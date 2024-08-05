Будет действовать до 2030 года: власти продлили еще один вид льготной ипотеки. Кому он положен

Рассказываем, на каких условиях теперь можно купить квартиру с поддержкой от государства Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Правительство РФ продлило срок действия льготной ипотеки для IT-специалистов. Заем с государственной поддержкой будет действовать до 2030 года, но условия по нему изменились. Например, теперь подобную ипотеку не могут оформить жители Москвы и Петербурга. Таким образом власти хотят простимулировать развитие сферы IT в регионах.

Рассказываем, кто и на каких условиях теперь может купить квартиру в Ярославской области по пониженной ставке. Спойлер: стало сложнее.

Москвичам и петербуржцам не положено

Кредитование на новых условиях продлили с августа 2024 года. Максимальная ставка по такой ипотеке составляет 6% и может быть снижена за счет дополнительных программ.

Основные условия для получения ИТ-ипотеки:



доход айтишника должен составлять от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях;

в остальных городах и населенных пунктах доход должен составлять от 90 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ;

максимальная сумма кредита — до 9 миллионов;

купить можно строящееся и готовое жилье от застройщика или построить дом;

заемщику должно быть от 18 до 50 лет;

всё время действия ипотеки заемщик должен работать в аккредитованной ИТ-компании. Но это не значит, что на протяжении всего срока кредитования он должен работать в той же компании, сотрудником которой являлся, когда оформлял заем. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

— Переходить в другие ИТ-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка, — рассказали власти.

А вот обмануть систему и устроиться после оформления ипотеки в компанию в Москве или Петербурге не получится. В этом случае льготная ставка не сохранится.

Также ставка может повыситься, если у компании, в которой работает заемщик, аннулируют аккредитацию, если она не подаст в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы, если компании не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая.

— На основании этой информации банки проверяют заемщика. С этого момента у него будет полгода для поиска нового места работы, соответствующего условиям, чтобы избежать повышения ставки, — пояснили в Минцифры.

Также сообщалось, что правительство увеличит финансирование IT-ипотеки на 23 млрд рублей. По задумке это поможет решить вопрос с покупкой жилья еще 2,5 тысячи сотрудников таких компаний.

«Фундаментального наплыва не ожидаю»

По задумке властей возможность оформить IT-ипотеку именно в регионах поможет развитию отрасли не только в городах-миллионниках. Директор Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался по этому поводу.

— То, что ипотеку продлили, — это уже позитивный факт. Хотя для меня вызывает сомнение: почему только айтишникам? А что, космонавты или кардиохирурги не могут получать льготную ипотеку? Но это так, мысли вслух. Основная концентрация айтишников — Москва и Санкт-Петербург. А льготная ипотека — это государственное субсидирование, на что уходят очень большие затраты. Чтобы не закрывать льготную программу полностью, отсекли этих двух монополистов, на которые приходилась наибольшая доля. Плюс оплата труда у айтишников в Москве и Санкт-Петербурге достаточно высокая. И она позволяет купить квартиры, с трудом, конечно, но без ипотеки, — рассказал Георгий Остапкович в беседе с 76.RU.

По словам экономиста, в других регионах айтишники зарабатывают меньше, потому стараются перебираться в Москву и Петербург. Георгий Остапкович считает, что идея помогать сотрудникам IT-компаний с покупкой жилья в регионах имеет смысл. Но не является гарантом резкого увеличения квалифицированных айтишников в регионах.

— Это выглядит позитивно, людям дают льготу. Насколько она сработает — сказать сложно. Думаю, что люди будут брать ипотеку, но какого-то фундаментального наплыва, честно говоря, я не ожидаю. Тем более если мы говорим о продлении до 2030 года, это длинный период, в котором люди могут стратегически планировать развитие семьи. А у нас демография сейчас одна из основных проблем в экономике, — объяснил эксперт. — И потихонечку нужно искать какие-то еще категории, чтобы содействовать людям с низким доходом. Ввести льготы для представителей каких-то других профессий.

«Вы за пять лет оплачиваете две квартиры»

Также Георгий Остапкович уверен, что в течение ближайшего времени в России могут появиться новые льготные программы. По его мнению, покупать жилье по базовой ставке без субсидий может себе позволить далеко не каждый.

— Если у нас ключевая ставка сейчас 18%, то ипотечная — 20–21%. То есть фактически вы за пять лет с таким процентом оплачиваете две квартиры. А за 10–15 лет вы отдадите банку стоимость трех квартир с учетом процента. И естественно, на вторичном рынке вы никогда это квартиру не продадите по той цене, за которую вы ее купили. Ежемесячный платеж в крупных городах достигает 150–180 тысяч. Чтобы эта услуга была утверждена, банки учитывают не меньше 50% к доходу. Получается, что человек должен зарабатывать больше 300 тысяч. Таких людей у нас максимум 2, может быть с натягом 3% из жителей страны, — рассказал Георгий Остапкович.

Позиция брать ипотеку без льгот подходит только высокодоходной категории населения. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Экономист уверен: строительный рынок в России поддерживать нужно.

— Нельзя останавливать строительство. С такой [базовой] ипотекой у нас стройка не рухнет, но значительно сократит объемы ввода жилья. Чем это чревато: сокращением ВВП, потому что строительство имеет 7–8% в структуре ВВП, плюс просядут отрасли, которые обслуживают строительство. А это в первую очередь промышленные стройматериалы, металлургия, связанная с конструкциями для домов, перевозки грузов. И это ударит по экономике.

Поэтому я думаю, что какие-то льготы все-таки введут. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

— Но стройка сейчас, где-то на полгода — восемь месяцев, замрет. Потому что в условиях неопределенности и люди, и девелоперы возьмут гроссмейстерскую паузу и будут ждать льгот. Пока достраиваются те дома, которые начинали во времена льготной ипотеки. Они еще года полтора будут строиться. А потом стройка немножко опустится в таких объемах. Стройку нужно поддерживать как государству, так и девелоперам. Может, они [девелоперы] сами придумают какой-то бонус. Для банков эскроу-счета тоже выгодны, соответственно, они тоже могут что-то придумать. В итоге через полгода — максимум восемь месяцев мы узнаем о каких-то новых бонусах. Потому что девелоперы уже накупили земли, договорились с подключением к электросетям. И вдруг: бах, и люди скажут: «Мы прекращаем всё это строительство». Так в экономике не бывает, — объяснил специалист.

По прогнозам Георгия Остапковича, на первоначальном этапе застройщики могут начать снижать цены, но незначительно. Примерно на 10–15%.

— Это делать очень сложно, потому что дорожает вся инфраструктура: стройматериалы, логистика, строительное оборудование. Ну как в таких условиях снижать цены? Это маловероятно. Но на первом этапе цены упадут, особенно в низкодоходных регионах. В высокодоходных никто снижать не будет. В той же Москве или Санкт-Петербурге никто снижать не будет, поскольку там есть люди, готовые заплатить и по высоким ценам, — рассказал Георгий Остапкович.