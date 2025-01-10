Дональд Трамп готовит встречу с Владимиром Путиным. Он хочет обсудить конец СВО

Трамп отметил, что вопросы будут решаться после его официального избрания Источник: ostorozhno_novosti / Telegram

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопросы журналистов.

— Мы это организуем, — заявил Трамп. — Президент Путин хочет встретиться, он сказал об этом публично. Нам нужно это уладить.

Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить с Путиным конец СВО. На вопрос о вероятности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это «пока не решено». Он также заявил, что намерен решать все вопросы после своего официального избрания в президенты США 20 января.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин сказал, что готов к встрече с Трампом и уверен, что им будет о чем поговорить.