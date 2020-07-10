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«Похожe на биологические отходы»: что за куры рассыпались по дороге — ответ Россельхознадзора

Специалисты начали проверку случившегося

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Россельхознадзор проверяет, откуда взялись мёртвые куры на дороге

Россельхознадзор проверяет, откуда взялись мёртвые куры на дороге

Ярославский Россельхознадзор начал проверку по факту происшествия, которое случилось в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 9 июля. Здесь из фуры на дорогу высыпались сотни мёртвых куриц. Вся трасса оказалась засыпана трупами, машинам приходилось ездить прямо по тушкам.

— В Гаврилов-Ямском районе у села Унимерь из грузового автомобиля рассыпался груз с тушками мертвых кур. Их было не объехать и водители давили мертвых куриц, разбрызгивая их кровь, — сообщили очевидцы в группе «Ярославль LIVE» в сети «ВКонтакте».

В полиции сообщили, что в ДТП машина с курами не попадала, просто по какой-то причине груз вывалился из кузова. В Сети появилась информация, что мёртвых кур везли с какой-то птицефабрики на утилизацию.

— Нам информация о падеже птицы на предприятиях Ярославской области не поступала. Но то, что мы видели на фото и видео, похоже на биологические отходы. Мы запросили информацию о происшествии в УМВД, по мере поступления данных будем делать выводы и принимать меры, — сообщил начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Ярославской области Павел Соколов.

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дорогакурицы
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