«Будто в овощной палатке»: как в Ярославле выглядят избирательные участки для голосования по Конституции

С 25 июня по всей России стартовало голосование о поправках в Конституцию РФ. В главный закон страны предлагается внести пакетом огромное число изменений, о которых мы разъясняли тут. Для того, чтобы народ голосовал во время пандемии коронавируса, придумали разные решения: антисептики на участках, маски, одноразовые ручки. Но самое главное — выездные участки на свежем воздухе. Каких только нет: в палатке, на лавке. Места откровенно удивляют: в подобных условиях голосовать, мягко говоря, непривычно.
Мы посмотрели, как выглядят новые участки, — смотрите вместе с нами в фоторепортаже.
— Странное чувство: как будто в палатку за овощами сходила, а тут вроде судьба страны решается, — прислала в редакцию фотографии ярославна Алеся Махалова.
— Похоже на соцопрос, а не на выборы, — пишет Дмитрий Бычков.
И снова Брагино:
— Собрались с супругой на УИК, как вдруг он сам к нам приехал! Даже солнышко вышло! — опубликовал кадры с участка руководитель ярославского JAZZ-центра Игорь Гаврилов.
Его участок развернули у подъезда.
Ещё раньше мы вышли на улицу и спросили у ярославцев о том, планируют ли они идти на голосование, и понимают ли суть изменений, которые предлагают закрепить в Конституции (видеоинтервью).
В Ярославле работу избирательных участков сделали ежедневной, проголосовать можно с 8 до 20 часов не только во дворах, но и в учебных заведениях — в привычных местах для голосования.