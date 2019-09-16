«Состояние крайне тяжёлое»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом

В больницах Ярославской области по-прежнему находятся 13 человек, пострадавших в крупном ДТП на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов, где автобус ПАЗ с пассажирами столкнулся с фурой.



— 11 пострадавших у нас, — говорит директор ярославской больницы имени Соловьёва Наталья Даниленко. — Двое — в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации. Остальные — средней степени тяжести.



Сегодня прошла вторая консультация с главным внештатным специалистом Минздрава по реанимации — по тактике лечения. Пришли к выводу, что тактика верная.

