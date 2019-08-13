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Политика
Дело бизнесмена Дыбина

Обвинили неправильно: дело экс-депутата Павла Дыбина всё же вернули в прокуратуру

Суд нашёл в нём массу нарушений

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Депутата Ярославской областной думы арестовали в мае прошлого года 

Фото: мэрия Ярославля

Ярославский областной суд всё же вернул уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего депутата облдумы Павла Дыбина. Ещё 26 июня Кировский районный суд Ярославля не стал рассматривать это дело по существу. Прокуратура пыталась обжаловать это решение в областном суде, но решение районного суда оставили в силе — в обвинении есть нарушения.

— Дело направляется судом для устранения препятствий в его рассмотрении. Были допущены процессуальные нарушения. Их много, — объяснила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. 

На скамье Павел Дыбин оказался по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, в мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областным департаментом региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. Следствием занимались сотрудники СУ СКР по Ярославской области. Подробнее мы разбирались в сути дела в более ранних материалах.

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ТЕГИ

судмошенничество

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    13 авг 2019 в 11:01

    Да ладно..будет с него всеобщего позора. Ну посадите его, а у него четверо детей, их кормить надо !