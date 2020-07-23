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В Ярославле на Волге расплылось нефтяное пятно: как это объяснили власти

Масляные разводы появились в реке 21 июля

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Масляное пятно расплылось вдоль правого берега Волги

Масляное пятно расплылось вдоль правого берега Волги

В Ярославле 21 июля прохожие заметили в Волге огромное масляное пятно. Радужные разводы растянулись на много метров вдоль правого берега реки в районе «Красного маяка». Мы узнали в мэрии, что случилось и почему нефтепродукты появились в воде. По версии чиновников, виной всему — ливневки и дожди.

Масляное пятно появляется в этом месте постоянно

Масляное пятно появляется в этом месте постоянно

— Специалистами МЧС было установлено, что вытекание неизвестного нефтепродукта с последующим образованием радужной плёнки на поверхности воды произошло из ливневого коллектора вблизи Октябрьского моста. Утечка произошла в связи с недавними обильными осадками, в следствии которых залежавшиеся нефтепродукты попали в реку Волгу. Сейчас специалисты держат ситуацию на контроле, проверка проходит два раза в день. На данный момент следов от нефтепродуктов в Волге нет, — сказали в мэрии Ярославля.

В мэрии считают, что нефтепродукты вылились в Волгу из-за дождей

В мэрии считают, что нефтепродукты вылились в Волгу из-за дождей

Ранее городские власти говорили о планах по строительству водоочистных сооружений на нижнем ярусе Волжской набережной в районе бывшего завода «Красный маяк».

— Сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест Ярославля, — сказал тогда мэр Ярославля Владимир Волков.

В начале июня в этом же месте в Ярославле расплылось 100-метровое масляное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов. Как выяснила природоохранная прокуратура, загрязнение в реку попало через Суринский коллектор, расположенный на берегу неподалёку от Октябрьского моста.

Стоки из Суринского коллектора много лет отравляют Волгу. В сентябре 2019 года природоохранная прокуратура уже выясняла, кто больше всего загрязняет реку.

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ВолгаЯрославльмасляные пятнанефтепродукты
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