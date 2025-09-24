Чета Чемезовых под учетом. Что известно о свердловском вице-губернаторе, который оказался ответчиком в деле о коррупции

Глэмпинг Tava на берегу озера Таватуй мог стать причиной вопросов к бизнесу Ирины Чемезовой Источник: Ирина Чемезова / T.me; Владислав Лоншаков / E1.RU

В понедельник, 15 сентября, избирком Свердловской области объявил победителем выборов губернатора Дениса Паслера. В тот же день стало известно про иск Генпрокуратуры к уральским олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву — от них потребовали вернуть государству компанию «Облкоммунэнерго».

Одним из ответчиков в иске стал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, а его бывшая жена Ирина упомянута как третье лицо. Еще через три дня ее отправили под домашний арест по другому делу. Что происходит с карьерой одного из самых влиятельных политиков Свердловской области? Об этом — в материале E1.RU.

Кто такой Олег Чемезов

Олег Чемезов родился в 1964 году в Свердловске в семье врачей, его детство прошло на Урале. Будущий вице-губернатор окончил в Тюмени медицинский институт и работал, как и отец, врачом-психиатром, а потом переехал в Югру и начал карьеру политика.

Пять лет Чемезов возглавлял территориальный фонд ОМС ХМАО и в это же время стал депутатом Тюменской областной думы от Ханты-Мансийского округа. В 2004 году после приглашения Сергея Собянина (на тот момент губернатора Тюменской области) он переехал в Тюмень.

Там Олег Чемезов стал первым заместителем главы региона и отвечал за экономику. Когда Собянина перевели в Москву, его зам ушел в нефтяную отрасль. Параллельно он был депутатом тюменской гордумы, а после — и областной. До 2013 года работал на руководящих должностях в «ТНК-ВР», «РН Менеджмент» «Сибирь», а после ушел в компанию «Партиком», которая занималась строительством.

На госслужбу управленец вернулся в 2019 году, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его своим заместителем. Они были знакомы еще с нулевых, когда Чемезов работал в ХМАО. Затем Куйвашев стал мэром Тюмени (2007–2011), а Чемезов — депутатом гордумы.

С января 2021 года Олег Чемезов является свердловским вице-губернатором, курирующим политические вопросы. Он сохранил пост и после отставки Евгения Куйвашева. Именно Чемезов отчитывался за недавние выборы главы региона, на которых победил Денис Паслер.

Чемезов — отец пятерых детей. Он дважды был женат, его первая супруга Ирина скончалась от рака. В память о ней политик построил в Тюмени храм «Утоли моя печали». Во второй раз он также женился на женщине по имени Ирина. В 2016 году они развелись, но остались парой. На местном тюменском кладбище есть семейный склеп Чемезовых.

Как вице-губернатор остался без денег

16 сентября Олег Чемезов объявил, что его счета арестованы. Судья Ленинского районного суда Ольга Тихонова приняла такое решение по ходатайству прокуратуры за пять дней до этого. Под арестом оказались счета всех ответчиков и третьих лиц по иску.

«Я узнал об этом иске, когда еще в банке счет арестовали. Я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие. Это было самое неприятное, — признался Олег Чемезов. — Приходили судебные приставы, у жены тоже всё арестовано. Но пока, слава Богу, у меня было немного личных денег, мы пока живем в таком формате. Мы попросили взаймы денег, чтобы кормить семью».

Олег Чемезов пока не может расплачиваться со своего счета Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Позже адвокат Чемезовых Михаил Яшин заявил, что его клиенты обжаловали иск Генпрокуратуры, а Игорь Леонидович оказался в списке ответчиков необоснованно и даже «случайно». В иске нет требований материального характера к вице-губернатору, утверждает адвокат. В определении Ленинского суда сказано, что Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, которые обогащались за счет государственного имущества.

За что жену посадили под домашний арест

Со своей женой Ириной Олег Чемезов формально развелся в 2016 году, но они остались парой. Ирина Чемезова тоже упомянута в иске Генпрокуратуры к «Облкоммунэнерго», но как третье лицо. Приставы заблокировали и ее счета, но вскоре выяснилось, что у представителей закона есть отдельные вопросы к ней самой.

18 сентября Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Незадолго до этого Чемезовой пришлось отбивать информационную атаку. Телеграм-канал Mash сообщил, что в ее отеле в Черногории «проходили реабилитацию вэсэушники», которых привозили из зоны боевых действий в Донбассе.

Чемезова в своем телеграм-канале написала: «У меня не работает человек, который поддерживает бойцов ВСУ, мой отель не заключал контрактов с ВСУ. Естественно, не оказывал никаких услуг реабилитации бойцам ВСУ. Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети Интернет, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается».

Чемезова и ее адвокат заявили, что дело сфабриковано Источник: Ирина Чемезова / T.me

Ответила Ирина Чемезова и еще на одно обвинение из сети: канал Ural Mash писал, что супруга чиновника потратила федеральный грант в 15 миллионов рублей на строительство Tava Club на берегу озера Таватуй. Деньги выделял департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. В офисе департамента в июле проходили обыски.

Ирина Чемезова опубликовала сюжет «Областного телевидения» о глэмпинге и отметила, что проект действительно получил два гранта в общей сложности на 15 миллионов рублей, однако вложения в проект были больше этой суммы.

«TAVA Пляж, детская площадка и спортивная зона появились здесь в рамках реализации гранта туризм и индустрия гостеприимства!» — написала Чемезова.

Чем владеют Чемезовы

Заграничный отель, о котором идет речь — четырехзвездочный Xanadu в провинции Херцег-Нови. На одном из популярных российских сервисов объявлений он был выставлен на продажу за 655 381 800 рублей.

Ирина Чемезова, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», — владелица ООО «Новый мир». На балансе компании в конце 2024 года числилось 49,9 миллиона рублей, при этом она была в убытке на 90 тысяч. По основному виду деятельности «Новый мир» может заниматься организацией отдыха и развлечений, но в перечне занятий есть еще 30 видов работ и услуг самого широкого профиля, от фотографии до оптовой торговли. В 2025 году областное Минприроды провело проверку работы и потребовало предоставить отчет об использовании лесов.

Чемезова стала владелицей «Нового мира» в марте 2023 года. С 2014 до 2023 года компанией владела Лариса Терентьева — екатеринбургская предпринимательница, мать Григория Терентьева и жена Сергея Терентьева. Сергея в начале двухтысячных осудили на 13 лет по делу ОПС «Уралмаш» за организацию преступного сообщества, но Верховный суд оправдал его, и в 2002 году он вышел на свободу.

Ирина Чемезова владеет ООО «Лагуна» — тюменской компанией с активом в 121,8 миллиона рублей. Правда, по итогам прошлого года она принесла убыток в 21 миллион при выручке в 1,4 миллиона. Трудоустроен в ней всего один человек. Ранее ООО «Лагуна» руководил Максим Леонидович Чемезов. Компания арендовала участки земли в окрестностях деревни Дударева в Тюменской области. На одном из них находится семейный центр Lokki Club. Его второй филиал открыт в Екатеринбурге — это частный детский сад, расположенный в элитном доме «Тихвин». Там же, в обычной квартире, зарегистрирована и компания «Новый мир».

ООО «Элегия» Ирины Чемезовой принесло прибыль в шесть миллионов рублей в 2024 году. Эта компания занимается арендой и управлением имуществом, а зарегистрирована она в деревне Дударева. Кроме того, в Дударева Ирина Чемезова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, и очень успешный: выручка за 12 месяцев составляет 39 миллионов рублей. На ее имя зарегистрирован товарный знак — эмблема семейного центра Lokki Club.

Ирина Чемезова — председатель «Союза женщин Свердловской области». В качестве лидера общественной организации она не раз давала резонансные интервью. Кстати, Олег Чемезов тоже делал неоднозначные заявления. Однажды он сказал, что девушки, на которых напали, отчасти сами в этом виноваты. Кроме того, уже в статусе вице-губернатора он пришел на заседание Гордумы Екатеринбурга в часах за 4 миллиона рублей.

Фрагмент с речью Чемезовой вырезали «Осторожно, новости» Источник: ОТВ

Олег Чемезов в 2010-х был участником ряда компаний. В качестве заместителя губернатора Свердловской области он декларировал сравнительно небольшие доходы — не более семи миллионов рублей в 2019 году, квартиру в 257 квадратных метров, земельный участок в 5000 квадратных метров и жилой дом в 638 квадратных метров. Суммы в декларациях депутата Тюменской областной думы пятого созыва Олега Чемезова были куда выше. Так, в документе 2015 года он указал доход в 87 миллионов рублей и три машины: Lexus RX 450h, Audi A8L и Toyota Alphard.

Также Чемезов владел спорткомплексом «Партиком», который четыре года назад правительство Тюменской области выкупило за 193,9 миллиона рублей. Сделку со стороны продавца провело ООО «Форвард», гендиректором которой был некто Максим Леонидович Чемезов, а бенефициаром — Ирина.

Что будет дальше

Статья, по которой расследуют дело Ирины Чемезовой, предусматривает срок заключения до 10 лет. Она с обвинением и арестом не согласна и уже обжаловала его.

«Дело следствием сфабриковано; нашей версии событий вообще никто не интересовался. То, на что указывает следствие, — это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности. Ирина Юрьевна свою вину не признает и будет использовать все законные способы для того, чтобы доказать безосновательность претензий следственного органа», — заявил E1.RU адвокат Чемезовых Михаил Яшин.

Больше деталей о роли, которую играл Олег Чемезов во взаимоотношениях свердловской власти с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, мы могли бы узнать на заседаниях по делу Генпрокуратуры против «Корпорации СТС» — однако суд закрыл процесс. Второе заседание в Ленинском суде назначено на 23 сентября.