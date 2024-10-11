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Недвижимость подробности Власти рассказали, будет ли жилая застройка на месте снесенной пивоварни в Ярославле

Власти рассказали, будет ли жилая застройка на месте снесенной пивоварни в Ярославле

Здание разобрали

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3 комментария

Спецтехника начала ломать здание

Стало известно, будут ли застраивать участок под снесенной пивоварней. Речь идет про клочок земли на Октября, 42а — здание разобрали осенью 2024 года.

В ближайшее время на месте пивоварни жилье строить не будут. Земля предназначена для других целей.

— Земельный участок с кадастровым номером 76:23:050205:97 площадью 2440 кв. м имеет вид разрешенного использования для эксплуатации нежилого здания. При таком виде использования строительство дома невозможно, — пояснили 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Кадастровая стоимость участка — 2 млн 842 тысячи 453 рубля. Сейчас на нем разрешено строить лишь нежилые здания, но вид использования земли можно изменить. Но для этого нужно соблюсти ряд процедур, в том числе провести публичные слушания.

Снос старинной пивоварни начали в конце сентября. Власти объяснили, что решение было принято на основании судебно-строительной экспертизы. Проверка показала, что здание аварийное и может внезапно разрушиться, что представляет опасность. Власти уточнили, что бывшая пивоварня не является объектом культурного наследия. Снос согласовали с государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Хоть здание официально так и не признали объектом культурного наследия, у него богатая история. Мы рассказывали, кто построил пивоварню и как она связана с семьей известного поэта Николая Некрасова.

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Комментарии
3
Гость
1 час
При чем тут мэрия, кто она такая, что дает разрешения на строительство того или иного объекта на таком участке земельного участка. Тут можно что угодно построить и нежилое здание (под чего именно, только?) и жилое здание (жилой дом)- главное тут кто будет хозяин. Если придет бизнес и выкупить этот участок и он может строит то, что он захочет, соблюдая этажность и прочие нюансы. А по статье понятно, кто даст хорошую цену за участок - тому и отдадут под стройку чего угодно. А значит, кто-то ждет "на лапу"....
Гость
1 час
Вопрос... а почему нельзя было в здании, собственно, оставить пивоварню? При ней ещё же можно было ресторанчик открыть... А так - лишь бы всю историю города стереть и застроить всё свечками.
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