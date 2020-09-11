Час расплаты: судебные приставы отстали от мэра-должника

Ранее стало известно, что Владимир Волков накопил долгов, по разным данным, от 38 до 55 тысяч рублей. Сам он это объяснил забывчивостью.



— В Люберцах я не живу, живу в Ярославле, — объяснял градоначальник. — К сожалению, не отследил ситуацию.

