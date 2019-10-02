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В Ярославле повысят пенсии чиновникам. Жителей города это взбесило

Из бюджета на это выделят больше двух миллионов рублей

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Пенсии добавят в связи с тем, что бывшие госслужащие не раз просили об этом

Пенсии добавят в связи с тем, что бывшие госслужащие не раз просили об этом

В Ярославле увеличат доплаты за выслугу лет к пенсии чиновников. Рост составит на 500 рублей. За это сегодня проголосовали депутаты муниципалитета Ярославля. 

— Проект разработан в связи с неоднократными обращениями получателей пенсии об увеличении размера фиксированного минимума за выслугу лет, — объяснил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. 

Больше станут получать 657 человек. Доплаты к пенсии увеличат для тех, кто:

  • имеет стаж муниципальной службы от 15 до 20 лет — теперь они будут получать к пенсии 2200 рублей; 
  • стаж от 20 до 25 лет — добавят 2900 рублей; 
  • стаж больше 25 лет — получат дополнительно 3700 рублей. 

Дополнительно на это из бюджета потребуется на 2020 год 2,352 миллиона рублей. В мэрии объясняют это решение необходимостью повышения уровня жизни тех, кто отработал в органах власти столько лет. 

Жителей города это решение взбесило в свете последних событий, когда город экономит на всём. 

— Нормально так, из наших налогов взяли и своим добавили. На уборку города от снега и освещение денег нет, несчастных грошей на детские городки во дворах даже нет, а тут сразу нашлись! А нашим родителям куда обратиться, чтобы им тоже доплаты добавили? — возмущается ярославец Александр Щербаков. 

Недавно в Ярославской областной думе слегка увеличили прожиточный минимум неработающим пенсионерам. Впервые за три года

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Потерявшийся Дед
    2 окт 2019 в 15:44

    Пенсии балуют человека, лучше бы бесплатная коммуналка, питание, транспорт, бассейн, спа. А то дадут 10 тыщ в 65 лет и ни какой от них пользы одни переживания.

    гость
    2 окт 2019 в 15:33

    Пока власть не будет выбираться народом и отчитываться перед народом -чиновники будут заботиться только о себе, обирая народ! Надо вернуть выборы мэра и право отзыва депутатов!!! Существующий порядок назначения мэра -нарушение конституционного права граждан на свободные выборы власти

    Гость
    2 окт 2019 в 15:24

    А нам,обычным пенсионерам, не хотите повысить уровень жизни???!!!