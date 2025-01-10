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Политика Спецоперация на Украине Дональд Трамп готовит встречу с Владимиром Путиным. Он хочет обсудить конец СВО

Дональд Трамп готовит встречу с Владимиром Путиным. Он хочет обсудить конец СВО

Американский лидер ответил на вопросы журналистов

247
3 комментария

Трамп отметил, что вопросы будут решаться после его официального избрания

Источник:

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопросы журналистов.

— Мы это организуем, — заявил Трамп. — Президент Путин хочет встретиться, он сказал об этом публично. Нам нужно это уладить.

Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить с Путиным конец СВО. На вопрос о вероятности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это «пока не решено». Он также заявил, что намерен решать все вопросы после своего официального избрания в президенты США 20 января.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин сказал, что готов к встрече с Трампом и уверен, что им будет о чем поговорить.

Почитайте о планах Трампа на посту президента: заявил, что закончит конфликт на Украине в течение полугода, и обвинил администрацию Джо Байдена в провале переговоров.

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Комментарии
3
Инженер1
2 часа
Ваван прогнется? Опять будет скучать...
Гость
34 минуты
..как можно верить буржуям?..заокеанским?..тем более что наш президент поднял знамя антиколониализма, забыв при этом упомянуть , что первым это знамя поднял В.И.Ленин...знамя борьбы против агрессивного мирового капитализма..беда в том, что в РФ сейчас тоже капитализм ...и против агрессивного капитализма может бороться только социализм...но его уничтожили..30 лет назад..
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