерывы по 30 секунд на обсуждение тактики

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В третьем периоде омичи сравняли счет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ третьем периоде омичи сравняли счет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В третьем периоде омичи сравняли счет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики переживали за любимую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики переживали за любимую команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики переживали за любимую команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Полунин получил удар клюшкой по лицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Полунин получил удар клюшкой по лицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Полунин получил удар клюшкой по лицу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Радулов один из любимчиков у болельщиков «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРадулов один из любимчиков у болельщиков «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Радулов один из любимчиков у болельщиков «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Посмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите на реакцию арены спустя секунду после свистка

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки рванули отмечать выход в полуфинал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки рванули отмечать выход в полуфинал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки рванули отмечать выход в полуфинал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики вскочили с мест после победного гола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики вскочили с мест после победного гола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики вскочили с мест после победного гола

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы радости и улыбка не слезали с лиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлезы радости и улыбка не слезали с лиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы радости и улыбка не слезали с лиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На трибунах было шумно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа трибунах было шумно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На трибунах было шумно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Омские болельщики не могли сдержать эмоций после поражения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОмские болельщики не могли сдержать эмоций после поражения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Омские болельщики не могли сдержать эмоций после поражения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Победный счет в матче 3:2. «Локомотив» проходит дальше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПобедный счет в матче 3:2. «Локомотив» проходит дальше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Победный счет в матче 3:2. «Локомотив» проходит дальше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
3
Гость
45 минут
Про "Шинник" не забывайте. Там тоже есть о чём писать.
Гость
34 минуты
ЧЕГО ПРАВДУ ТРЁШЬ?
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