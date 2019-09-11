«Для повышения уровня жизни»: в Ярославле хотят поднять пенсии чиновникам

Решение о выделении дополнительных денег из бюджета на пенсии бывшим муниципальным служащим принял муниципалитет Ярославля. Соответствующую бумагу об этом подписали мэр города Владимир Волков и председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Муниципалитет Ярославля готовится принять решение повысить пенсии. Но не всем, а только тем, кто, не жалея себя, много лет трудился в мэрии. Речь идёт о главе города, чиновниках, сотрудниках департаментов и территориальных администраций, а также специалистах аппарата мэрии.

— Это было сделано для повышения уровня жизни лиц, уволенных с муниципальной службы и получающих пенсию за выслугу лет, — говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета.



Согласно документам, всем, кто проработал на муниципальной службе от 15 лет и больше, теперь будут каждый месяц добавлять к пенсии по 500 рублей сверху. Известно, что таких пенсионеров в Ярославле 657 человек.

