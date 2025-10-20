«А потом появилась Ксения»: бывшая жена Сердюкова рассказала, как Бородина увела его из семьи

Бывшая жена Николая Сердюкова поделилась, почему разрушился их брак Источник: ALINA AKILOVA / Telegram, Николай Сердюков / Telegram

Этим летом Ксения Бородина сыграла свадьбу с Николаем Сердюковым и тут же посадила новоиспеченного мужа на короткий поводок. Как оказалось, ей действительно есть из-за чего переживать. Ведь своего третьего супруга она сама когда-то увела из семьи.

До знакомства с телеведущей Сердюков был четыре года женат на блогерше Алине Акиловой. В этом браке у них появилась дочь Николь. Несмотря на то, что их брак распался еще в 2021 году, а у Алины появились новые отношения и родился еще один ребенок, Акилова время от времени предается воспоминаниям о прошлом. На этот раз женщина решила, что самое время рассказать, как она узнала о предательстве своего теперь уже бывшего мужа.

По словам Алины, Николай был для нее «другом и миром». Она верила, что после всего пережитого вместе — бессонных ночей, переездов, съемок — публичность не сможет разрушить их отношения. Но судя по ее откровениям, конец настал, и причиной тому была супружеская неверность.

— А потом появилась Ксения. Известная. Яркая. Уверенная в себе до дерзости. Та, о которой говорят в новостях, которую цитируют, которой восхищаются. Она умела обволакивать вниманием, будто тепло прожектора, и он замер под этим светом. Сначала я не верила слухам, — пишет Алина.

Блогер поделилась, что Николай не раз уверял жену: Ксения просто знакомая и «вообще она замужем».

— Первый сигнал — когда он стал прятать телефон. Второй — когда перестал смотреть мне в глаза. А третий… когда я увидела их вместе. Не на улице, не в ресторане — в сторис. Она сняла его руку, лежащую на ее коленях. Всего на пару секунд, будто случайно. Но я знала эту руку лучше, чем себя, — написала бывшая жена Сердюкова.

Алина Акилова сказала, что в тот вечер она даже не плакала — просто поняла, что всё кончено, а ее муж уже давно не с ней рядом.

Бородина и Сердюков часто оказываются в центре внимания из-за поведения блогера. Уже на свадьбе Николай поразил всех клятвой, которая для некоторых прозвучала как угроза, а не слова о любви, а потом и вовсе сделал такое, что другим осталось лишь констатировать: Сердюков совсем берега попутал.

В последнее время подписчики парочки стали подозревать, что между ними всё далеко не так гладко, как им хотелось бы. Причиной таких догадок стало то, что Бородина и Сердюков давно не появлялись вместе. В ответ на это телеведущая опубликовала видео из дома, на котором следит за Сердюковым через камеру видеонаблюдения.