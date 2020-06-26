Стало известно, сколько человек уже проголосовало по поправкам в Конституцию в Ярославской области

В Ярославской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию на избирательные участки пришло 8% голосующих.
— Это 81 723 человек. В целом по России явка в первый день составила 9,2%. Это более 10 миллионов человек, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области.
Также в избиркоме добавили, что в Ярославской области голосование шло как в помещениях избирательных участков, так и во дворах. Правда, доли проголосовавших в этих форматах в избиркоме затруднились пока назвать. Также не озвучили и промежуточные итоги голосования.
— По правилам, подсчет голосов будет проводиться после завершения голосования 1 июля. Пока заполненные бюллетени убираются в сейф-пакеты и опечатываются, — пояснили в избиркоме.
В целом голосование, по данным облизбиркома, идёт спокойно.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. А основным днём является 1 июля — он объявлен выходным. В этом году из-за ситуации с коронавирусом голосование идёт в непривычном формате.