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Он и она Обзор Овны встретят новую любовь, а Скорпионы решатся на важное признание: любовный гороскоп на июнь от астролога

Овны встретят новую любовь, а Скорпионы решатся на важное признание: любовный гороскоп на июнь от астролога

Что ждет все знаки в первый месяц лета?

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Июнь напоминает: любовь не всегда приходит через усилия | Источник: из личного архива Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиа, Ирина Шарова / 72.RUИюнь напоминает: любовь не всегда приходит через усилия | Источник: из личного архива Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиа, Ирина Шарова / 72.RU

Июнь напоминает: любовь не всегда приходит через усилия

Источник:

из личного архива Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиа, Ирина Шарова / 72.RU

Июнь 2026 года в любви станет месяцем открытых чувств, ярких знакомств и эмоционального обновления. После более спокойного и определяющего мая приходит время проявлять симпатии, говорить о своих желаниях и позволять отношениям развиваться естественно.

Многие почувствуют, что сердце становится смелее, а страхи постепенно отходят на второй план. Энергия месяца располагает к романтике, путешествиям, совместному отдыху и новым впечатлениям. Для многих пар июнь станет временем возвращения легкости и флирта, которые могли потеряться в бытовых заботах.

У одиноких людей возрастает вероятность судьбоносных встреч — в дороге, на обучении, через друзей или новые увлечения. Этот месяц напоминает: любовь не всегда приходит через усилия. Иногда достаточно перестать защищаться и позволить событиям развиваться. Главный урок июня — не пытаться контролировать любовь. Чем больше доверия жизни и своим чувствам, тем интереснее будут разворачиваться события.

Что ждет каждый знак — в гороскопе астролога Анны Боровских для 72.RU.

Овен — навстречу чувствам

Июнь делает вас более открытыми для любви. Если последние месяцы вы были сосредоточены на делах и целях, сейчас внимание переключается на личную жизнь. В отношениях появляется желание больше времени проводить вместе, строить планы и обсуждать совместное будущее. Одиноких Овнов ждут яркие знакомства, которые начнутся неожиданно и очень эмоционально.

Что советуют звёзды:

  • не бойтесь делать первый шаг;

  • позвольте себе проявлять нежность;

  • не превращайте отношения в соревнование.

Телец — любовь через доверие

Для Тельцов июнь становится месяцем укрепления эмоциональной близости. Вы начинаете лучше понимать партнера и замечать то, что раньше ускользало от внимания. Возможны важные разговоры о будущем, переезде или совместных проектах.

Что советуют звёзды:

  • говорите о своих чувствах открыто;

  • не проверяйте любовь на прочность;

  • учитесь принимать заботу от других.

Близнецы — месяц притяжения

Ваш знак оказывается в центре внимания. Харизма усиливается, а легкость общения помогает привлекать интересных людей. Одинокие Близнецы могут оказаться перед выбором между несколькими симпатиями.

Что советуют звёзды:

  • будьте честны в своих намерениях;

  • не обещайте больше, чем готовы дать;

  • выбирайте качество общения, а не количество.

Рак — время душевной близости

Для Раков июнь становится одним из самых эмоциональных месяцев лета. Усиливается потребность в тепле, заботе и искренности. Старые обиды могут уходить, освобождая место для новых чувств.

Что советуют звёзды:

  • позвольте себе доверять;

  • не прячьте свои переживания;

  • учитесь говорить о том, что важно.

Лев — любовь как вдохновение

Вы становитесь особенно привлекательны для окружающих. Многие Львы почувствуют желание влюбиться или вернуть романтику в существующие отношения. Ваша уверенность сейчас притягивает людей.

Что советуют звёзды:

  • не ждите восхищения постоянно;

  • замечайте потребности партнера;

  • добавьте в отношения больше легкости.

Дева — шаг навстречу сердцу

Обычно вы предпочитаете анализировать происходящее, но июнь предлагает немного отпустить контроль. Любовь развивается лучше там, где есть место чувствам, а не только логике.

Что советуют звёзды:

  • не ищите скрытый смысл в каждом слове;

  • доверяйте своим ощущениям;

  • разрешите себе романтику.

Весы — новые горизонты любви

Для вас начинается период обновления. Отношения могут выйти на новый уровень, а одинокие представители знака способны встретить человека, который изменит привычный взгляд на любовь.

Что советуют звёзды:

  • не бойтесь перемен;

  • следуйте за тем, что вдохновляет;

  • не сравнивайте новое с прошлым.

Скорпион — глубина чувств

Июнь показывает, насколько прочны ваши отношения. Всё поверхностное постепенно уходит, а настоящая близость становится сильнее. Возможно важное признание или серьезное решение.

Что советуют звёзды:

  • откажитесь от скрытых проверок партнера;

  • будьте честны в своих желаниях;

  • не бойтесь эмоциональной открытости.

Стрелец — романтика приключений

Любовь приходит через движение, новые места и необычные знакомства. Многие Стрельцы почувствуют желание разделить свои впечатления с близким человеком.

Что советуют звёзды:

  • чаще выходите из привычной среды;

  • не избегайте серьезных чувств;

  • учитесь ценить стабильность.

Козерог — тепло за пределами контроля

В июне жизнь предлагает вам немного расслабиться. Не всё нужно планировать заранее. Иногда самые важные события происходят спонтанно.

Что советуют звёзды:

  • проявляйте чувства чаще;

  • не скрывайте свою нежность;

  • оставьте место неожиданностям.

Водолей — неожиданные встречи

Месяц способен удивить. Симпатия может возникнуть там, где вы ее совсем не ожидали. В существующих отношениях появляется больше свободы и взаимного уважения.

Что советуют звёзды:

  • не закрывайтесь от новых знакомств;

  • позвольте отношениям развиваться естественно;

  • будьте честны со своими чувствами.

Рыбы — романтика лета

Для Рыб июнь наполнен красивыми эмоциями, вдохновением и мечтами. Усиливается желание любить и быть любимыми. Важно только не путать фантазии с реальностью.

Что советуют звёзды:

  • смотрите на поступки, а не только на обещания;

  • берегите свои границы;

  • позвольте любви развиваться постепенно.

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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Отношения Пара Брак Любовь Гороскоп Прогноз Астролог
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Комментарии
1
Гость
51 минута
Какая новая любовь, скоро выборы.
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