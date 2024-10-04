Владельцами были известные купцы и брат поэта Некрасова: в Ярославле сносят старинную пивоварню

В Ярославле сносят старинное здание пивоварни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Сергей Казанский











В Ярославле сносят старинную пивоварню — наследие именитых купцов. Здание находится на проспекте Октября, 42а. Его собственник — город.

— Решение о списании и сносе принято на основании судебно-строительной экспертизы. Согласно данным экспертизы, текущее состояние здания по совокупности имеющихся дефектов и повреждений, существующей опасности обрушений конструкций признано непригодным к эксплуатации, аварийным. Здание не является объектом культурного наследия, снос согласован с государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области, — прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Как сообщают очевидцы, снос здания начался в понедельник, 30 сентября. В мэрии добавили, что вопрос дальнейшего использования данного участка прорабатывается. Ясно одно — ценная земля практически в центре города не останется невостребованной.

В прошлом году часть здания выглядела еще вполне крепкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владели именитые купцы и брат поэта

Здание № 42а по проспекту Октября имело богатую историю. Оно было построено в 1860-х годах известными в Ярославле купцам Труновыми, открывшими здесь пивоварню.

— К 1865 году основанное Труновыми предприятие работало вовсю, а производимая продукция продавалась как в Ярославле, так и в ряде других городов. Для широкого оповещения публики в местных газетах давалась специальная реклама, — рассказал порталу 76.RU кандидат исторических наук из Ярославля Алексей Ионов.

Правда, через несколько лет из-за долгов Труновым пришлось продать комплекс пивоварни. Новым владельцем имущества стал Федор Алексеевич Некрасов — ярославский общественный деятель, коммерсант и брат известного поэта Николая Некрасова.

— В 1867 году Федор Алексеевич стал обладателем достаточно крупного винокуренного производства в имении Карабиха, и покупка конкурирующего предприятия была призвана укрепить его позиции в данной сфере, — отметил Алексей Ионов.

Однако Некрасовы не долго были хозяевами недвижимости — между 1877 и 1882 годами оборудование пивоваренного завода было демонтировано и вывезено в другое место, а земля перешла городу. Власти переделали помещения под военные казармы, которые называли Некрасовскими — по фамилии последних владельцев. Собирались их масштабно реконструировать. Но этим планам помешала революция.

Объект был наполовину заброшен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Комплекс оказался заброшенным. Постепенно помещения бывшей пивоварни разобрали на кирпичи, уцелел только корпус на проспекте Октября, 42а. Он оставался в собственности города.

В последние годы помещения предоставлялись на условиях безвозмездного пользования обществу молодых инвалидов «Аппарель» для размещения полиграфии. В июле организацию перевели в другое здание — на проспекте Ленина, 8б.

В последние годы часть помещений занимала полиграфия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Могли признать памятником

В 2023 году Алексей Ионов подавал в Службу охраны объектов культурного наследия заявку на включение этого здания в реестр объектов культурного наследия.

— Это единственное историческое здание, связанное с ярославским пивоварением. И про это мало кто знает, хотя когда-то у нас даже экскурсии пивные проводились, — объяснил он.

В декабре 2023 года дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Обычно это первый шаг к включению зданий в основной список объектов культурного наследия. Была проведена его государственная историко-культурная экспертиза.

— Изучив подготовленный экспертом акт, было решено не включать объект в список объектов культурного наследия, — пояснили нам в Службе охраны объектов культурного наследия.

Иными словами, дом признали недостаточно ценным для истории и культуры.

Часть постройки уже разрушена Источник: Сергей Казанский









