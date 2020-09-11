Час расплаты: судебные приставы отстали от мэра-должника
Мэр Ярославля Владимир Волков погасил задолженность, которая у него образовалась из-за неоплаты коммунальных услуг за квартиру в подмосковных Люберцах. Судебные приставы прекратили производство в отношении чиновника.
— Исполнительное производство в отношении Владимира Волкова было возбуждено на основании документа, выданного судом и отвечающего всем установленным требованиям, — сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области подполковник внутренней службы Николай Коновалов.
Ранее стало известно, что Владимир Волков накопил долгов, по разным данным,
— В Люберцах я не живу, живу в Ярославле, — объяснял градоначальник. — К сожалению, не отследил ситуацию.
Теперь он вспомнил об обязательствах и долги погасил. Тем временем долги нашлись у директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова. Задолженность образовалась