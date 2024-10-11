Власти рассказали, будет ли жилая застройка на месте снесенной пивоварни в Ярославле

Спецтехника начала ломать здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Сергей Казанский











Стало известно, будут ли застраивать участок под снесенной пивоварней. Речь идет про клочок земли на Октября, 42а — здание разобрали осенью 2024 года.

В ближайшее время на месте пивоварни жилье строить не будут. Земля предназначена для других целей.

— Земельный участок с кадастровым номером 76:23:050205:97 площадью 2440 кв. м имеет вид разрешенного использования для эксплуатации нежилого здания. При таком виде использования строительство дома невозможно, — пояснили 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Кадастровая стоимость участка — 2 млн 842 тысячи 453 рубля. Сейчас на нем разрешено строить лишь нежилые здания, но вид использования земли можно изменить. Но для этого нужно соблюсти ряд процедур, в том числе провести публичные слушания.

Снос старинной пивоварни начали в конце сентября. Власти объяснили, что решение было принято на основании судебно-строительной экспертизы. Проверка показала, что здание аварийное и может внезапно разрушиться, что представляет опасность. Власти уточнили, что бывшая пивоварня не является объектом культурного наследия. Снос согласовали с государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области.