«Предупреждали, что едет Роспотребнадзор»: бывшие сотрудницы «Светофора» раскрыли изнанку работы

Сеть магазинов низких цен в последнее время лихорадит Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Бывшие сотрудницы одного из магазинов «Светофор» раскрыли изнанку работы в компании. По их словам, вопреки многочисленным обвинениям в торговой сети нет просрочки — с этим всё строго. При этом есть другие нарушения. Обо всём по порядку.

В редакцию E1.RU обратились три теперь уже бывшие сотрудницы магазина «Светофор», проработавшие там несколько лет (имена мы не раскрываем из соображений конфиденциальности). Совсем недавно руководство филиала вынудило их написать заявления об увольнении по собственному желанию после личного конфликта. Его подробностей раскрывать мы не будем, чтобы не вмешиваться в личную жизнь участников.

Изнанка работы в «Светофоре»

Бывшие сотрудницы магазина обвинили его директора в том, что она приняла на работу своих мать и отчима, которые якобы работали вполсилы, а зарплату получали по полной. Одна значится на должностях фасовщицы и уборщицы, а второй — грузчиком. Но это лишь одна из претензий.

По словам женщин, еще в январе руководство предупредило их о грядущих проверках от Роспотребнадзора.

— Они прямо предупреждали, что к вам едет Роспотреб: «Этого и этого быть не должно, всё должно быть убрано, красиво». Там много товаров — например, обувь без маркировки. Убирали обувь, всё спрятали. Так же и со шмотками, да много чего там было, — рассказала одна из бывших продавщиц.

В Екатеринбурге работают несколько магазинов этой сети Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU











Еще одно нарушение, которое пришлось экстренно ликвидировать, — это способ выкладки продуктов.

— Выкладка у нас была открытая. Это когда, например, без упаковки продаются ребра или куриные головы. Они прямо в коробках ставятся в холодильники, и люди сами руками набирают их. Когда приехала проверка, такую выкладку убрали. Вот бы они сейчас с проверкой приехали, без предупреждения… — добавила другая сотрудница. — Понимаете, у нас в магазине пол моется раз в две недели.

Проблемы также есть с товарным соседством и температурами хранения. Но и это еще не всё.

— Все санитарные книжки для сотрудников покупались с ведома директора. Она сама деньги выделяла, если у кого-то книжки не было. Так же и с прививочными сертификатами. Я считаю, что это мошенничество, — рассказала бывшая продавщица.

Условия работы в «Светофоре»

А вот просроченной продукцией, по словам уволившихся работниц, в «Светофоре» не торговали и не торгуют. Сотрудники следят за этим и сразу убирают с полок всё, у чего истек срок годности.

Женщины рассказывают, что часто покупали продукты из магазина себе домой. Особенно выгодно закупаться колбасой — она в «Светофоре» в два раза дешевле, чем у конкурентов. Низкие цены в сети сотрудники объясняют низкой арендной платой — если вы хоть раз были в магазинах этой сети, то знаете, что они больше похожи на склад, чем на привычный торговый зал.

Вопросов к зарплате у работниц не было: по их словам, доходы продавцов формируются из оклада в 25 тысяч рублей и процентов от выручки. Наши собеседницы уверяют, что еще несколько лет назад у их магазина был оборот 15 миллионов рублей в месяц, а в 2025 году этот показатель снизился до 9 миллионов.

— Я была старшим продавцом, мы в последнее время работали по графику 3/1, а не 2/2. Поскольку выходить было некому, заплата получалась хорошая — по 60 тысяч получали, — поделилась одна из бывших работниц.

Из-за нехватки персонала хрупкой женщине — товароведу приходилось совмещать свои обязанности с функциями грузчика и кассира.

Перед публикацией E1.RU обратился к пресс-службе «Светофора» с просьбой прокомментировать заявления бывших работниц, но делать это представители компании отказались.

Напомним, массовые проверки в «Светофоре» начались по всей стране в конце января. Их инициатором стал депутат Госдумы Сергей Лисовской. Кроме того, наши коллеги из MSK1.RU публиковали большое интервью с директором магазинов в ЦФО.

Напомним, в Ярославле и окрестностях работают семь дискаунтеров.

Адреса магазинов «Светофор» в Ярославле:

улица Большая Федоровская, 125А;

улица Громова, 9;

Промышленная улица, 3, деревня Кузнечиха;

улица Папанина, 5А;

Дачная улица, 15, поселок Нагорный;

Тормозное шоссе, 120, строение 2;

улица Ветеранов, 32.