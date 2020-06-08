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«Предчувствовала смерть»: в Ярославле умерла 38-летняя владелица пекарни

Знакомые объявили сбор средств на достойные похороны для Анастасии Кузнецовой

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У Анастасии случился инсульт на работе

У Анастасии случился инсульт на работе

Трагическое известие пришло 8 июня. В больнице скончалась 38-летняя Анастасия Кузнецова из Вятского Ярославской области — владелица авторской семейной пекарни, участница различных гастрономических фестивалей. Знакомые женщины рассказали, что 2 июня Анастасии стало плохо прямо на работе.

— У неё пропала речь, парализовало левую сторону, — рассказали знакомые женщины.

Муж вызвал скорую, её забрали в больницу. Оказалось — инсульт. Анастасия впала в кому. Врачи несколько дней боролись за её жизнь, но спасти так и не смогли. В 5 часов утра воскресенья Анастасии не стало.

— У неё в последнее время был тяжелый период в жизни. Три года назад с инсультом слег её муж. Он старше неё. Она его буквально вытащила с того света. В последнее время дела с бизнесом были плохи из-за ситуации с коронавирусом. Она очень переживала. Даже предчувствовала плохое. Говорила: «Если со мной что-то случится, не бросайте мужа и собаку», — поделилась её знакомая Людмила Елфимова.

Сейчас мужу Анастасии очень нужна материальная помощь, чтобы достойно проститься с Анастасией. Знакомые семьи объявили сбор средств.

Пекарня Кузнецовых специализируется на выпечке хлебов и пряников по старинным рецептам, также они делают квас на березовом соке, эликсир из сосновых почек, натуральные овощные сладости. Продают всё это в своей «БулоШной» на улице Собинова в Ярославле.

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Анастасия Кузнецовапекарня
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