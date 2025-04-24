«Нервы на пределе»: показываем кадры решающего матча «Локомотива» в Ярославле

Вечер 23 апреля выдался нервным для болельщиков ярославского «Локомотива». В 19:30 началась решающая седьмая игра (6+) 1/4 плей-офф против омского «Авангарда». При счете в серии 3:3 команды боролись за выход в полуфинал.
Ранее мы публиковали подробный разбор матча: «Локомотив» активно начал игру, было много атак. От ярославской команды голами отличились Александр Радулов и Егор Сурин. В третьем периоде омичи сравняли счет. В итоге победитель определился лишь во втором овертайме. Победную шайбу забросил Александр Полунин. Окончательный счет — 3:2 в пользу ярославцев. В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (6+).
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что игра была тяжелой.
«Нас поколотили хорошо, но парни молодцы, потому что нашли в себе не просто силы, а веру в себя»
По словам болельщиков, игра выдалась напряженной — были стычки, травмы, удаления, слезы и радость. Эмоциями после победы команды поделились в нашем телеграм-канале читатели 76.RU:
«Всю валерьянку выпила. Не зря. Ребята, вы лучшие!», — писала Лариса в комментариях.
«Я смотрю, нервы на пределе», — поделилась Наталья.
В этом фоторепортаже показываем эмоциональные кадры со вчерашнего победного матча «Локомотива» против «Авангарда».