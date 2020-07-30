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«Может, плохо стало человеку»: в Рыбинске «Фольксваген» влетел в столб

В ярославской полиции рассказали подробности ДТП

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Водителя автомобиля доставили в больницу

Водителя автомобиля доставили в больницу

В Рыбинске автомобиль влетел в столб

Сегодня днём в центре Рыбинска произошло жуткое ДТП. На улице Горького в столб влетел автомобиль. В результате сильного удара пострадал 37-летний мужчина.

— В районе моста через реку Черёмуха произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген-Поло», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Автомобиль двигался по направлению улицы Горького. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина госпитализирован.

Фотография торчащей в столбе иномарки появилась во «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Рыбинске». Люди недоумевают, как в таком месте можно было разогнаться и врезаться в препятствие так сильно, при этом разбив автомобиль. В районе моста крутой поворот, а значит, все водители обычно снижают скорость. Теперь пользователи пытаются смоделировать момент ДДТ.

После столкновения со столбом машину сильно повредило

После столкновения со столбом машину сильно повредило

— Там и 50 км/ч много. Этот поворот на 30 км/ч безопасен. Хотя мог зазеваться, отвлечься, или руль клинануло, — рассуждает Велиал Баранов.

— Может, плохо стало человеку, — предположила Юлия Советова.

— Столб на дорогу выбежал, — иронизирует Аноним Анонимович.

— Когда забыл, что ты не в GTA, — пишет пользователь Pawell Grey warden.

Напомним, несколько дней назад под Ярославлем случилось еще одно ДТП. Тогда в страшной аварии погибла медсестра, а меленький ребёнок был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами.

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ДТПРыбинск
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