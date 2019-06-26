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Криминал

Обвинение с нарушениями закона: суд не стал рассматривать по существу дело экс-депутата Павла Дыбина

Это произошло на самом первом этапе слушаний

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Дело экс-депутата Павла Дыбина суд отправил в прокуратуру на дорасследование

Фото: мэрия Ярославля

Дело бывшего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина суд вернул в прокуратуру на дорасследование. Это произошло на самом первом этапе слушаний, так что рассмотрение дела по существу откладывается.

— Дело вернули в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Это произошло в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с процессуальными нарушениями закона.

На скамье Павел Дыбин оказался по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, в мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областного департамента региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. Следствием занимались сотрудники СУ СКР по Ярославской области.

Павел Дыбин был задержан при получении денег. Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. Сам обвиняемый считает, что следствие проходило несправедливо по отношению к нему, он назвал происходящее бредом.

Депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал правоохранителям его же знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии. Позже обвинение ему было переквалифицировано с коммерческого подкупа на мошенничество, а потом — на покушение на мошенничество. Тогда и стал возможен вопрос о рассмотрении изменения меры пресечения. Ранее мы уже сообщали, что Павел Дыбин вышел из следственного изолятора под залог в два миллиона рублей.

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КОММЕНТАРИИ (1)

26 июн 2019 в 18:08

Следователи СК - не копенгаген? Кто нибудь в МВД проверяет качество знаний по принесенному диплому? Или они спецом делают ошибки в ведении дела, сотрудничая с обвиняемым?