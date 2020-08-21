Что в гаражах у чиновников: изучаем элитный автопарк сотрудников правительства Ярославской области

Когда чиновники всех мастей публикуют свои декларации, в документ они обязаны вносить не только доходы, но и автомобили. Мы заглянули в отчёты высокопоставленных сотрудников правительства Ярославской области и изучили их автопарк. Кто-то шикует, а кто-то владеет весьма скромными машинами.

У председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко официально в собственности есть только один автомобиль, зато какой — Lexus LX 570. Средняя стоимость такой новой иномарки в полной комплектации составляет 8 миллионов рублей. Дата выпуска авто в декларации не указывается, так что неизвестно, насколько машина новая. Точно такая же машина у одного из заместителей губернатора — Андрея Шабалина, отвечающего за общественные связи. Супруга председателя правительства имеет симпатичное авто — Mercedes Benz ML500. Кроме того, во владении жены крупного чиновника также есть снегоболотоход ARGO.