«Похожe на биологические отходы»: что за куры рассыпались по дороге — ответ Россельхознадзора

Ярославский Россельхознадзор начал проверку по факту происшествия, которое случилось в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 9 июля. Здесь из фуры на дорогу высыпались сотни мёртвых куриц. Вся трасса оказалась засыпана трупами, машинам приходилось ездить прямо по тушкам.



— В Гаврилов-Ямском районе у села Унимерь из грузового автомобиля рассыпался груз с тушками мертвых кур. Их было не объехать и водители давили мертвых куриц, разбрызгивая их кровь, — сообщили очевидцы в группе «Ярославль LIVE» в сети «ВКонтакте».

