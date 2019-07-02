В Ярославле в четвёртый раз повесят табличку в память о Борисе Немцове

Табличку сделают из металла
Фото: Василий Цепенда / Facebook.com
В Ярославле завершили сбор средств для восстановления памятной доски на доме Бориса Немцова. Памятную доску планируют вернуть на место уже в июле.
Деньги собирали в течение месяца. Хотя изначально никакого сбора средств не планировалось.
— Нам многие звонили и писали, предлагали свою помощь, деньги, чтобы восстановить памятную табличку. Поэтому мы и объявили сбор средств. Всего собрали 11 800 рублей. Этих денег не хватит. Мы, конечно же, добавим недостающую сумму, — сообщил соратник Бориса Немцова Василий Цепенда.
Цепенда рассказал, что на этот раз табличка будет сделана из металла, специально, чтобы вандалы не смогли её испортить. Он отметил, что очень надеется на то, что в этот раз власти не будут её демонтировать.
Скандальная история с табличкой тянется уже давно. То власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы.