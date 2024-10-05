В России хотят ввести новую ипотеку с льготными условиями: кто сможет купить жилье выгоднее

Выпускникам нужно дать возможность купить собственное жилье Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В России может появиться новая льготная ипотечная программа. Она будет нацелена на студентов, а также выпускников вузов и колледжей. С таким предложением к Министру финансов Антону Силуанову обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов.

— Прошу вас рассмотреть возможность расширения целевых ипотечных программ. Среди прочего граждане неоднократно высказывали предложения о создании «студенческой ипотеки», благодаря которой недавние выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений могли бы приобрести квартиру на более выгодных для себя условиях, — говорится в тексте письма.

У россиян нет денег на расширение жилплощади, считает Денис Парфенов Источник: Red.Парфенов/ T.me











По его словам, некоторые банки предлагают дополнительные преференции молодежи, но их недостаточно. Он не уточнил, на каких именно условиях стоит выдавать студенческую ипотеку. Однако в своем обращении акцентировал внимание на больших первоначальных взносах, на которые сейчас накопить очень сложно.

На фоне рисков дальнейшего повышения ключевой ставки нужно помочь молодым россиянам и семьям с детьми с жильем, заявил Парфенов у себя в telegram-канале. Поскольку нынешние условия ипотеки становится непосильными для кошельков граждан. Депутат уверен, что из-за текущей ситуации проблема демографии начнет угрожать национальным интересам страны.