Обвинили неправильно: дело экс-депутата Павла Дыбина всё же вернули в прокуратуру

Депутата Ярославской областной думы арестовали в мае прошлого года
Фото: мэрия Ярославля
Ярославский областной суд всё же вернул уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего депутата облдумы Павла Дыбина. Ещё 26 июня Кировский районный суд Ярославля не стал рассматривать это дело по существу. Прокуратура пыталась обжаловать это решение в областном суде, но решение районного суда оставили в силе — в обвинении есть нарушения.
— Дело направляется судом для устранения препятствий в его рассмотрении. Были допущены процессуальные нарушения. Их много, — объяснила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
На скамье Павел Дыбин оказался по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, в мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областным департаментом региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. Следствием занимались сотрудники СУ СКР по Ярославской области. Подробнее мы разбирались в сути дела в более ранних материалах.