Стало известно, сколько человек уже проголосовало по поправкам в Конституцию в Ярославской области

В Ярославской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию на избирательные участки пришло 8% голосующих.



— Это 81 723 человек. В целом по России явка в первый день составила 9,2%. Это более 10 миллионов человек, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области.



Также в избиркоме добавили, что в Ярославской области голосование шло как в помещениях избирательных участков, так и во дворах. Правда, доли проголосовавших в этих форматах в избиркоме затруднились пока назвать. Также не озвучили и промежуточные итоги голосования.

