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Тема дняЭлитный автопарк чиновников: обзор

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Что в гаражах у чиновников: изучаем элитный автопарк сотрудников правительства Ярославской области

Смотрим, на чём ездят большие начальники

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Заглянули в гаражи больших чиновников

Заглянули в гаражи больших чиновников

Сотрудники правительства Ярославской области показали элитный автопарк

Когда чиновники всех мастей публикуют свои декларации, в документ они обязаны вносить не только доходы, но и автомобили. Мы заглянули в отчёты высокопоставленных сотрудников правительства Ярославской области и изучили их автопарк. Кто-то шикует, а кто-то владеет весьма скромными машинами.

У председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко официально в собственности есть только один автомобиль, зато какой — Lexus LX 570. Средняя стоимость такой новой иномарки в полной комплектации составляет 8 миллионов рублей. Дата выпуска авто в декларации не указывается, так что неизвестно, насколько машина новая. Точно такая же машина у одного из заместителей губернатора — Андрея Шабалина, отвечающего за общественные связи. Супруга председателя правительства имеет симпатичное авто — Mercedes Benz ML500. Кроме того, во владении жены крупного чиновника также есть снегоболотоход ARGO.

Дмитрий Степаненко, как и Андрей Шабалин, предпочитает передвигаться на автомобиле&nbsp;Lexus LX 570

Дмитрий Степаненко, как и Андрей Шабалин, предпочитает передвигаться на автомобиле Lexus LX 570

У еще одного заместителя председателя правительства Ильи Баланина (ответственного за финансовую сферу) личный автомобиль немного скромнее — чиновник довольствуется Volkswagen Teramont. В среднем на рынке такое авто можно приобрести от 3 до 4 миллионов рублей. Из всех чиновников правительства Ярославской области по-настоящему удивил заместитель Дмитрия Степаненко — Роман Колесов (охрана природы, культурного наследия, Департамент образования). По официальным данным, Роман Андреевич задекларировал скромный отечественный автомобиль ВАЗ-21011, что в народе называют «копейкой».

Зампред Роман Колесов владеет куда скромным автомобилем — «копейкой»

Зампред Роман Колесов владеет куда скромным автомобилем — «копейкой»

Виктор Неженец (отвечает за ЖКХ, дорожное хозяйство, строительство) официально не представил ни одного автомобиля, которым бы он владел. Однако по декларации он имеет мотовездеход Arktik.

Виктор Неженец, видимо, не большой автолюбитель, машинами по декларации не владеет

Виктор Неженец, видимо, не большой автолюбитель, машинами по декларации не владеет

Екатерина Троицкая (госзаказ, экономика, стратегическое планирование) совместно со своим супругом имеет в собственности три хорошеньких автомобиля. Общая стоимость подобных авто — в декларации указаны Ford Explorer, Ford Fiesta и Jeep Grand Cherokee — в среднем составляет около 7 миллионов рублей.

Екатерина Троицкая вместе с супругом имеют в собственности три симпатичных авто

Екатерина Троицкая вместе с супругом имеют в собственности три симпатичных авто

А вот Максим Авдеев (курирует департаменты инвестиций, культуры, транспорта, туризма) никаким транспортом официально не владеет.

О доходах и расходах уже отчитались главы многих городов Ярославской области. Мы составили топ самых обеспеченных. Правда, работники правительства Ярославской области заработали еще больше, чем мэры. Смотрим их декларации.

Напомним, жена губернатора Ярославской области, как и супруга мэра, заработала намного больше мужа. И это при том, что в 2018 году она не имела дохода.

Вне конкуренции по доходам, конечно, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она владеет огромным домом, квартирой и несколькими автомобилями класса S. Изучаем ее декларацию.

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Ярославльдекларациячиновники
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