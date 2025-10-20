НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-в.

 756мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Задерживается открытие ТЮЗа
На Соколе сдали новый дом
Ярославль для миллениалов
«Умные решения» в недвижимости
Отобрали квартиру из-за кредита
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Построят новый микрорайон
Бизнес по-женски
Реорганизация спортшкол
Ретро Ярославль
Он и она Подробности «А потом появилась Ксения»: бывшая жена Сердюкова рассказала, как Бородина увела его из семьи

«А потом появилась Ксения»: бывшая жена Сердюкова рассказала, как Бородина увела его из семьи

Оказалось, блогерша не брезгует женатиками

377
Бывшая жена Николая Сердюкова поделилась, почему разрушился их брак | Источник: ALINA AKILOVA / Telegram, Николай Сердюков / TelegramБывшая жена Николая Сердюкова поделилась, почему разрушился их брак | Источник: ALINA AKILOVA / Telegram, Николай Сердюков / Telegram

Бывшая жена Николая Сердюкова поделилась, почему разрушился их брак

Источник:

ALINA AKILOVA / Telegram, Николай Сердюков / Telegram

Этим летом Ксения Бородина сыграла свадьбу с Николаем Сердюковым и тут же посадила новоиспеченного мужа на короткий поводок. Как оказалось, ей действительно есть из-за чего переживать. Ведь своего третьего супруга она сама когда-то увела из семьи.

До знакомства с телеведущей Сердюков был четыре года женат на блогерше Алине Акиловой. В этом браке у них появилась дочь Николь. Несмотря на то, что их брак распался еще в 2021 году, а у Алины появились новые отношения и родился еще один ребенок, Акилова время от времени предается воспоминаниям о прошлом. На этот раз женщина решила, что самое время рассказать, как она узнала о предательстве своего теперь уже бывшего мужа.

По словам Алины, Николай был для нее «другом и миром». Она верила, что после всего пережитого вместе — бессонных ночей, переездов, съемок — публичность не сможет разрушить их отношения. Но судя по ее откровениям, конец настал, и причиной тому была супружеская неверность.

— А потом появилась Ксения. Известная. Яркая. Уверенная в себе до дерзости. Та, о которой говорят в новостях, которую цитируют, которой восхищаются. Она умела обволакивать вниманием, будто тепло прожектора, и он замер под этим светом. Сначала я не верила слухам, — пишет Алина.

Блогер поделилась, что Николай не раз уверял жену: Ксения просто знакомая и «вообще она замужем».

— Первый сигнал — когда он стал прятать телефон. Второй — когда перестал смотреть мне в глаза. А третий… когда я увидела их вместе. Не на улице, не в ресторане — в сторис. Она сняла его руку, лежащую на ее коленях. Всего на пару секунд, будто случайно. Но я знала эту руку лучше, чем себя, — написала бывшая жена Сердюкова.

Алина Акилова сказала, что в тот вечер она даже не плакала — просто поняла, что всё кончено, а ее муж уже давно не с ней рядом.

Бородина и Сердюков часто оказываются в центре внимания из-за поведения блогера. Уже на свадьбе Николай поразил всех клятвой, которая для некоторых прозвучала как угроза, а не слова о любви, а потом и вовсе сделал такое, что другим осталось лишь констатировать: Сердюков совсем берега попутал.

В последнее время подписчики парочки стали подозревать, что между ними всё далеко не так гладко, как им хотелось бы. Причиной таких догадок стало то, что Бородина и Сердюков давно не появлялись вместе. В ответ на это телеведущая опубликовала видео из дома, на котором следит за Сердюковым через камеру видеонаблюдения.

Вам нравится пара Бородиной и Сердюкова?

Да
После этой истории они мне перестали нравиться
Никогда мне не нравились
Кто это вообще
ПО ТЕМЕ
Дарья ГранкинаДарья Гранкина
Дарья Гранкина
Корреспондент
Ксения Бородина Николай Сердюков Бывшая жена Измена Ставропольский край
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление