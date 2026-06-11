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Политика В МИД съехались представители европейских стран: что известно о переговорах России и ЕС

В МИД съехались представители европейских стран: что известно о переговорах России и ЕС

Собрали всё, что об этом известно

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Встреча с европейскими послами пройдет сегодня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВстреча с европейскими послами пройдет сегодня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Встреча с европейскими послами пройдет сегодня

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД РФ. Там у них запланирована встреча с замглавы российского ведомства Михаилом Галузиным.

О том, что послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел России, стало известно во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Москве готовы встретиться с представителями европейских стран и выслушать их предложения, а также оценить, смогут ли они «навести на конструктивные мысли».

О встрече с одним из заместителей министра иностранных дел России попросили послы Британии, Франции и Германии

Источник:

МИД России / Telegram

Вероятно это новая попытка начать диалог между Москвой и европейскими странами и обсудить вопрос по урегулированию конфликта на Украине. Однако предыдущая такая встреча не увенчалась успехом. Лавров напомнил, что в апреле 2022 года лидеры «евротройки» уже пытались повлиять на ход переговоров в Стамбуле, но, по его оценке, «отличились со знаком минус», заблокировав подписание предварительных договоренностей между Россией и Украиной.

Несмотря на это европейские страны настаивают на начале совместного обсуждения путей взаимодействия с Москвой. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости для Европы начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой. Защита правовых границ не мешает нам сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения наших целей: Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог», — заявила она, выступая в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита.

Вместе с этим Мелони призвала соратников определить одного представителя от ЕС для переговоров с Россией по Украине, так как использование «различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости».

«Реальная проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы», — подытожила итальянский премьер-министр.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика МИД Переговоры Россия Украина Европа ЕС
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