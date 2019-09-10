Едва хватит свести концы: в Ярославской области пенсионерам слегка увеличили прожиточный минимум

Прожиточный минимум для пенсионеров не учитывает расходов на обязательные платежи
Фото: Александра Савельева
Сегодня депутаты Ярославской областной думы утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров, который не меняли уже три года.
Эта цифра фактически означает минимальный размер пенсий в регионе для неработающих пожилых людей — теперь это 8646 рублей (прибавили 483 рубля за три года).
— Если пенсия, например, у человека 8 тысяч рублей, то федеральный бюджет доплатит 646 рублей до прожиточного минимума, который в Ярославской области с 1 января 2020 года будет равен
Минимальные выплаты получают больше 25 тысяч пенсионеров в Ярославской области. Новая цифра начнёт действовать только со следующего года при том, что стоимость потребительской корзины, по данным Ярославльстата, уже в этом году составила для пенсионеров