Обвинение с нарушениями закона: суд не стал рассматривать по существу дело экс-депутата Павла Дыбина

Дело бывшего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина суд вернул в прокуратуру на дорасследование. Это произошло на самом первом этапе слушаний, так что рассмотрение дела по существу откладывается.



— Дело вернули в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Это произошло в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с процессуальными нарушениями закона.



На скамье Павел Дыбин оказался по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, в мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областного департамента региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. Следствием занимались сотрудники СУ СКР по Ярославской области.