«Как так можно — родного человека в казенный дом отдать?» Соцработники — о грустных бабушках, большой любви и свадьбах в домах престарелых

Соцработники много душевных сил отдают своим подопечным Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Социальная защита появилась в России еще в 1701 году: тогда Петр I издал Указ «Об определении в богадельни нищих, больных и престарелых». Сейчас соцработники помогают многим: семьям в трудной жизненной ситуации, пожилым, инвалидам, в том числе молодым. Работа зачастую тяжелая и неблагодарная, да и оплачивается не сказать, что щедро. Почему люди в ней остаются — об этом сами социальные работники рассказали корреспонденту NGS.RU.

«Без любви тут очень сложно»

Жительница Новосибирска Галина (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) в профессии почти 1,5 года, на ее попечении семь человек — все они уже в возрасте, к тому же с инвалидностью. К ним она ходит каждый рабочий день. Галина считает свой профессиональный выбор хорошим и зрелым, хотя в юности об этом пути не задумывалась, несмотря на то, что замечательно ладила с пожилыми людьми с самого детства.

«У меня всегда были близкие отношения с моими бабушками-дедушками. Один из дедушек всегда со мной занимался: водил меня в бассейн, учил плавать, возил на каток, на лыжи, учил меня водить. Второй дедушка с бабушкой жили на левом берегу, я к ним приезжала на летние каникулы в детстве. И они были мне самыми родными людьми. Бабушка была и остается мне как будто второй мамой. Я ей звоню каждый день. А дедушек уже нет в живых, к сожалению», — поделилась она.

Женщина довольно рано вышла замуж, родила ребенка и потом 9 лет проработала менеджером в контакт-центре платного отделения одной из городских больниц. Там-то она и задумалась о желании помогать людям.

«Я любила больницу, но на врача учиться, мне казалось, было уже поздно. Больше года я думала о том, куда пойти работать дальше, и окончательно определилась, что хочу быть ближе к пенсионерам, — рассказала она. — Человек в пенсионном возрасте — он же как большой-большой ребенок. А нам звонили бабушки, дедушки, такие несчастные, грустные, со своими проблемами и болезнями. Я всегда их выслушивала, и постоянно казалось, что надо им как-то помочь».

Галина работает с пожилыми людьми и говорит, что они те же дети, только большие Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Галина уволилась, немного отдохнула и прошла профессиональную переподготовку. Сейчас она работает в социальной службе, которая специализируется на помощи инвалидам и глубоко пожилым людям, которые не могут сами о себе позаботиться.

«Эти люди мне уже как родные, я к ним прихожу каждый день, они меня все ждут (если, конечно, сохранен разум). У всех моих подопечных, к примеру, есть родственники, и для родственников мы тоже большая поддержка: помогаем, обслуживаем, делаем, что можем. Я всегда с душой выслушаю сто раз одну и ту же историю», — тепло говорит социальный работник.

Истории эти простые: про детство, про юность, про работу в полях, про родную деревню, где человек вырос и возмужал. Но они всегда цепляют Галину.

«Эти истории, кстати, бывают вообще очень потрясающими. Как будто ты читаешь книгу, только тебе это всё в реальности рассказывают. Это очень интересно. Все люди в возрасте имеют свой уникальный жизненный опыт. Одна бабушка была геодезистом, она рассказывала про первые их работы в полях, как они жили в палатках. Другой человек, родом из глубокой деревни из-под Новосибирском, рассказывает, какой путь он прошел, чтобы оказаться здесь, и это великий путь», — за годы работы у нашей собеседницы набралось множество примеров.

Галина не идеализирует профессию: порою бывает, что она очень сильно устает к концу рабочего дня — выматывается и физически, и морально.

«Бывает, с родственниками тяжелее, чем с подопечными, — призналась она. — Но я свою работу люблю. И главное, что мне хотелось бы сказать: здесь должны работать только те люди, которые любят людей. Потому что без любви тут работать очень сложно: где-то нужно проявлять терпение, где-то — любовь и заботу».

Свадьба в доме престарелых — обычное дело

Анна работает в системе с 2002 года. Она получила юридическое образование и после института просто откликнулась на вакансию социального центра — ее работа сперва была связана с оформлением документов. Но затем она всё больше и больше вникала, знакомилась с подопечными и в какой-то момент решила перепрофилироваться. Начинала она работать социальным работником в стационарном учреждении для пожилых людей.

«Сначала было, конечно, очень тяжело, я приходила домой и плакала. Мне казалось: как так-то можно — человека отдать в дом престарелых? Было такое стереотипное мышление: нельзя своих родных отдавать в „казенный дом“. Сейчас я понимаю, что в некоторых случаях это лучший выбор для человека, — признала она. — Например, если брать психоневрологические интернаты, то это спасение для родственников и для самого человека. Да и в случае пожилых людей, во-первых, это круглосуточный присмотр и профессиональный уход, во-вторых, сейчас есть масса развлечений для людей, которые живут в интернатах: приходят волонтеры, организуют какие-то концерты. Человек просто жить начинает. У нас люди даже женились в пожилом возрасте — это, даже можно сказать, обычное дело».

Начинала Анна свою карьеру в доме престарелых Источник: Игорь До / E1.RU

В какой-то момент Анна ушла из стационара и стала оказывать помощь на дому, но эта работа, по ее словам, оказалась тяжелее. На надомное обслуживание, объяснила женщина, берут более «тяжелых» людей: одиноких, за которыми больше некому ухаживать. Иногда, по словам Анны, хочется помочь, но ресурсов на эту помощь не хватает. Она призналась, что за свою 22-летнюю карьеру уже успела пережить несколько раз выгорание, но каждый раз справлялась — помогали коллеги.

Сейчас Анна — заведующая надомным отделением комплексного центра. Она вместе с коллегами участвуют в реализации проекта по внедрению системы долговременного ухода.

«Я думаю, что если человек не любит людей, то ему в профессии делать нечего, это очень тяжело, — почти точь-в-точь повторила она слова Галины. — Я думаю, что в моем случае, если бы не социальная работа, то это было бы, наверное, волонтерство. Потому что как-то же надо реализовать себя. Не просто так, наверное, я на свет появилась».

«Хочется заряжать и заряжать»

Жительница Новосибирска Лариса Аезжева — нетипичный соцработник. Она трудится инструктором по адаптивной физической культуре в МАУ «Стадион». Ее путь в профессию тоже не был прямым.

Лариса стала соцработником в 50 лет и очень счастлива Источник: Лариса Аезжева / Личный архив

Сперва Лариса закончила иняз в Томском педагогическом университете, поработала в Германии переводчиком. Потом у нее был свой бизнес, связанный с доставкой товаров из-за рубежа. Но в последнее время в этой сфере всё очень усложнилось, и бизнес пришлось свернуть. А нерастраченная энергия осталась.

«Мне захотелось свою энергию пустить именно в благородное русло — социальную работу на свежем воздухе, где я и сама получаю пользу, и могу очень многое дать людям», — объяснила свою мотивацию Лариса.

И так как она профессионально занимается скандинавской ходьбой, она пришла в МАУ «Стадион», чтобы заниматься ею бесплатно со всеми желающими. Она окончила физкультурный институт и получила дополнительное образование: адаптивная физкультура для людей с особенностями.

«Люди приходят, в основном, 50+ — те, кто уже начал задумываться о своем здоровье. Мы сотрудничаем с ТОСами, с организациями ветеранов: они с удовольствием к нам обращаются, чтобы мы им помогли организовать какое-то физкультурно-спортивное мероприятие. Обратная связь идет очень хорошая. Понимаете, я им — они мне, как будто энергетический мячик бросаем туда-сюда. Хочется заряжать и заряжать друг друга. Люди приходят на эмоции. Эмоции нужны, тепло вот это душевное», — объяснила она.