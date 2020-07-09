Дорога засыпана мёртвыми курами: что случилось на трассе в Ярославской области. Видео

Жуткое зрелище сегодня открывалось водителям, проезжающим по трассе в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Несколько десятков метров дороги сплошь были усыпаны тушками мёртвых куриц. Машинам было даже не объехать трупы — приходилось давить их колёсами, превращая в месиво.
— Ехали по дороге. На нескольких сотнях метров дороги всё усыпано трупами кур или, возможно, другой птицы. Вонь стоит жуткая! — рассказал очевидец в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте».
Мы узнали в полиции, что случилось.
— По предварительной информации, в Гаврилов-Ямском районе из грузового автомобиля рассыпался груз. ДТП не было, пострадавших нет, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Сегодня в Ярославле произошёл ещё один шокирующий случай на дороге. Во дворе на улице Панина водитель легковушки заблокировал машину скорой помощи.