«Будто в овощной палатке»: как в Ярославле выглядят избирательные участки для голосования по Конституции

Ещё раньше мы вышли на улицу и спросили у ярославцев о том, планируют ли они идти на голосование, и понимают ли суть изменений, которые предлагают закрепить в Конституции (видеоинтервью).

В Ярославле работу избирательных участков сделали ежедневной, проголосовать можно с 8 до 20 часов не только во дворах, но и в учебных заведениях — в привычных местах для голосования.