Обвинили неправильно: дело экс-депутата Павла Дыбина всё же вернули в прокуратуру

Ярославский областной суд всё же вернул уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего депутата облдумы Павла Дыбина. Ещё 26 июня Кировский районный суд Ярославля не стал рассматривать это дело по существу. Прокуратура пыталась обжаловать это решение в областном суде, но решение районного суда оставили в силе — в обвинении есть нарушения.

— Дело направляется судом для устранения препятствий в его рассмотрении. Были допущены процессуальные нарушения. Их много, — объяснила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.