«Может, плохо стало человеку»: в Рыбинске «Фольксваген» влетел в столб

Сегодня днём в центре Рыбинска произошло жуткое ДТП. На улице Горького в столб влетел автомобиль. В результате сильного удара пострадал 37-летний мужчина.



— В районе моста через реку Черёмуха произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген-Поло», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Автомобиль двигался по направлению улицы Горького. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина госпитализирован.



Фотография торчащей в столбе иномарки появилась во «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Рыбинске». Люди недоумевают, как в таком месте можно было разогнаться и врезаться в препятствие так сильно, при этом разбив автомобиль. В районе моста крутой поворот, а значит, все водители обычно снижают скорость. Теперь пользователи пытаются смоделировать момент ДДТ.