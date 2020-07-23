В Ярославле на Волге расплылось нефтяное пятно: как это объяснили власти

В Ярославле 21 июля прохожие заметили в Волге огромное масляное пятно. Радужные разводы растянулись на много метров вдоль правого берега реки в районе «Красного маяка». Мы узнали в мэрии, что случилось и почему нефтепродукты появились в воде. По версии чиновников, виной всему — ливневки и дожди.
— Специалистами МЧС было установлено, что вытекание неизвестного нефтепродукта с последующим образованием радужной плёнки на поверхности воды произошло из ливневого коллектора вблизи Октябрьского моста. Утечка произошла в связи с недавними обильными осадками, в следствии которых залежавшиеся нефтепродукты попали в реку Волгу. Сейчас специалисты держат ситуацию на контроле, проверка проходит два раза в день. На данный момент следов от нефтепродуктов в Волге нет, — сказали в мэрии Ярославля.
Ранее городские власти говорили о планах по строительству водоочистных сооружений на нижнем ярусе Волжской набережной в районе бывшего завода «Красный маяк».
— Сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест Ярославля, — сказал тогда мэр Ярославля Владимир Волков.
В начале июня в этом же месте в Ярославле расплылось 100-метровое масляное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов. Как выяснила природоохранная прокуратура, загрязнение в реку попало через Суринский коллектор, расположенный на берегу неподалёку от Октябрьского моста.
Стоки из Суринского коллектора много лет отравляют Волгу. В сентябре 2019 года природоохранная прокуратура уже выясняла, кто больше всего загрязняет реку.