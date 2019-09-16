«Состояние крайне тяжёлое»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом

ДТП произошло в субботу утром около села Заячий-Холм
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
В больницах Ярославской области по-прежнему находятся 13 человек, пострадавших в крупном ДТП на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов, где автобус ПАЗ с пассажирами столкнулся с фурой.
— 11 пострадавших у нас, — говорит директор ярославской больницы имени Соловьёва Наталья Даниленко. — Двое — в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации. Остальные — средней степени тяжести.
Сегодня прошла вторая консультация с главным внештатным специалистом Минздрава по реанимации — по тактике лечения. Пришли к выводу, что тактика верная.
ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли восемь человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию. Список погибших и пострадавших.