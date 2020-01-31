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На Волжской набережной в Ярославле построят водоочистной коллектор

В мэрии рассказали, где именно и когда он появится

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Водоочистные сооружения построят в районе «Красного маяка»

Водоочистные сооружения построят в районе «Красного маяка»

В Ярославле городские власти сообщили о планах по строительству водоочистных сооружений на нижнем ярусе Волжской набережной в районе бывшего завода «Красный маяк».

- Сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест Ярославля, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков. - В этом году приступим к проектированию, чтобы в 2021 году пройти все согласования, войти в федеральный проект «Оздоровление Волги» и построить современные очистные сооружения.

Сейчас в этом месте стоки от промышленных предприятий и с городских территорий текут в Волгу через старый Суринский коллектор. В департаменте строительства мэрии Ярославля объяснили, что он представляет собой большую трубу. Также в Ярославле есть локальные очистные сооружения ливневых стоков, одни из последних построенных находятся в районе Юбилейного моста.

В ближайшие пять лет Ярославскую область ждут серьёзные инвестиции по проекту «Оздоровление Волги». Наш регион может получить семь миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели.

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экологияВолга
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
31 янв 2020 в 10:39

Сообщили о планах 😂, значит лет цать ждать, о планах карабулинской развязки сообщали в начале 2000-х, все по прежней схеме Крылова
И ныне там