В Ярославле в четвёртый раз повесят табличку в память о Борисе Немцове

В Ярославле завершили сбор средств для восстановления памятной доски на доме Бориса Немцова. Памятную доску планируют вернуть на место уже в июле.

Деньги собирали в течение месяца. Хотя изначально никакого сбора средств не планировалось.

— Нам многие звонили и писали, предлагали свою помощь, деньги, чтобы восстановить памятную табличку. Поэтому мы и объявили сбор средств. Всего собрали 11 800 рублей. Этих денег не хватит. Мы, конечно же, добавим недостающую сумму, — сообщил соратник Бориса Немцова Василий Цепенда.