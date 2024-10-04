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Владельцами были известные купцы и брат поэта Некрасова: в Ярославле сносят старинную пивоварню

Часть здания уже превратилась в руины

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13 комментариев

В Ярославле сносят старинное здание пивоварни

В Ярославле сносят старинную пивоварню — наследие именитых купцов. Здание находится на проспекте Октября, 42а. Его собственник — город.

— Решение о списании и сносе принято на основании судебно-строительной экспертизы. Согласно данным экспертизы, текущее состояние здания по совокупности имеющихся дефектов и повреждений, существующей опасности обрушений конструкций признано непригодным к эксплуатации, аварийным. Здание не является объектом культурного наследия, снос согласован с государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области, — прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Как сообщают очевидцы, снос здания начался в понедельник, 30 сентября. В мэрии добавили, что вопрос дальнейшего использования данного участка прорабатывается. Ясно одно — ценная земля практически в центре города не останется невостребованной.

В прошлом году часть здания выглядела еще вполне крепкой

Владели именитые купцы и брат поэта

Здание № 42а по проспекту Октября имело богатую историю. Оно было построено в 1860-х годах известными в Ярославле купцам Труновыми, открывшими здесь пивоварню.

— К 1865 году основанное Труновыми предприятие работало вовсю, а производимая продукция продавалась как в Ярославле, так и в ряде других городов. Для широкого оповещения публики в местных газетах давалась специальная реклама, — рассказал порталу 76.RU кандидат исторических наук из Ярославля Алексей Ионов.

Правда, через несколько лет из-за долгов Труновым пришлось продать комплекс пивоварни. Новым владельцем имущества стал Федор Алексеевич Некрасов — ярославский общественный деятель, коммерсант и брат известного поэта Николая Некрасова.

— В 1867 году Федор Алексеевич стал обладателем достаточно крупного винокуренного производства в имении Карабиха, и покупка конкурирующего предприятия была призвана укрепить его позиции в данной сфере, — отметил Алексей Ионов.

Однако Некрасовы не долго были хозяевами недвижимости — между 1877 и 1882 годами оборудование пивоваренного завода было демонтировано и вывезено в другое место, а земля перешла городу. Власти переделали помещения под военные казармы, которые называли Некрасовскими — по фамилии последних владельцев. Собирались их масштабно реконструировать. Но этим планам помешала революция.

Объект был наполовину заброшен

Комплекс оказался заброшенным. Постепенно помещения бывшей пивоварни разобрали на кирпичи, уцелел только корпус на проспекте Октября, 42а. Он оставался в собственности города.

В последние годы помещения предоставлялись на условиях безвозмездного пользования обществу молодых инвалидов «Аппарель» для размещения полиграфии. В июле организацию перевели в другое здание — на проспекте Ленина, 8б.

В последние годы часть помещений занимала полиграфия

Могли признать памятником

В 2023 году Алексей Ионов подавал в Службу охраны объектов культурного наследия заявку на включение этого здания в реестр объектов культурного наследия.

— Это единственное историческое здание, связанное с ярославским пивоварением. И про это мало кто знает, хотя когда-то у нас даже экскурсии пивные проводились, — объяснил он.

В декабре 2023 года дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Обычно это первый шаг к включению зданий в основной список объектов культурного наследия. Была проведена его государственная историко-культурная экспертиза.

— Изучив подготовленный экспертом акт, было решено не включать объект в список объектов культурного наследия, — пояснили нам в Службе охраны объектов культурного наследия.

Иными словами, дом признали недостаточно ценным для истории и культуры.

Часть постройки уже разрушена

А вы как считаете, здание нужно было снести или сохранить?

Снести
Сохранить и отреставрировать
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Комментарии
13
281947982
40 минут
Часть здания уже превратилась в руины. Да не часть здания, а часть города!
Гость
2 часа
Храмы тоже тогда сносите , раз уж на то пошло . Скоро вообще турист не будет приезжать , смотреть не на что .
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