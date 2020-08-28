«Подхватила заразу в городе»: в ковидном госпитале скончалась фельдшер из Переславля

У всех, кто контактировал с Маргаритой Зерновой, взяли тесты на коронавирус — результаты оказались отрицательными.



— Я пообщался с родственниками Маргариты Петровны, заверил, что окажем им всестороннюю помощь и поддержку. Скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким, — добавил Кирилл Харчиков.



В департаменте здравоохранения Ярославской области также выразили соболезнования и подчеркнули, что точная причина смерти фельдшера пока ещё не известна.



— Окончательный диагноз и причина смерти будут установлены после проведения всех необходимых исследований, — отметили в депздраве.



Напомним, это не первая в Ярославской области смерть медика с симптомами коронавируса. В федеральный список памяти врачей, погибших во время эпидемии COVID-19, внесены девять человек от нашего региона. Официально на утро 28 августа в Ярославской области от коронавируса скончались 33 человека.