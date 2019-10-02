В Ярославле повысят пенсии чиновникам. Жителей города это взбесило

В Ярославле увеличат доплаты за выслугу лет к пенсии чиновников. Рост составит на 500 рублей. За это сегодня проголосовали депутаты муниципалитета Ярославля.
— Проект разработан в связи с неоднократными обращениями получателей пенсии об увеличении размера фиксированного минимума за выслугу лет, — объяснил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
Больше станут получать 657 человек. Доплаты к пенсии увеличат для тех, кто:
- имеет стаж муниципальной службы от 15 до 20 лет — теперь они будут получать к пенсии 2200 рублей;
- стаж от 20 до 25 лет — добавят 2900 рублей;
- стаж больше 25 лет — получат дополнительно 3700 рублей.
Дополнительно на это из бюджета потребуется на 2020 год 2,352 миллиона рублей. В мэрии объясняют это решение необходимостью повышения уровня жизни тех, кто отработал в органах власти столько лет.
Жителей города это решение взбесило в свете последних событий, когда город экономит на всём.
— Нормально так, из наших налогов взяли и своим добавили. На уборку города от снега и освещение денег нет, несчастных грошей на детские городки во дворах даже нет, а тут сразу нашлись! А нашим родителям куда обратиться, чтобы им тоже доплаты добавили? — возмущается ярославец Александр Щербаков.
Недавно в Ярославской областной думе слегка увеличили прожиточный минимум неработающим пенсионерам. Впервые за три года.