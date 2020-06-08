«Предчувствовала смерть»: в Ярославле умерла 38-летняя владелица пекарни

— У неё в последнее время был тяжелый период в жизни. Три года назад с инсультом слег её муж. Он старше неё. Она его буквально вытащила с того света. В последнее время дела с бизнесом были плохи из-за ситуации с коронавирусом. Она очень переживала. Даже предчувствовала плохое. Говорила: «Если со мной что-то случится, не бросайте мужа и собаку», — поделилась её знакомая Людмила Елфимова.



Сейчас мужу Анастасии очень нужна материальная помощь, чтобы достойно проститься с Анастасией. Знакомые семьи объявили сбор средств.



Пекарня Кузнецовых специализируется на выпечке хлебов и пряников по старинным рецептам, также они делают квас на березовом соке, эликсир из сосновых почек, натуральные овощные сладости. Продают всё это в своей «БулоШной» на улице Собинова в Ярославле.