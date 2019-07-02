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Политика

В Ярославле в четвёртый раз повесят табличку в память о Борисе Немцове

Жители нашего города сами собирали средства на её восстановление

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Табличку сделают из металла

Фото: Василий Цепенда / Facebook.com

В Ярославле завершили сбор средств для восстановления памятной доски на доме Бориса Немцова. Памятную доску планируют вернуть на место уже в июле.

Деньги собирали в течение месяца. Хотя изначально никакого сбора средств не планировалось.

— Нам многие звонили и писали, предлагали свою помощь, деньги, чтобы восстановить памятную табличку. Поэтому мы и объявили сбор средств. Всего собрали 11 800 рублей. Этих денег не хватит. Мы, конечно же, добавим недостающую сумму, — сообщил соратник Бориса Немцова Василий Цепенда.

Цепенда рассказал, что на этот раз табличка будет сделана из металла, специально, чтобы вандалы не смогли её испортить. Он отметил, что очень надеется на то, что в этот раз власти не будут её демонтировать.

Скандальная история с табличкой тянется уже давно. То власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Борис Немцов

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
2 июл 2019 в 21:37

Напишите правду и никто табличку не тронет: - В этом доме Б.Немцов купил квартиру за 7 миллионов рублей !

Василий
2 июл 2019 в 18:38

Цепенда у себя на вилле пусть хоть памятник Немцову во весь рост ставит и каждый день лобызает его с сотоварищами. Город оставьте в покое. Господин Немцов не был нашим земляком. Он лишь временно работал у нас в Думе, т.к. в Московскую не прокатил. За какие заслуги его память увековечивать, разве он был патриотом России и положил за неё голову? Что он сделал полезного для России?

Гость
2 июл 2019 в 19:22

Зачем она вообще там???