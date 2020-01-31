На Волжской набережной в Ярославле построят водоочистной коллектор

В Ярославле городские власти сообщили о планах по строительству водоочистных сооружений на нижнем ярусе Волжской набережной в районе бывшего завода «Красный маяк».



- Сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест Ярославля, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков. - В этом году приступим к проектированию, чтобы в 2021 году пройти все согласования, войти в федеральный проект «Оздоровление Волги» и построить современные очистные сооружения.



Сейчас в этом месте стоки от промышленных предприятий и с городских территорий текут в Волгу через старый Суринский коллектор. В департаменте строительства мэрии Ярославля объяснили, что он представляет собой большую трубу. Также в Ярославле есть локальные очистные сооружения ливневых стоков, одни из последних построенных находятся в районе Юбилейного моста.

