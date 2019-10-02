В Ярославле повысят пенсии чиновникам. Жителей города это взбесило

Пенсии добавят в связи с тем, что бывшие госслужащие не раз просили об этом

В Ярославле увеличат доплаты за выслугу лет к пенсии чиновников. Рост составит на 500 рублей. За это сегодня проголосовали депутаты муниципалитета Ярославля.

— Проект разработан в связи с неоднократными обращениями получателей пенсии об увеличении размера фиксированного минимума за выслугу лет, — объяснил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Больше станут получать 657 человек. Доплаты к пенсии увеличат для тех, кто:

имеет стаж муниципальной службы от 15 до 20 лет — теперь они будут получать к пенсии 2200 рублей;

стаж от 20 до 25 лет — добавят 2900 рублей;

стаж больше 25 лет — получат дополнительно 3700 рублей.