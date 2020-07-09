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Дорога засыпана мёртвыми курами: что случилось на трассе в Ярославской области. Видео

Проезжающие водители жалуются на ужасное зрелище и жуткую вонь

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Машинам приходилось ездить прямо по трупам кур

Машинам приходилось ездить прямо по трупам кур

Жуткое зрелище сегодня открывалось водителям, проезжающим по трассе в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Несколько десятков метров дороги сплошь были усыпаны тушками мёртвых куриц. Машинам было даже не объехать трупы — приходилось давить их колёсами, превращая в месиво.

— Ехали по дороге. На нескольких сотнях метров дороги всё усыпано трупами кур или, возможно, другой птицы. Вонь стоит жуткая! — рассказал очевидец в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте».

Мы узнали в полиции, что случилось.

— По предварительной информации, в Гаврилов-Ямском районе из грузового автомобиля рассыпался груз. ДТП не было, пострадавших нет, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сегодня в Ярославле произошёл ещё один шокирующий случай на дороге. Во дворе на улице Панина водитель легковушки заблокировал машину скорой помощи.

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дорогакурицы
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