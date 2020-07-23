В Ярославле на Волге расплылось нефтяное пятно: как это объяснили власти

Ранее городские власти говорили о планах по строительству водоочистных сооружений на нижнем ярусе Волжской набережной в районе бывшего завода «Красный маяк».



— Сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест Ярославля, — сказал тогда мэр Ярославля Владимир Волков.



В начале июня в этом же месте в Ярославле расплылось 100-метровое масляное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов. Как выяснила природоохранная прокуратура, загрязнение в реку попало через Суринский коллектор, расположенный на берегу неподалёку от Октябрьского моста.



Стоки из Суринского коллектора много лет отравляют Волгу. В сентябре 2019 года природоохранная прокуратура уже выясняла, кто больше всего загрязняет реку.