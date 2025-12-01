«Врачевать с бинтом и зеленкой после 8 лет учебы не хочется». Что говорят студенты-медики о принудительных отработках

Стать врачом узкого профиля в России станет в скором времени еще сложнее Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В середине ноября Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые устанавливают новый вид отработок для выпускников медвузов под наставничеством врача сроком до трех лет. Кроме того, в ординатуре теперь фактически не будет бюджетных мест. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года. В Госдуме объяснили такие поправки дефицитом кадров в государственных поликлиниках и больницах. При этом в медицинском сообществе говорят, что «путь принуждения — это тупиковый путь» и подобные новшества, наоборот, могут привести к тому, что в будущем будет еще меньше профильных специалистов, ведь учиться становится всё сложнее, а сил и желания дойти до конца всё меньше. 93.RU собрали главное о поправках в закон и узнали у студентов-медиков, что они думают о происходящем. Наши собеседники сейчас заканчивают обучение по специалитету, то есть будут в числе первых, кто ощутит на себе изменения. Их мнения мы приводим анонимно. Отработка под маской наставничества. Что это? Для начала давайте разберемся, как выглядело обучение на врача раньше. Сначала студент поступает на специалитет, после 6 лет обучения он может получить первичную аккредитацию и уйти работать терапевтом. Для более узкой специальности нужно отучиться в ординатуре — это еще 2-5 лет в зависимости от профиля. После окончания нужно пройти еще одну аккредитацию — первичную специализированную. То есть получить допуск к работе. Аккредитация действует в течение пяти лет. После истечения этого срока врачи проходят повторную (периодическую) аккредитацию. Но с 1 марта 2026 года выпускникам, которые прошли первичную аккредитацию, нужно будет отработать не более трех лет под наставничеством опытных врачей в медучреждении, которое участвуют в системе обязательного медицинского страхования (поликлиники, больницы, диспансеры и так далее). Изменения внесли в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Правило будет касаться как тех, кто окончил специалитет, так и выпускников ординатуры. В противном случае не допустят в будущем к повторной аккредитации. Если вы учились на платной основе или бюджете на специалитете или в ординатуре, но не планируете дальше работать терапевтом или узким специалистом — вы можете не проходить наставничество. Как прописано в законе, наставничество осуществляется «в отношении лиц, получивших медицинское образование по основным профессиональным образовательным программам <…> и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, первичную специализированную аккредитацию специалиста по соответствующей специальности». Формулировка довольно размытая, и если на нее опираться, то отработка нужна и платникам. Как говорят медики, теоретически можно не проходить наставничество для получения периодической аккредитации, а просто заново сдать первичную, хотя она и сложнее. Но не исключено, что к марту Минздрав уточнит этот момент. Министерство здравоохранение официально еще не опубликовало перечень, какие именно специальности попадают под отработку-наставничество. Но издания «Коммерсантъ» и «Медицинская Россия» получили доступ к проекту Минздрава. В документе говорится, что три года наставничества ждет только: выпускников специалитета по направлению «лечебное дело»;

ординаторов по направлениям: «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия».

У остальных отработка будет 2 или 1,5 года, но можно сократить срок до 1 года, если трудоустроиться в населенный пункт, где живет меньше 50 тысяч человек или работать в новом регионе (ДНР, ЛНР). Специальности мы перечислили в карточках.

Списки медучреждений, где можно будет пройти наставничество, будут опубликованы на сайтах региональных минздравов. По данным ведомства, специалистов трудоустроят на должность врача, при этом запрета на подработку в другом медучреждении нет. Важно отметить, что выпускники фармацевтических специальностей медвузов и медколледжей освобождены от наставничества. Бесплатной ординатуры больше нет — либо отрабатывай, либо плати Отдельно с 1 марта 2026 года начнут действовать поправки в федеральной закон «Об образовании» — специалисты, поступившие в ординатуру на бюджет, всё равно должны заключить целевой договор до прохождения госэкзаменов. В противном случае — отчисление или перевод на платные места (если будут свободные). То есть фактически у медиков забрали бюджетные места. Изменения коснутся тех, кто в 2026 году идет в ординатуру. Но студентов-платников именно это нововведение не затронет. Студенты могут сами выбирать, с кем им заключить договор. Насильно выпускников не могут определить в какую-либо поликлинику, но у каждого вуза есть также перечень заказчиков, где больше всего требуются кадры. Предложения о целевом обучении медучреждения публикуют на портале «Работа в России». Отметим, что целевой договор заменяет отработку по наставничеству. Если студент и на специалитете учился по целевому, то для ординатуры он может заключить договор с той же организацией, отработать нужно будет по второму документу. Если ординатор откажется работать по целевому направлению после подписания договора или решит уволится раньше установленного срока отработки, то ему надо будет выплатить штраф в двукратном размере стоимости обучения. К слову, если целевой договор расторгнет студент специалитета, ему теперь нужно выплатить компенсацию в трехкратном объеме от стоимости обучения (ранее нужно было вернуть только меры поддержки и однократную стоимость). Для понимания, стоимость первого года обучения в ординатуре в Кубанском государственном медицинском университете в 2025 году — 316–412 тысяч рублей, второй год — 264–344 тысячи рублей. То есть если ординатор откажется отрабатывать после окончания обучения, то ему нужно будет заплатить от 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. В московских вузах первый курс ординатуры в среднем стоит 500 тысяч рублей. Но с каждым годом обучение только дорожает.

Что думают студенты-медики? 93.RU поговорили с тремя студентками из Краснодара, которые учатся в краснодарском и московском вузах. Их мнение о происходящем от первого лица приводим ниже. «Учились изо всех сил ради бюджета, но это оказалась бессмысленно» — О грядущих изменениях мы узнали еще в сентябре и понимали, что закон примут. Это было очевидно всем. Если смотреть на то, что творится в медицине, всё к этому шло. Но со стороны вуза до сих пор не было пояснений, не знаю, будут ли. Мы выпускной курс и оказались в подвешенном состоянии, потому что планы и цели были одни, а реальность оказалась другой. Мы собирали баллы в ординатуру, волонтерили, ребята шли на красные дипломы. Действительно, старались сделать многое, чтобы попробовать поступить в ординатуру на бюджет.

В ординатуре при поступлении большой конкурс, поэтому студентам нужно набрать определенное количество баллов. Конкурс на место есть как на бюджете, так и на платном обучении. Чтобы набрать баллы, студенты работают медсестрами/медбратьями (до 80–150 баллов) готовят научные публикации (20 баллов), занимаются волонтерством (20 баллов). Также 55 баллов дает диплом с отличием.

Убирать бюджет вот так — это противозаконно. Конечно, мы расстроены. Да, в Краснодаре и до изменений было мало бюджетных мест, но в других городах было вполне реально поступить. Попасть на бюджет было трудно, но ты знал, что у тебя есть такая возможность. Все наши планы растоптали, но на 6 курсе, на финишной прямой, уже нет сил убиваться. У нас есть ребята, которые 6 лет учились изо всех сил, ради бюджета, но все это оказалась бессмысленно. Сейчас у нас студенты поделились на три лагеря. Кто-то уже не хочет идти в ординатуру — пойдут работать в поликлинику, потому что их эти новости добили. Кто-то ищет целевые места по больницам — как это делаю я, рассчитывая отучиться на невролога. Но опять же надо понимать, что в Краснодаре это сделать тяжко, все по договоренности. А кто-то просто судорожно ищет, где взять деньги на оплату обучения в ординатуре. К сожалению, этим всем мы вынуждены заниматься на 6 курсе. В нашей стране здравоохранение находится в яме, которую всё больше раскапывают. Они хотят, чтобы мы все шли работать в поликлинику, в первичное звено, но такими темпами через 10–15 лет узких специалистов в стационарах не останется. Казалось бы, медицина — это там, где должны думать о людях, думать о врачах и идти навстречу нам хоть в чем-то. Но сейчас в очередной раз доказали, что в нашей стране врачи нужны только пациентам, но никак не государству. Мы все оказались заложниками системы. Я, например, учусь на платке и спустя 6 лет обучения сама хотела выбирать своё будущее, не зависеть от конкретной больницы или выплачивать многомиллионные штрафы. По поводу наставничества: мы в ординатуре и так прикреплены к врачу. По сути, это то же самое, но ты уже работаешь на полную ставку. Я в любом случае бы после ординатуры пошла работать в госучреждение. В частную клинику молодых врачей без опыта не берут, и там нет медстажа. Но позиция вуза — езжайте в села, там поднимайтесь с колен, там же можно взять целевое и там же быть врачом. Но будем объективны: в 25 лет ехать в село и врачевать с бинтом и зеленкой — не то, что ты хочешь после 8 лет обучения. Я родилась и выросла в Краснодаре, я не хочу ехать в село и проводить там свою жизнь. Врачи — это тоже люди, а не роботы. И дело даже не в деньгах, а в условиях работы. Одно дело, когда у тебя есть необходимое оснащение, медикаменты и возможность помогать людям… В ЦРБ всё не так, знаю не понаслышке. Мы не бежим за деньгами, мы бежим за условиями работы.

«Пока всё очень расплывчато» — Я на 6 курсе, в вузе с нами говорили о законе, но никаких четких ответов не дали — всё станет известно уже в марте 2026-го. Многие в ужасе от изменений в ординатуре. На собраниях пытались нас успокоить, говорили, что в том числе наставничество — это якобы изменения в нашу пользу и нас всему научат. Но по факту многие из нас уже работают, обучаясь на специалитете, медсестрами, чтобы получить допбаллы, а после поступления в ординатуру ты устраиваешься врачом-стажером. По поводу мест в ординатуре… Бюджета, можно сказать, уже и так не было, у нас в последние годы все понимали, что придется, скорее всего, на платное поступать. А там очень большой конкурс даже на платку. И ты ощущаешь себя как в 11 классе, у тебя соревнования…

Например, в 2025 году в КубГМУ на ординатуру были бюджетные места только по направлениям «судебно-медицинская экспертиза» (1), «неонатология» (2), «клиническая фармакология» (2), «фтизиатрия» (2), «стоматология терапевтическая» (2), «управление и экономика» (1). Остальные места — либо платные, либо целевые.

Пока всё очень расплывчато, и я не до конца понимаю, как это отразится на мне. То есть у меня есть целевой договор, который я заключила, когда поступала на специалитет. А в ординатуре я хочу выбрать дерматовенерологию, но моя больница не дает направление по этому профилю. И неясно, я должна буду отработать сначала три года по целевому договору в одном учреждении, а потом в другом? Всё станет понятно только ближе к весне, когда всё окончательно утвердят.

