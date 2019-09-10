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Экономика

Едва хватит свести концы: в Ярославской области пенсионерам слегка увеличили прожиточный минимум

Депутаты заметили, что этого мало, но оставили как есть

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Прожиточный минимум для пенсионеров не учитывает расходов на обязательные платежи 

Фото: Александра Савельева

Сегодня депутаты Ярославской областной думы утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров, который не меняли уже три года.

Эта цифра фактически означает минимальный размер пенсий в регионе для неработающих пожилых людей — теперь это 8646 рублей (прибавили 483 рубля за три года). 

— Если пенсия, например, у человека 8 тысяч рублей, то федеральный бюджет доплатит 646 рублей до прожиточного минимума, который в Ярославской области с 1 января 2020 года будет равен 8 646 рублям, — объяснил заместитель председателя областной думы Николай Александрович. — С моей точки зрения, этого мало. Поэтому на профильном комитете было предложено выйти с законодательной инициативой в федеральную думу и внести изменения в порядок расчетов, чтобы увеличить прожиточный минимум хотя бы до среднего по России (9 311 рублей).

Минимальные выплаты получают больше 25 тысяч пенсионеров в Ярославской области. Новая цифра начнёт действовать только со следующего года при том, что стоимость потребительской корзины, по данным Ярославльстата, уже в этом году составила для пенсионеров 8 611 рублей (посчитан минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и оплата коммунальных услуг). Получается, у ярославских пенсионеров в следующем году даже останется 35 рублей свободных денег. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    10 сен 2019 в 16:37

    Ну не всё ж так плохо!
    Есть и другие примеры. Недавно военный пенсионер давал взятку в 60 млн. рублей. О таком житие бытие почему то не распространяются, типа, как живет, что ест, куда инвестирует, кроме губернаторского места.

    гость
    10 сен 2019 в 16:23

    да и наплевать, на то, что все плохо...
    главное, что стабильно!
    Крым наш!
    Сирия процветает и восстает из руин!
    кто там, ещё, затаил благодарность?
    Куба, Венесуэла, Индия?
    ну а, россияне, затянут потуже пояса, снимут последнюю рубаху...
    в станут с колен...
    но не до конца...
    в поясе, все ещё, согнувшись постоят...
    так, чтобы власти было удобно!

    Гость
    10 сен 2019 в 16:01

    Выбрали едро , теперь не жалуйтесь до следующих выборов .