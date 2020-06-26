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«Будто в овощной палатке»: как в Ярославле выглядят избирательные участки для голосования по Конституции

Ярославцы удивились, увидев места, где им предлагают оставить голоса

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Голосование развернулось в самых неожиданных местах&nbsp;

Голосование развернулось в самых неожиданных местах 

С 25 июня по всей России стартовало голосование о поправках в Конституцию РФ. В главный закон страны предлагается внести пакетом огромное число изменений, о которых мы разъясняли тут. Для того, чтобы народ голосовал во время пандемии коронавируса, придумали разные решения: антисептики на участках, маски, одноразовые ручки. Но самое главное — выездные участки на свежем воздухе. Каких только нет: в палатке, на лавке. Места откровенно удивляют: в подобных условиях голосовать, мягко говоря, непривычно.

Мы посмотрели, как выглядят новые участки, — смотрите вместе с нами в фоторепортаже.

Участок на улице Посохова развернули прямо на лавке во дворе.&nbsp;

Участок на улице Посохова развернули прямо на лавке во дворе. 

— Странное чувство: как будто в палатку за овощами сходила, а тут вроде судьба страны решается, — прислала в редакцию фотографии ярославна Алеся Махалова.

Голосование на детской площадке&nbsp;

Голосование на детской площадке 

— Похоже на соцопрос, а не на выборы, — пишет Дмитрий Бычков.

Палатку развернули на газоне во дворе&nbsp;

Палатку развернули на газоне во дворе 

Такую палатку для голосования о поправках в Конституцию прислали из Брагино&nbsp;

Такую палатку для голосования о поправках в Конституцию прислали из Брагино 

И снова Брагино:

Просто поставили стол и стул во дворе на улице Урицкого&nbsp;

Просто поставили стол и стул во дворе на улице Урицкого 

— Собрались с супругой на УИК, как вдруг он сам к нам приехал! Даже солнышко вышло! — опубликовал кадры с участка руководитель ярославского JAZZ-центра Игорь Гаврилов.

Его участок развернули у подъезда.

Это не торговля с лотка, это участок для голосования

Это не торговля с лотка, это участок для голосования

На проспекте Машиностроителей даже очередь в палатку&nbsp;

На проспекте Машиностроителей даже очередь в палатку 

Ещё раньше мы вышли на улицу и спросили у ярославцев о том, планируют ли они идти на голосование, и понимают ли суть изменений, которые предлагают закрепить в Конституции (видеоинтервью).

В Ярославле работу избирательных участков сделали ежедневной, проголосовать можно с 8 до 20 часов не только во дворах, но и в учебных заведениях — в привычных местах для голосования.

Сходили проголосовать? Покажите свой участок: присылайте фото в нашу группу во «ВКонтакте» или по почте 76@rugion.ru.

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Конституция РФголосование по поправкам в Конституцию
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