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Стало известно, сколько человек уже проголосовало по поправкам в Конституцию в Ярославской области

Избирком озвучил итоги первого дня

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В Ярославской области более 80 тысяч человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию

В Ярославской области более 80 тысяч человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию

В Ярославской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию на избирательные участки пришло 8% голосующих.

— Это 81 723 человек. В целом по России явка в первый день составила 9,2%. Это более 10 миллионов человек, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области.

Также в избиркоме добавили, что в Ярославской области голосование шло как в помещениях избирательных участков, так и во дворах. Правда, доли проголосовавших в этих форматах в избиркоме затруднились пока назвать. Также не озвучили и промежуточные итоги голосования.

— По правилам, подсчет голосов будет проводиться после завершения голосования 1 июля. Пока заполненные бюллетени убираются в сейф-пакеты и опечатываются, — пояснили в избиркоме.

В целом голосование, по данным облизбиркома, идёт спокойно.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. А основным днём является 1 июля — он объявлен выходным. В этом году из-за ситуации с коронавирусом голосование идёт в непривычном формате.

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голосованиепоправки в Конституцию России
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