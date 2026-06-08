Женился с квартирой, а после развода остался должен: разбираем подводные камни добрачной ипотеки

Если вы взяли ипотеку до брака, то при разводе квартира останется вашей, но бывший супруг может отсудить у вас немало денег Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Купленная в браке квартира — это совместное имущество, которое делится при разводе. Но остаться должным крупную сумму можно и в том случае, если еще до брака вы купили жилье в ипотеку.

Как объяснила E1.RU основательница агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова, подвох заключается в том, что бывший супруг, даже если он сам не вкладывался в погашение ипотеки, может претендовать на деньги, которые были на это потрачены.

«Недавно Верховный суд рассмотрел как раз такую историю: мужчина купил квартиру в ипотеку до брака, но после свадьбы кредит уже выплачивали из общего семейного бюджета. После развода жена потребовала компенсацию части этих выплат. Сначала суды ей отказали, ведь всё было добровольно, но суд отменил это решение и объяснил важную вещь: квартира действительно остается личной собственностью того, кто купил ее до брака, но деньги, которыми в браке гасили ипотеку, считаются общими , а значит, второй супруг имеет право требовать компенсацию половины этих платежей», — привела пример эксперт.

Она уточнила, что бывший супруг имеет право взыскать ровно половину всех денег, что были направлены на погашение ипотеки после заключения брака, даже если своих денег в это он не вкладывал, потому что самого понятия личных денег в браке, по сути, нет.

Оплата ипотеки из зарплаты одного из супругов в браке — это всё равно общие средства семьи. Анна Ермакова основательница агентства недвижимости

Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее составить брачный договор и прописать в нем разделение доходов и обязательств.

«Брачным договором можно определить, какие доходы будут являться личным имуществом того супруга, кто их получает. Оспорить этот договор сложно — только если доказать, что он крайне неблагоприятен для второй стороны. Например, когда второй супруг из-за объективных причин не мог получать доход (сидел с маленьким ребенком, ребенком-инвалидом и так далее). Также нельзя забывать, что для оспаривания брачного договора существует исковая давность», — подчеркнула Анна Ермакова.

Также при разводе, например, бывшая жена не может претендовать на деньги, которые мужу подарили. Если в итоге эти средства пошли на погашение ипотеки или даже на первоначальный взнос на покупку квартиры уже в браке, то делиться недвижимость или компенсация на оплату ипотеки будут уже не в равных долях, а за вычетом суммы подаренных денежных средств. Но для этого важно правильно всё оформить.

«Нужно составить договор дарения, в котором будет прописано, что деньги передаются в единоличную собственность одного из супругов с обязательным указанием цели их использования (приобретение квартиры или погашение ипотеки). Также обязательно нужно оформить передачу средств безналичным переводом. К передаче наличных и распискам суд относится критически», — добавила эксперт.