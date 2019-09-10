Едва хватит свести концы: в Ярославской области пенсионерам слегка увеличили прожиточный минимум

Сегодня депутаты Ярославской областной думы утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров, который не меняли уже три года.

Эта цифра фактически означает минимальный размер пенсий в регионе для неработающих пожилых людей — теперь это 8646 рублей (прибавили 483 рубля за три года).