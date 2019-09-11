11 сентября среда
СЕЙЧАС +23°С
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Город

«Для повышения уровня жизни»: в Ярославле хотят поднять пенсии чиновникам

Стало известно, сколько денег из бюджета выделят на эти нужды

Поделиться

1 200
24 Обсудить

Вопрос о прибавках к пенсиям бывших муниципальных служащих рассмотрят городские депутаты

Фото: Александра Савельева

Муниципалитет Ярославля готовится принять решение повысить пенсии. Но не всем, а только тем, кто, не жалея себя, много лет трудился в мэрии. Речь идёт о главе города, чиновниках, сотрудниках департаментов и территориальных администраций, а также специалистах аппарата мэрии.

Решение о выделении дополнительных денег из бюджета на пенсии бывшим муниципальным служащим принял муниципалитет Ярославля. Соответствующую бумагу об этом подписали мэр города Владимир Волков и председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Это было сделано для повышения уровня жизни лиц, уволенных с муниципальной службы и получающих пенсию за выслугу лет, — говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета.

Согласно документам, всем, кто проработал на муниципальной службе от 15 лет и больше, теперь будут каждый месяц добавлять к пенсии по 500 рублей сверху. Известно, что таких пенсионеров в Ярославле 657 человек.

На следующий год на прибавку к пенсиям бывшим муниципальным служащим выделили 2 352 000 рублей. Этого хватит на 392 человека. Однако, по данным мэрии, в Ярославле такие пенсии получают 657 человек.

Заслужили ли наши чиновники прибавки к пенсии?

    ТЕКСТ

    оцените материал

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (24)

      вася
      11 сен 2019 в 16:59

      пора бунт всенородный обьявить а

      Гость
      11 сен 2019 в 16:46

      Да горите в аду!

      Гость
      11 сен 2019 в 16:35

      кто бы сомневался не жалея себя)