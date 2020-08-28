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«Подхватила заразу в городе»: в ковидном госпитале скончалась фельдшер из Переславля

Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения Ярославской области

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Мазки у больных Маргарита Петровна не брала

Мазки у больных Маргарита Петровна не брала

В ковидном госпитале Ярославля скончалась фельдшер из Переславля

В четверг, 27 августа, в ярославском госпитале ветеранов войн скончалась сотрудник с фельдшерско-акушерского пункта села Бектышево Маргарита Зернова. О смерти коллеги сообщили на сайте Переславской ЦРБ.

— Коллеги из зоны обслуживания Берендеевского отделения по-хорошему ей завидовали — за время эпидемии в Бектышево не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, мазки у больных Маргарита Петровна не брала. Сама, уйдя на больничный сразу после отпуска, сказала, что подхватила заразу где-то в городе, что ещё раз подчеркивает необходимость соблюдения всех противоэпидемических норм, — рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

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У всех, кто контактировал с Маргаритой Зерновой, взяли тесты на коронавирус — результаты оказались отрицательными.

— Я пообщался с родственниками Маргариты Петровны, заверил, что окажем им всестороннюю помощь и поддержку. Скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким, — добавил Кирилл Харчиков.

В департаменте здравоохранения Ярославской области также выразили соболезнования и подчеркнули, что точная причина смерти фельдшера пока ещё не известна.

— Окончательный диагноз и причина смерти будут установлены после проведения всех необходимых исследований, — отметили в депздраве.

Напомним, это не первая в Ярославской области смерть медика с симптомами коронавируса. В федеральный список памяти врачей, погибших во время эпидемии COVID-19, внесены девять человек от нашего региона. Официально на утро 28 августа в Ярославской области от коронавируса скончались 33 человека.

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