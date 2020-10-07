В жутком ДТП с автобусом и фурой погибли девять человек: уголовное дело прекратили

Суд поставил точку в деле о ДТП с автобусом, в котором погибли 9 человек
В Ярославской области закончились судебные разбирательства по громкому уголовному делу о ДТП, в котором погибли девять человек. Тогда около посёлка Заячий-Холм столкнулись фура и автобус.
Видео: Елена Вахрушева
— Виновным был признан водитель фуры Анатолий Калиш, — сообщил адвокат пострадавших Алексей Самойлов. — Суд установил, что он выбрал неправильную скорость, в результате чего автомобиль занесло и вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом.
Сегодня уголовное дело в отношении Анатолия Калиша было прекращено в связи с его смертью. Ни один из участников процесса не выступил против такого решения суда.
ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября 2019 года в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали. В первый день было известно о семи погибших, позже в больнице скончалась пожилая женщина, потом пришло сообщение о девятом погибшем.
Салон пазика тогда был забит. Люди ехали на дачи, в Гаврилов-Ям и, в том числе, на ретро-матч, который проходил в городе в те выходные. Директор ярославского АТП ответил, почему в салоне разбившегося автобуса люди ехали стоя. Его ответ.