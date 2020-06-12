«Мне одному не суметь»: супруг погибшей владелицы пекарни решил закрыть бизнес и устроить распродажу

Трагедия в семье Кузнецовых произошла 8 июня. 38-летняя Анастасия скончалась в больнице. Женщине стало плохо на работе. Оказалось — инсульт. У Анастасии с Андреем был семейный бизнес — небольшая пекарня. Но после смерти жены Андрей решил, что не справится в одиночку, и хочет закрыть пекарню, а перед этим устроить распродажу всего того, что они с Анастасией готовили для посетителей.

— Друзья, покупатели и неравнодушные, мне одному не суметь продолжить работу «БулоШной» на Собинова. Я принял решение о её закрытии, — написал в соцсетях Андрей Кузнецов. — Однако, прежде чем расстаться, я хочу пригласить вас всех к себе в «БулоШную» 13 (это любимое число Насти) и 14 июня на распродажу наших товаров с хорошими скидками с 11 до 19 часов. В эти дни у меня вы сможете приобрести печатные ржано-медовые пряники, вяленые томаты, чёрную четверговую соль, чагу-чай, сушёные почки сосны для отваров, печенье. Может, что-то забыл, придёте — увидите. Настя тоже была бы вам всем рада: «Здравствуйте, у нас семейная кухня. Мы всё делаем своими руками».