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Недвижимость В пяти минутах от набережной: в Ярославле вместе с землей продадут с молотка исторический дом

В пяти минутах от набережной: в Ярославле вместе с землей продадут с молотка исторический дом

Что известно про здание

836
6 комментариев

Дом на Московском проспекте в Ярославле выставят на продажу

В Ярославле продадут с молотка исторический дом на Московском проспекте 13/11, расположенный напротив гостиницы «Азимут». Объявление об этом появилось на сайте «Дом.РФ». Речь идет об объекте культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова». Двухэтажный дом был построен во второй половине 19 века.

Здание продают вместе с землей под ним. В объявлении указано, что площадь участка составляет 500 квадратных метров или 0,05 гектара. Квадратура самого здания — 481,8.

Дом расположен на Московском проспекте

В описании объекта указано, что он расположен в выгодной локации. Продавцы упоминают близость набережной и наличие остановок общественного транспорта.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости, рядом: парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в объявлении.

При этом дом, скорее, ближе к набережной Которосли, чем к Волге. Цена на него пока не указана — в объявлении говорится, что объект находится в агентировании. Это значит, что сейчас готовятся необходимые для продажи документы. Вероятно, когда бюрократические вопросы будут решены, продавцы назовут свою цену.

Ранее объявление о продаже здания уже публиковали. Однако и тогда стоимость дома и дата торгов не озвучивались.

Объект культурного наследия оказался у «Дом.РФ» после того, как власти Ярославской области передали объект для продажи. Заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина сообщала, что регион участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия. Суть программы состоит в том, что для покупателей исторических зданий с низкой инвестпривлекательностью разработали меры дополнительной поддержки. Например, тем, кто будет вкладывать собственные деньги в восстановление исторических зданий и сооружений будут предлагать льготные кредиты, земельный участок в качестве компенсации или дополнительное здание.

В программу попала «Лавка пивная Белова» и другие исторические здания в Ярославле. Например, «Здание Присутственных мест и Губернского правления» на Советской площади и «Флигель хозяйственный с каретником усадьбы Полушкина», входящий в ансамбль федерального значения «Усадьба Полушкина» на Советской улице. Кстати, одно из этих зданий уже нашло своего владельца. Теперь исторический дом переделают под гостиницу.

Напомним, в нашем телеграм-канале проходит конкурс. Три счастливчика могут выиграть сертификаты в ярославский аквапарк.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Неплохое здание взамен закрывшейся почти напротив поликлиники. Ну, под поликлинику жаба задушит отдать. Все продают и продают. Скоро все в области распродадут. Но, жителям от этих продаж, никакого улучшения. На вырученные деньги ничего для пользв населения. Все куда- то в песок утекают. А между тем сезон простуд, занимаемся самолечением, тк поликлиника закрыта. Больничный проблема оформить - к врачпм не попасть, тратим отпускные дни на болезнь. К лету ничего от отпуска не останется. Спасибо власти за заботу и губернатору лично. Мэру бесполезно - он вообще никаких серьезных вопросов похоже не решает. Свадебный генерал?
Гость
2 часа
Кому это старье там нужно! Выгодная локация на самом деле мнимая, поток машин круглосуточный, отсутствие парковки и сложность подъезда и особенно выезда от объекта.
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