Игры будут напряженными: главный тренер «Локомотива» высказался о первом раунде плей-офф

Игорь Никитин пообщался с журналистами о плей-офф Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











24 марта во время открытой тренировки главный наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов по первому раунду плей-офф.

«Игры с „Торпедо“ (в регулярном чемпионате — Прим. Реда) были очень тяжелые и неоднозначные, поэтому мы серьезно готовимся», — сообщил Игорь Никитин.

Для ярославцев первый раунд плей-офф начнется 27 марта на своем льду. Железнодорожники примут нижегородское «Торпедо» (6+). Второй матч состоится 29 марта. Потом игры перенесутся на лед соперника, «Локомотив» сыграет на выезде 31 марта и 2 апреля.

«Каждый раунд — это новая жизнь», — рассказал журналистам Игорь Никитин.

Ранее «Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата и получил Кубок Континента. Журналисты спросили у Игоря Никитина, ощущает ли команда груз от мнения, что «Локомотив» — фаворит. В прошлом сезоне команда также считалась лидером в СМИ, среди болельщиков и экспертов, но проиграли в финале.

«Такой награды, как фавориты, просто не существует. Поэтому мы к этому относимся спокойно. Я думаю, что ребята повзрослели и прошли через это, став опытнее», — ответил журналистам Игорь Никитин.

Плей-офф этого сезона станет первым для молодых игроков команды — нападающего Егора Сурина и защитника Марка Ульева. В прошлом году они провели полноценный сезон за ярославскую молодежку «Локо».

«Они весь сезон с командой прошли. Были и хорошие, и плохие игры. Но это совершенно нормально для молодых парней. Главное, чтобы и старшие поддержали своим примером. И для них этот плей-офф — первый, я думаю, что это хороший момент. Это то, ради чего хоккеисты живут», — рассказал 76.RU главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Во время плей-офф хоккеисты сталкиваются с ограничениями, к примеру, в питании и ведении соцсетей. Однако Игорь Никитин таких методов по отношению к своим игрокам не применяет.

«Честно говоря, у нас в этом плане достаточно демократично всё. Ребята взрослые, и мы не собираемся бить кого-то по рукам», — объяснил журналистам 76.RU Игорь Никитин.

На последней пресс-конференции регулярного чемпионата главный тренер «Локомотива» сообщил, что первостепенная цель команды — первый раунд.

«Игры плей-офф — это характер, это самого себя победить», — сказал Игорь Никитин.