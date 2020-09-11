11 сентября пятница
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.47
eur 89.14
СрочноУжасы COVID-госпиталя

Все новости

Все новости

Час расплаты: судебные приставы отстали от мэра-должника

Глава Ярославля Владимир Волков не оплачивал коммуналку за квартиру в подмосковных Люберцах

685
5Обсудить

Поделиться

Мэр Ярославля Владимир Волков не оплачивал коммуналку. Говорит, что забыл

Мэр Ярославля Владимир Волков не оплачивал коммуналку. Говорит, что забыл

Час расплаты: судебные приставы отстали от мэра-должника

Мэр Ярославля Владимир Волков погасил задолженность, которая у него образовалась из-за неоплаты коммунальных услуг за квартиру в подмосковных Люберцах. Судебные приставы прекратили производство в отношении чиновника.

— Исполнительное производство в отношении Владимира Волкова было возбуждено на основании документа, выданного судом и отвечающего всем установленным требованиям, — сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области подполковник внутренней службы Николай Коновалов.

Мэр Ярославля Владимир Волков расплатился по долгам

Мэр Ярославля Владимир Волков расплатился по долгам

Ранее стало известно, что Владимир Волков накопил долгов, по разным данным, от 38 до 55 тысяч рублей. Сам он это объяснил забывчивостью.

— В Люберцах я не живу, живу в Ярославле, — объяснял градоначальник. — К сожалению, не отследил ситуацию.

Теперь он вспомнил об обязательствах и долги погасил. Тем временем долги нашлись у директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова. Задолженность образовалась в 2019 году после решения суда об административном правонарушении. Сам чиновник сказал, что впервые об этом слышит, и пообещал разобраться с приставами в ближайшие дни.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ВолковдолгиЯрослав Овчаров
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!